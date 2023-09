“Dottrina col gusto di niente?” Santità, ma che va dicendo?…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Mastro Titta offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul Pontefice regnante, e il Sinodo ormai imminente. Buona lettura e diffusione.

MASTRO TITTA: LA DOTTRINA DISTILLATA E I VENTI SECOLI SINODALI CHE MANCANO ALL’APPELLO

“Difendono una dottrina tra virgolette, che è una dottrina come l’acqua distillata, non ha gusto di niente”. Le parole di Bergoglio nell’intervista volante di ritorno dalla Mongolia rivelano con icastica perfezione cosa pensa della dottrina cattolica: qualcosa privo di gusto e di sostanza. La metafora dell’acqua distillata è adamantina.

Aggiunge che quella per cui si teme in vista del Sinodo non è “la vera dottrina del Credo”. Premette che “si accusa la Chiesa di questo e di quell’altro, ma mai la accusano di quello che è vero: peccatrice. Mai dicono peccatrice”.

Alla fonte della voce dal sen fuggita c’è la solita chiacchierata telefonica che Bergoglio, fra un ozio papalino e l’altro, si è concesso con una carmelitana, la quale gli avrebbe manifestato la “paura che il Sinodo ci cambi la dottrina”. Quali fossero le argomentazioni della povera sciocca a sostegno delle sue fobie, non è dato sapere.

Non è dato sapere nemmeno chi sia la sciocca carmelitana. Esistono telefonate a sorpresa del papa senza giornalisti o telecamere a registrare.

Molto diverse dalle telefonate a sorpresa di cui casualmente sappiamo tutto. Vediamo ad esempio quando il papa esce per comprare umili occhiali (“da solo”, titola La Stampa sopra la foto che ritrae la Curva Sud della Maggica casualmente assembrata davanti all’umile ottica dove il Santo Padre ha mendicato un umile sconto), mentre altre telefonate come questa vanno credute per fede.

Ciò che è interessante – ci mancherebbe altro, ma il papa ci tiene a precisarlo – non è tanto l’insulsa fobia, quanto la risposta di Bergoglio alla sciocchina.

La dottrina non ha contenuto né gusto. La sciocchina, e molti sciocchini come lei, invece di occuparsi di fuochi fatui dovrebbero passare il tempo ad accusare la Chiesa di ciò che è: peccatrice.

Ricapitolando: un pontefice, la cui funzione cardine è confermare i fratelli nella fede – estesamente: nella dottrina della fede – invita i credenti cattolici ad abbandonare queste pinzillacchere.

Al tempo stesso, gli insipidi credenti dovrebbero convertirsi in accusatori della Chiesa (siccome c’è grave penuria di detrattori della Chiesa), vale a dire dell’istituzione che egli presiede.

Se le parole hanno un significato: un signore che non ha nulla da insegnare presiede un’istituzione bimillenaria fradicia di peccato, per la quale la misericordia totalitaria che egli predica non vale. Direi che il materiale psichiatrico abbonda.

Il tono delle risposte è farfugliato, pasticciato, eruttivo. Bergoglio butta troppa carne al fuoco, salta di palo in frasca. Svicola, liquida, riduce. Ripete ossessivamente concetti già espressi, li comprime come vestiti nella valigia delle vacanze. Ha fretta.

Vale per lui ciò che il cardinal Consalvi rispose ai propositi di Napoleone di distruggere la Chiesa: “Maestà, sono venti secoli che noi preti cerchiamo di fare questo e non ci siamo riusciti”.

Bergoglio non ha venti secoli di tradizione alle spalle, e non ha nemmeno venti secoli di sinodalità davanti.

