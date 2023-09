Vaccini. Le confessioni di Stanley Alan Plotkin. Agostino Nobile.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile offre alla vostra attenzione questo documento su un tema che non ha mai perso di attualità in questi mesi, e che sta di nuovo tornando alla ribalta. Buona lettura e condivisione.

Vaccinazioni

Stanley Alan Plotkin (1932) è un medico americano che lavora come consulente di produttori di vaccini, aziende biotecnologiche, organizzazioni non profit e governi.

Di seguito la trascrizione di un breve estratto dell’interrogazione sotto giuramento avvenuta l’11 gennaio del 2018 al Congresso americano.

Domanda: Avete mai utilizzato orfani per studiare un vaccino sperimentale?

Plotkin: Sì

D: Avete mai usato i disabili mentali per studiare un vaccino sperimentale

vaccino

R: Non ricordo di aver mai fatto studi con individui con handicap mentale all’epoca. Negli anni ‘60 non era una pratica non comune.

D: Stai dicendo che non sto capendo la tua risposta? Mi dispiace. Avete mai usato un disabile mentale per studiare un vaccino sperimentale?

R: Quello che sto dicendo è che non mi ricordo specificamente di averlo fatto, ma che negli anni ’60 non era inusuale farlo e non negherei di averlo fatto, ok?

D: Ha mai usato i bambini delle madri in prigione per studiare un vaccino sperimentale?

R: Sì

D. Avete mai usato individui dei paesi colonializzati per studiare un vaccino sperimentale

R: Sì

D: Lo avete fatto nel Congo Belga?

R: Sì

D: Quell’esperimento ha coinvolto quasi un milione di persone?

R: Sì

Video originale: https://www.youtube.com/watch?v=Ms_FbdWq2G4

A cura di AN

