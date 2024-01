La Maledizione del Pre-politico e la March for Life 2024. Mario Adinolfi.

LA MALEDIZIONE DEL “PRE-POLITICO” di Mario Adinolfi

La March for Life 2024 ha visto sfilare nel gelo di Washington migliaia di attivisti contro l’aborto che hanno celebrato la vittoria di molti Stati americani (ad oggi sono 14, ma saranno presto di più) che hanno varato leggi a difesa del diritto alla vita dei nascituri dopo la cancellazione della sentenza Roe vs Wade con cui la Corte Suprema statunitense nel 1973 legittimò l’aborto fino alla 24esima settimana di gravidanza (il doppio del limite della legge 194 italiana del 1978 posto alla 12esima). Il movimento pro-life americano celebrava così un percorso durato mezzo secolo arrivato alla vittoria grazie all’elezione di Trump alla Casa Bianca nel 2016 e alla conseguente nomina di tre giudici della Corte Suprema apertamente pro-life. Grazie a loro la Roe vs Wade è stata ribaltata, grazie a loro una valanga di politici eletti dai pro-life ha cambiato le leggi negli Stati, così in tutti quegli Stati è stata registrata un’impennata delle nascite nel 2023 oltre all’abbattimento degli aborti che ad esempio in Texas in un anno sono passati da oltre 50mila ad appena 34.

Mi impressionavano i volti dei partecipanti alla marcia di Washington, moltissimi i giovani e le ragazze. Li ritrovi poi impegnati alle elezioni dove sono loro ad aver imposto i temi della vita come questione politica centrale. Non c’è eletto americano che non debba declinare oggi con chiarezza le sue opinioni su aborto, MAID, tematiche gender. Sono le principali caratteristiche che orientano gli elettori per scegliere dall’ultimo membro di un consiglio locale fino al presidente degli Stati Uniti. È così dal 2016.

Il movimento pro-life italiano nel 2016 tenne un family day al Circo Massimo con molti più partecipanti della March for Life americana, con tantissimi giovani. Poteva avviare un percorso per incidere davvero organizzandosi politicamente ma scelse di rifugiarsi in gran parte nel “pre-politico”. Che poi significa in sostanza non turbare gli equilibri con un protagonismo diretto, restare ognuno a coltivare micro-orticelli nutriti dal rapporto con le forze politiche esistenti, senza disturbare. Ricordo le accuse che piovvero su noi che scegliemmo invece di fondare il Popolo della Famiglia, ci dissero che era un errore “farsi contare” alle elezioni. In pratica, una dichiarazione di irrilevanza. Che è la maledizione del pre-politico. È comodo, non sporca, ma condanna a non contare nulla. Frutto della scelta “pre-politica” è che dal 2016 raduni come quelli del Circo Massimo non solo non si sono più tenuti, ma sono anche diventati impensabili. Quei family day ebbero successo perché erano assolutamente politici, combattevano infatti contro leggi sbagliate (Cirinnà) e i politici che le proponevano (Renzi ci ricorderemo). Ma la sconfitta dissolse tutto. Dopo il 2016 anche i pro-life americani persero la Casa Bianca, ma vinsero in molti Stati, imposero il tema del diritto alla vita nella politica del Paese e oggi si giocano le chances di tornare alla presidenza dopo aver conquistato legislazioni antiabortiste ovunque. La mobilitazione politica permanente ha fatto crescere con militanza nuova il movimento pro-life su ogni territorio, anche con energie giovani che oggi è bello veder sfilare sorridenti alla March for Life nel gelo di Washington.

In Italia la maledizione del comodo rifugio nel pre-politico dei pro-life che hanno avuto paura di farsi contare alle elezioni, dunque di contare tout court, ha prodotto un effetto squilibrato. I temi dell’aborto, del MAID, dell’ideologia gender non è che dopo il 2016 siano scomparsi dal dibattito politico, anzi, anche da noi sono diventati centrali. Ma sono diventati identitari per una parte sola: la sinistra, che nel 2023 si è unita in tutte le sue componenti solo per indicare Marco Cappato come proprio candidato al Senato. Sul resto sono divisi su tutto (e infatti perdono) ma su aborto, eutanasia, suicidio assistito, ideologia gender cantano con una voce sola. E la parte avversa, quella che i pro-life rifugiatisi nel pre-politico votano senza farsi contare per non avere noie e incassare qualche prebenda personale, come ha risposto su quei temi? Se rinunci a farti contare rinunci a contare, ti regalano pure un paio di candidature al parlamento in posizione non eleggibile come specchietto per le allodole, basta che non dai fastidio. Esito finale: per la sinistra quei temi sono identitari e guai a chi sgarra, la loro nuova ideologia sono “i nuovi diritti”; per la maggioranza che in Italia governa senza rivali e con un’opposizione spaccata in tre, quei temi sono un tabù e non si sognano proprio di dire mezza parola in proposito, terrorizzati dall’essere additati. Così votano come un sol uomo le mozioni parlamentari della sinistra a favore dell’aborto, sul MAID anzi si fanno proprio promotori delle leggi volute da Cappato (vedi caso Luca Zaia in Veneto). Questa è la maledizione del pre-politico. È comodo, non ti sporchi, ma se non ti fai contare non puoi contare. In più il movimento pro-life così non cresce, è rachitico e spesso decrepito, sui territori arretra e quasi sparisce. I politici lo sanno e dunque non si spendono mai in azioni concrete pro-life, anzi pure se non sono di sinistra tendono a fare l’occhiolino su questi temi alla sinistra assicurando che mai si permetteranno di fare quello che è stato fatto in America. Alle elezioni politiche “non toccherò la 194” era uno slogan dell’attuale premier e sul fine vita abbiamo visto come si è comportato il governatore veneto.

Spero di aver risposto con questo testo ai tantissimi che mi hanno scritto negli ultimi giorni sul caso Zaia. Un sacerdote veneto che stimo molto mi ha chiesto: “Ma ci fa o c’è?”. Un altro sacerdote in tv era incredulo e qui potete trovare le mie risposte https://youtu.be/RIBJ2hslbVk?si=udhEGqqPNktws311 ma non voglio costringervi a guardare mezz’ora di video. La sostanza della risposta sulle questioni pro-life e sul MAID (Medical Aid in Dying, sarà la Shoah del XXI secolo) è la maledizione del pre-politico, la scusa comoda del non voler fare politica in realtà premiando gratis dei politici disinteressati a questi temi perché cinici e abili nel calcolo algebrico: quanti voti attiro agendo da pro-life? Quanti ne perdo?

Finché non sarà politicamente conveniente sostenere con atti e leggi le istanze del diritto alla vita, prevarranno sempre gli organizzatissimi sostenitori ideologici dei “nuovi diritti”, rispetto ai quali i tiepidi politici dell’attuale maggioranza sono culturalmente subalterni e dunque non disposti a farsi additare per decisioni concrete che ribaltino il piano inclinato. Quindi le chiacchiere stanno a zero: o organizzarsi in una forza politicamente rilevante in grado di incidere sugli equilibri o restare nel pre-politico a lamentarsi sui social. Noi abbiamo scelto, si sa, la prima strada fin dal 2016 ma con varie scusanti siamo stati lasciati soli. In questo 2024 abbiamo concretizzato un percorso di aggregazione con altre forze, che si sostanzia anche in un comune lavoro sulla proposta di legge pro-life che è l’esatto opposto della legge Zaia-Cappato, in maniera che si possa politicamente scegliere cosa sostenere, nella concretezza di un atto legislativo. Sono le leggi che salvano le vite ed è l’impegno politico a rendere possibili quelle leggi. L’esempio dei sorrisi dei giovani americani che lottando città per città hanno visto nascere decine di migliaia di bambini che senza la loro lotta sarebbero stati soppressi, può guidarci nel 2024 ad una nostra vera e concreta azione politica per la vita per battere i cultori della morte. §§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN: IT79N0 200805319000400690898 BIC/SWIFT: UNCRITM1E35 §§§

