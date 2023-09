I Soros temono la vittoria di Trump nelle elezioni presidenziali nel 2024.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo apparso su The Epoch Times, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

La fondazione di George Soros teme che l’ex presidente Donald Trump possa vincere le elezioni del 2024 e minare l'”unità” dei globalisti, mentre mette in guardia dai presunti danni derivanti da una potenziale “vittoria repubblicana in stile MAGA” più in generale.

La Open Society Foundations (OSF), che il figlio 37enne di Soros, Alex Soros, guida ora, si sta “adattando” in modo da essere in grado di rispondere a qualsiasi scenario politico emerga dopo che il polverone delle elezioni presidenziali del prossimo anno in America si sarà posato.

“Stiamo adattando OSF per essere in grado di rispondere a qualsiasi scenario possa emergere, su entrambe le sponde dell’Atlantico”, ha scritto il figlio di George Soros in un recente op-ed per Politico intitolato “Nessun ritiro di Soros dall’Europa”.

L’op-ed è arrivato in risposta ai titoli dei giornali che sostenevano che la fondazione Soros si stava “ritirando” dall’Europa come parte di una nuova “direzione strategica” sotto una nuova leadership.

Alex Soros (dichiaratamente “più politico” del padre) ha chiarito che la presunta uscita non è nulla di tutto ciò, o non esattamente. Ha descritto il cambiamento come uno spostamento delle priorità verso l’Europa orientale che comporterà un ridimensionamento di alcune operazioni, compresa una “significativa” riduzione del personale.

Tuttavia, il giovane Soros ha anche colto l’occasione dell’op-ed per esprimere il suo punto di vista sulla politica americana e temere la prospettiva di una vittoria di Trump.

La vittoria di Trump metterà in pericolo l’unità?

Soros teme che una vittoria del Presidente Trump – o di un altro candidato “stile MAGA” – possa mettere in pericolo l’unità europea e dare un colpo all’agenda globalista.

Un grande allarme per l’attacco alla più grande centrale nucleare in Europa

Riproduci video

“L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump – o almeno qualcuno con le sue politiche isolazioniste e antieuropee – sarà il candidato repubblicano”, ha previsto, aggiungendo di ritenere che “una vittoria repubblicana in stile MAGA alle elezioni presidenziali del prossimo anno potrebbe, alla fine, essere peggiore per l’UE che per gli Stati Uniti”.

Soros ha descritto la minaccia di una vittoria di Trump o di un repubblicano “stile MAGA” nel 2024 come un risultato che “metterà a repentaglio l’unità europea e minerà i progressi raggiunti su tanti fronti in risposta alla guerra in Ucraina”.

Sebbene non abbia spiegato meglio in che modo una vittoria di Trump metterebbe in pericolo l’unità europea o porterebbe a risultati indesiderati per quanto riguarda l’Ucraina, si è speculato sul fatto che il Presidente Trump spingerebbe per un accordo di pace che costringerebbe l’Ucraina ad accettare alcune concessioni territoriali.

Il Presidente Trump si è impegnato a porre fine alla guerra in Ucraina entro 24 ore dal suo insediamento, rifiutandosi però di dire da che parte vuole vincere.

“Quando sarò presidente, risolverò la guerra in un giorno, 24 ore”, ha detto il presidente Trump durante un town hall della CNN a metà maggio, aggiungendo che avrebbe incontrato sia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che il presidente russo Vladimir Putin e avrebbe fatto pressioni per trovare un accordo.

“Entrambi hanno punti deboli ed entrambi hanno punti di forza, ed entro 24 ore la guerra sarà risolta, sarà finita”, ha detto il Presidente Trump durante il town hall.

L’ex presidente Donald Trump parla a una CNN Town Hall al St. Anselm College di Manchester, N.H., il 10 maggio 2023, in un fermo immagine dal video. (CNN/Screenshot via The Epoch Times)

L’ex presidente Donald Trump parla a una CNN Town Hall al St. Anselm College di Manchester, N.H., il 10 maggio 2023, in un fotogramma del video. (CNN/Screenshot via The Epoch Times)

In un’intervista rilasciata a Fox News nello stesso periodo, il presidente Trump ha fornito ulteriori dettagli su come convincerebbe entrambe le parti a deporre le armi e ad accettare un accordo di pace.

“Direi a Zelensky: basta. Devi fare un accordo. Direi a Putin: se non fate un accordo, gli daremo molto. Se necessario, daremo all’Ucraina più di quanto abbia mai ottenuto”, ha detto il Presidente Trump, aggiungendo che “l’accordo sarà concluso in un giorno”.

I sondaggi mostrano che il sostegno alla guerra in Ucraina da parte dell’opinione pubblica americana è diminuito, e un recente sondaggio CNN-SSRS (pdf) pubblicato il 4 agosto mostra che la maggioranza (51%) afferma che gli Stati Uniti hanno fatto abbastanza.

Gli Stati Uniti sono stati uno dei principali fornitori di assistenza alla sicurezza dell’Ucraina: il 22 agosto il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che gli aiuti militari e l’addestramento degli Stati Uniti all’Ucraina ammontano a quasi 46 miliardi di dollari dal 2014, di cui 43,1 miliardi di dollari da quando la Russia ha lanciato la sua invasione nel febbraio 2022.

La campagna di Trump non ha risposto a una richiesta di commento per questa storia del The Epoch Times.

Non si tratta di una ritirata”.

L’articolo di Soros è arrivato in mezzo a una serie di notizie che dicevano che l’OSF stava staccando la spina alle sue operazioni europee.

Citando un’e-mail interna di OSF inviata al personale a luglio, il Guardian ha riferito che il nuovo orientamento dell’organizzazione “prevede il ritiro e la cessazione di gran parte del nostro attuale lavoro all’interno dell’Unione Europea, spostando la nostra attenzione e l’allocazione delle risorse in altre parti del mondo”.

Il Guardian ha definito la svolta strategica come un “ritiro dall’Europa” che potrebbe “spegnere le luci sui diritti umani”, mentre Bloomberg ha titolato “Soros si ritira mentre la destra guadagna in Europa”.

Soros ha spiegato che, mentre OSF “riorganizza il suo lavoro a livello globale”, la fondazione sta spostando le sue priorità in Europa, ma “non si tratta di un ritiro”.

“Sì, questo significa che abbandoneremo alcune aree di lavoro per concentrarci sulle sfide di oggi e su quelle che affronteremo domani. E sì, ridurremo anche il nostro organico in modo significativo, cercando di garantire che il denaro arrivi dove è più necessario”, ha scritto Soros.

Tuttavia, nonostante il taglio dei posti di lavoro e la riorganizzazione dei flussi di denaro, Soros ha dichiarato che OSF continuerà a sostenere le sue affiliate in Moldavia e nei Balcani occidentali e che “non ci dovrebbero essere dubbi sul fatto che continueremo a sostenere la nostra fondazione in Ucraina”.

Ha inoltre dichiarato che OSF aumenterà “drasticamente” il suo sostegno ad alcuni 12 milioni di Rom, la maggior parte dei quali vive nell’Europa orientale, nei loro sforzi per “ottenere la parità di trattamento”.

Circa il 40% del personale globale di OSF sarà tagliato come parte del cambiamento strategico, secondo l’e-mail di luglio citata dal Guardian.

Nuova leadership

I tagli ai posti di lavoro dell’OSF erano già in programma quando, a giugno, l’anziano Soros ha annunciato di aver passato le redini della sua fondazione al figlio.

All’epoca il megadonatore democratico aveva dichiarato al Wall Street Journal che inizialmente non voleva cedere il controllo della fondazione a nessun membro della sua famiglia “per una questione di principio”.

Tuttavia, ha dichiarato che lui e suo figlio “la pensano allo stesso modo” e che sta assumendo il controllo della fondazione perché “se lo è meritato”.

All’epoca, Alex Soros aveva dichiarato di essere “più politico” di suo padre e di essere preoccupato dalla prospettiva di una vittoria di Trump nel 2024.

“Per quanto mi piacerebbe che i soldi uscissero dalla politica, finché lo farà l’altra parte, dovremo farlo anche noi”, ha dichiarato al Journal, suggerendo che le profonde tasche dell’organizzazione di Soros saranno impiegate per sostenere le campagne presidenziali contro il Presidente Trump.

Alex Soros è stato eletto presidente del consiglio di amministrazione dell’OSF nel dicembre 2022.

