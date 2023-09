Arrendersi All’Evidenza, Cleveland. Più dosi di siero, meno immunità.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, portiamo alla vostra attenzione queste considerazioni di un caro amico del nostro sito, Arrendersi All’Evidenza, tanto più necessarie in quanto come ben sapete la macchina dei vaccini, bi-partisan e soprattutto super propagandata da lorservi in giornali televisioni già sta scaldando i motori. Buona lettura e condivisione.

Uno studio condotto su migliaia di dipendenti della Cleveland clinic (fonte the Expose 1/9/2023) ha confermato che la somministrazione ripetuta del siero genico non solo non protegge dalle varianti del coronavirus, ma anzi indebolisce il sistema immunitario al punto da rendere molto più probabile il contagio tra gli inoculati rispetto ai non tali.

Più esplicitamente lo pseudovaccino non funziona ed è deleterio in un modo dose-dipendente (più ne fai e peggio è).

Il problema non si ferma qui, dato che gli effetti negativi non si limitano ad una ridotta efficienza del sistema immunitario, ma comportano effetti collaterali cardiovascolari, neurologici e sugli organi riproduttivi.

I dati desumibili dalla mortalità generale nota al CDC mostrano che ogni anno un vaccinato aumenta del 7% la probabilità di decesso ogni dose ricevuta! Come se avesse assunto un veleno genico ad azione prolungata (long acting).

Se una persona potrebbe recuperare dalla prima dose, l’accumulo delle altre, fino alla quinta, non permette di recuperare dal danno provocato e poi reiterato.

A botte del 7% ogni anno e ogni dose, posto il 2021 come anno zero, nel 2031 un pentadosato avrà il 350% in più di probabilità di morire rispetto a quante ne avrebbe avuto da non dosato. Nel 2041 diventerà il 700% e così via. La percentuale e la statistica sono indici non deterministici della realtà individuale. Avere 7 volte più possibilità di morire nel 2041 di quanto ne avessi prima va relazionato alla probabilità di morte a una certa età. Se è bassa, anche il suo 700% resta relativamente basso. Esteso a numeri grandi (milioni di individui) ovviamente il conto che verrà pagato alla falce della vita sarà molto salato.

Proviamo a dirlo in un altro modo: senza le varie dosi a 30 anni di età avrei avuto un’aspettativa di vita altri 50-55 anni, adesso, con gli interessi composti di mortalità in eccesso provocati dagli inoculi, non andrò oltre i 25-30. Ad ogni età questa decurtazione dell’aspettativa di vita sarà numericamente differente, ma per tutti vale il criterio del 7% suddetto.

Restando al caso del trentenne, con una dose si è giocato una decina d’anni di vita, con tre una ventina e con cinque una trentina. Decisamente un prezzo altissimo, pagato al proteggersi da un malanno curabile senza questi rischi.

Terribile, ma suffragato dai fatti: nel 2022 la mortalità in eccesso ha mietuto in Italia più di 100000 vite, anche giovani.

La prospettiva, nella logica del veleno long acting, è quella di un progressivo incremento di questi numeri: tra poco sapremo se il 2023 confermerà la tendenza.

Attenzione a coloro che chiameranno in causa il clima o nuove infezioni, perché non sta lì il problema.

Gli pseudovaccini a RNA modificato non sono affatto efficaci e tanto meno sono sicuri. Impediscono tra l’altro il verificarsi dell’immunità di gregge che si è già stabilita tra i non vaccinati.

