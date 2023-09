A cosa servono veramente i viaggi papali, oggi? Mastro Titta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Mastro Titta offre alla vostra attenzione un commento sul recentissimo viaggio del Pontefice regnante in Mongolia. Buona lettura e condivisione.

§§§

MASTRO TITTA: A COSA SERVE IL PAPA VIAGGIATORE

“Per fare del bene, l’unica cosa che serve è un cuore buono” dice il papa in Mongolia, inaugurando una casa di cura. Tra le righe ha infilato il fatto che non le armi, bensì le cure – incluse quelle sperimentali che fanno crollare a terra i ragazzini? – e l’educazione “integrale” della persona fanno crescere le nazioni. “Integrale”, bio e soprattutto senza olio di palma, suppongo.

Da meccanico della comunicazione, pongo questioni meccaniche. A cosa servono veramente i viaggi papali?

Sono scenografie. Di film, un documentario, di un talk-show. Sono il pulpito dell’Onu, del Congresso, il palazzetto dove Sahdguru a Milano medita con migliaia di persone paganti. Più elaborati e costosi, ma sono quinte teatrali.

Si tuffa un uomo biancovestito nel piatto di lasagne o come un falafel nel latte di yak – intendo la paccottiglia tipica di ogni luogo – e si fa in modo che dica roba.

L’uomo in bianco è l’elemento spurio, la mosca nel brodo. Per quanto minuscolo attrae l’attenzione. Qualsiasi cosa dica sembra degna della massima attenzione. Sono banalità allarmanti, o peggio falsità con la gonartrosi? Chi vuoi che se ne accorga.

“Il papa a casa tua” sarebbe un magnifico slogan. Maometto che va alla montagna. L’antitesi del pellegrinaggio. Dove sei, sei. Il papa ti raggiunge.

Parla ai mongoli, ai nicaraguensi, ai lapponi? No. Va a casa loro – uno vale l’altro, basta che siano appestati da qualche piaga materiale – ma parla con te. Chiunque tu sia, qualunque cosa tu faccia, ovunque ti trovi. Sul divano, sul pitale, in autostrada a cambiare la gomma scoppiata.

Il viaggio in Mongolia ha mosso più persone dei fedeli mongoli, circa 1500. Ma loro sono la quinta del film. Pittoreschi. Sono il vaso Ming nel salotto buono. Il medium è il messaggio, diceva McLuhan. Il papa è il messaggio.

Poi, ma molto dopo, viene il contenuto del messaggio. Quello che il papa dice, che finisce sulle pareti o sul davanzale delle finestre. Fate i buoni, come i biscotti di una nota fabbrica dolciaria. La verità è che quel che resta è l’immagine dondolante, la voce dolciastra leggermente affannata, gli occhi sgranati e quell’aria da bambino decrepito.

Di quello che dice, non solo non resta nulla, ma nulla deve restare. È il papa buono, sorridente come Mike Bongiorno (come scriveva Alessandro Gnocchi) che resta nella memoria. Cos’ha detto? Cos’ha fatto? Non importa.

È il grande spettacolo della comunicazione di massa: alle prime 100 telefonate, una batteria di pentole con fondo acciaio 18/10 in omaggio.

Poi certo: si può sezionare l’idea che per fare del bene basti avere un cuore buono. Dato da chi, perché a lui sì e a me no, se bastino le buone intenzioni di cui sono lastricate le fosse: tutte domande perdute nel vento.

La gente vede Bergoglio in Mongolia, Bergoglio e i Predatori dell’Arca Perduta, Bergoglio nel Tempio Maledetto, e si diverte un mondo. Non sarò certo io a spezzare l’incanto.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: mongolia, papa, titta, viaggi



Categoria: Generale