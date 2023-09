Bestiario ipertrofico di fine estate.

Marco Tosatti

Miei diletti StilumCuriali, ecco a voi un Bestiario molto ricco, e in ritardo (come al solito….). Mi propongo sempre di pubblicarlo nel fine settimana, che poi slitta, e infine…scusatemi, e buona visione e lettura.

Viktor Orban non vuole l’Ucraina nella NATO. “La Terza Guerra Mondiale potrebbe bussare alla nostra porta!”

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha dichiarato che esiste il pericolo dello scoppio di una terza guerra mondiale e ha chiesto che si stabilisca al più presto la pace in Ucraina. Inoltre, il primo ministro ungherese non vuole che l’Ucraina aderisca alla NATO.

Viktor Orban non vuole l’Ucraina nella NATO. Il primo ministro ungherese ha avvertito del pericolo di una terza guerra mondiale e ha affermato che l’Ucraina ha bisogno della pace il più presto possibile, e ha anche parlato del fatto che se gli Stati Uniti avessero voluto la pace, ci sarebbe stata la pace il mattino dopo, sostenendo che se il denaro e la le attrezzature non arriveranno più dall’Occidente, soprattutto dagli Stati Uniti, allora la guerra sarà finita. “Gli ucraini non possono essere ignorati, devono essere inclusi, ma il vero fattore non è l’Ucraina, bensì la volontà degli Stati Uniti. Richiamiamo Trump! Questa è l’unica via d’uscita”, ha detto Viktor Orban.

Dal profilo di Jacopo Coghe:

Alice Cooper è un’icona rock e non è certo un bigotto prolife conservatore: basta vedere come si concia…

Ma nel noioso panorama conformista dei vari vip, cantanti attori e ballerine, tutti rigorosamente “woke” e schierati a favore dell’ideologia gender, Cooper si pone come un’eccezione.

In un’intervista alla rivista musicale online Stereogum ha mostrato buon senso e raziocinio.

Ha detto in sostanza che i bambini vanno lasciati in pace, a giocare e non bisogna confonderli con le astrusità gender dicendo «Sì, sei un maschio, ma potresti essere una femmina se lo desideri».

Cooper ha anche accennato al fatto che l’ideologia gender calpesta i diritti delle donne a cominciare da quello di poter fruire di spazi protetti: «Un maschio può entrare nel bagno delle donne in qualsiasi momento e dire semplicemente: “Oggi mi sento una donna”, e fare ciò che vuole lì dentro».

Anche Cooper, alla fine, dice quello che pensano tutti, ma che nessuno ha il coraggio di dire.

Sull’ideologia “woke”: «Stiamo arrivando al colmo del ridicolo», ha detto. «Tutti quelli con cui parlo dicono che è stupida!»

Stiamo a vedere se interviene la psicopolizia e se Cooper avrà il coraggio di mantenere il punto, o se fa marcia indietro come Santana…

Da www.opzionebenedetto.it

«L’ostacolo principale alla sopravvivenza è spirituale. […] L’auto-annientamento demografico dell’Europa è un fenomeno di proporzioni storiche mondiali. […] Il desiderio di morte collettivo, incarnato dalla pillola, dall’aborto, da stili di vita grottescamente devianti, dalla promiscuità e dall’eutanasia, ha le sue radici nella perdita dell’impulso religioso. Il processo è iniziato con il Rinascimento, realizzato un salto di qualità nell’Illuminismo, ed era quasi completo […] nel 1918»

(Srda Trifkovic).

«Nessun’altra religione insegna ai suoi aderenti a vedere il mondo come luogo di una guerra continua tra loro e gl’infedeli che si concluderà solo quando i credenti conquisteranno tutti i territori abitati dai non credenti. Questo è qualcosa che un numero incredibile di apologeti occidentali dell’Islam sembra non cogliere. Si chiedono perché così tanti di noi si torcano le mani sull’islam. Dovrebbero chiedersi perché quelli di noi che si preoccupano dell’Islam […] non hanno problemi con nessun’altra religione sul pianeta»

(Bruce Bawer).

www.opzionebenedetto.it

«Se tutte le culture sono uguali, l’antropofagia è solo una questione di gusto»

(Leo Strauss).

Dopo l’inserimento nella “kill list” ucraina, ecco la copertina della rivista polacca “WProst” dedicata a Papa Francesco, dopo le sue frasi di apprezzamento per la cultura russa, presentato come un riforzo alla guerra di Putin e la papamobile trasformata in carrarmato russo, con la Z in bella evidenza…

