Genocidio armeno in Nagorno/Artsakh. Comunicato dei vescovi USA.

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo comunicato dell’ufficio internazionale della Conferenza Episcopale USA in relazione al genocidio che si sta consumando ai danni degli armeni del Nagorno Karabagh – Artsakh nell’indifferenza della politica e dei media internazionali. Buona lettura e condivisione.

WASHINGTON – Le ostilità tra Armenia e Azerbaigian sul territorio del Nagorno-Karabakh, una regione dell’Azerbaigian a lungo contesa, hanno causato la morte di migliaia di persone nel corso degli anni e minacciato la stabilità della regione. Nel novembre 2020, un accordo mediato dalla Russia con le due nazioni ha permesso di far viaggiare rifornimenti e persone tra l’Armenia e il Nagorno-Karabakh attraverso un’unica autostrada chiamata Corridoio di Lachin.

Tuttavia, dal dicembre 2022, l’Azerbaigian ha bloccato il Corridoio di Lachin. Rapporti recenti dalla regione raccontano dell’impatto devastante che il blocco, durato nove mesi, ha avuto sui 120.000 abitanti di etnia cristiana, in gran parte armeni, che si trovano intrappolati nel Nagorno-Karabakh e devono far fronte a una terribile carenza di cibo, medicine e forniture mediche, carburante, elettricità e altri elementi essenziali per sostenere la vita.

Il vescovo David J. Malloy di Rockford, presidente del Comitato per la giustizia internazionale e la pace della Conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti (USCCB), chiede una fine pacifica del blocco del Nagorno-Karabakh:

“Continuiamo a pregare per la fine del conflitto e di questa crescente crisi umanitaria. Le due visite apostoliche del Santo Padre nel Caucaso meridionale nel 2016 e il suo più recente appello all’inizio di quest’anno per “la grave situazione umanitaria nel corridoio di Lachin” riflettono la nostra forte speranza per una risoluzione”.

La visita del Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, sia in Armenia che in Azerbaigian nel mese di luglio testimonia gli sforzi della Santa Sede per la ricerca della pace.

“Con la continua impasse di questo conflitto e le crescenti conseguenze di questo blocco, siamo tutti d’accordo nel pregare per coloro che soffrono a causa di questo conflitto – per vedere questa imminente catastrofe umanitaria scongiurata e per vedere questo conflitto risolto alla fine con mezzi pacifici”.

