Monte Pitrosu, la Madonnina e Dante Alighieri. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione questo mini-reportage dalla Sardegna, sui suoi pellegrinaggi in cerca di una messa secondo il suo cuore…buona lettura e meditazione.

§§§

Un gran vento di maestrale spazza la marina e a ondate ampie, senza merletto di spuma, mentre l’acqua pare mangiarsi la sabbia dorata. Con il mio buon caffelatte, ben calduccio, osservo lo spettacolo del mare oramai nudo, senza le barche dei vacanzieri, tornato quello di sempre nel vortice del vento. Mi attende poi una passeggiata con la Gosia e poi altro lavoro nella radurina dove, come ho scoperto con meraviglia, il pettirosso ha già fatto il suo nidino in un buchetto, perché lui – savio come lo ha fatto il Signore – sa che in settembre batte forte il maestrale…

Bevo un sorsino e penso che vorrei indossare un par di occhiali coprenti per far riposare l’anima che vigile tutto vede. Ma andiamo con ordine. Dunque, riassumo per comodità, non sono più andata alla Messa di Porto San Paolo per il divieto, deciso dal parroco e urlato dall’altare, di distribuire la Santa Particola sulla lingua, e, come ho scritto, sono passata a un’altra parrocchia: San Teodoro, dove, però, la Messa viene clebrata non nella chiesa del patrono, sulla piazza, ma poco più in là, in una chiesa rotonda dedicata a Madre Teresa di Calcutta e che, nel disegno e, secondo me nelle intenzioni segrete della nuova chiesa arcobaleno (non di Noè), pare un teatro greco.

Ora, presto, riarrotoliamo i giorni, è domenica scorsa. Attraverso l’anello della baia per risalire sulla srada bianca che corre su fino a Monti Pitrosu e alla chiesolina di Sant’Andrea dove si celebra la funzione domenicale alle 10 di mattina. Eccomi, sono arrivata e seguendo una gentilissima signora fino in sacrestia per un bicchiere di acqua scopro una Madonnina bellissima, il piedino santo calzato da una rosa, il volto dolente per i mali del mondo. La fotografo come faccio con le cose belle e sono al mio posto.

La Messa e finita e il parroco, che si muove in un grosso scooter (ma lo stesso arriva in ritardo) spiega ai fedeli che oggi, il giorno cinque di settembre, festa di Madre Teresa, si celebra la suorina della carità con processione, Messa e poi con un rinfresco e… con uno spettacolo in chiesa! Sì, uno spettacolo su Dante Alighieri” che ha avuto un gran successo anche a Nuoro!”. Si aprono, immaginarie, le cortine amaranto già pronte ai due lati del presbiterio…

Chi, ditemi voi, può contestare il sommo poeta! Dimitto auricolas, ma so che un giorno, e non lontanissimo secondo me , abolita la Santa Messa (rigida e antiquata per via dei pizzi della nonna…), nella chiesa-teatro di San Teodoro (già pensata alla bisogna) resterà solo lo spettacolo di cui il parroco ha fatto tanta pubblicità… Solo allora, nel pieno della apostasia, abolito il sacrificio e trasformato in mensa-rinfresco, il piedino santo di Maria calcherà la marina e trionferà il Suo grande Cuore Immacolato!

Metto gli occhiali e non vi scoccio più…

§§§

