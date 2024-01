USA, Record di Casi di Tumore Previsto nel 2024. The Epoch Times.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da The Epoch Times, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

§§§

In un rapporto pubblicato il 17 gennaio, l’American Cancer Society (ACS) ha stimato che i nuovi casi di cancro supereranno i 2 milioni nel 2024, toccando un livello record.

Mentre il rischio di morire di cancro è diminuito, l’incidenza è aumentata per sei dei tumori più comuni: seno, prostata, endometrio, pancreas, rene e melanoma.

Le nuove stime rappresentano un aumento del 2% rispetto alle stime dell’ACS per il 2023.

“L’incidenza complessiva del cancro è stabile negli uomini e aumenta leggermente dello 0,1% all’anno nelle donne. Il numero di casi di cancro aumenta ogni anno soprattutto a causa dell’invecchiamento e della crescita della popolazione”, ha dichiarato a The Epoch Times Rebecca L. Siegel, autrice principale del rapporto, epidemiologa del cancro e direttore scientifico senior della ricerca sulla sorveglianza presso l’American Cancer Society.

“Il cancro alla prostata è quello che sta aumentando più rapidamente, del 3% all’anno, soprattutto a causa della diagnosi della malattia in fase avanzata”, ha aggiunto Siegel.

Il rapporto ha rilevato che i tumori sono aumentati anche nei giovani, in particolare il cancro del colon-retto nei soggetti di età inferiore ai 55 anni e il cancro del collo dell’utero nelle donne di età compresa tra i 30 e i 44 anni. Sono aumentati anche i tumori orali associati al papillomavirus umano (HPV) e il cancro al fegato nelle donne.

Aumento dei casi di cancro al seno, calo degli screening per la pandemia

La stima dell’ACS si basa sui numeri di casi riportati dal 2006 al 2020 in tutti i 50 Stati. Attualmente non sono disponibili dati sui casi reali di cancro oltre il 2020.

“I conteggi modellati sono stati poi proiettati in avanti di 4 anni in base alla variazione percentuale media annua più recente di 4 anni”, scrivono gli autori nel rapporto.

Ciò significa che i nuovi dati sul 2024 “non dispongono di informazioni sui possibili effetti del virus COVID o del vaccino sull’incidenza del cancro”, ha dichiarato a The Epoch Times il dottor Harvey Risch, professore emerito di epidemiologia presso l’Università di Yale, con particolare interesse per il cancro.

Il Dr. Risch ha affermato che le stime dell’ACS per il 2024 possono essere affidabili “finché non accade nulla di particolare nella popolazione”.

Ma con l’uscita del COVID-19 e del suo vaccino di massa alla fine del 2020, “basarsi sui dati più vecchi per stimare l’incidenza recente non sarebbe affidabile”, ha detto.

Sebbene la proiezione includa i dati del 2020, il rapporto è modellato su 15 anni di dati, quindi l’impatto del 2020 sulla traiettoria del rapporto sarebbe “fortemente oscurato” e per lo più insignificante, ha suggerito il dottor Risch.

“Sarebbe utile esaminare i dati del 2020 separatamente”, ha detto. Ha analizzato i dati di sorveglianza, epidemiologia e risultati finali (SEER) del 2020, disponibili pubblicamente e inclusi nel rapporto dell’ACS.

“C’è un deficit per il 2020 di circa l’11%, che probabilmente riflette gli effetti del blocco di marzo-maggio, di cui l’ACS discute per capire come li ha presi in considerazione”, ha spiegato.

I ricercatori dell’ACS hanno riconosciuto che il loro rapporto al momento non riflette i possibili cambiamenti causati dalla pandemia.

“I ricercatori non hanno ancora analizzato la miriade di modi in cui la pandemia ha influenzato queste statistiche sul cancro”, ha scritto l’ACS nella sua relazione ai media.

“Quando i dati saranno disponibili, i ricercatori prevedono che la crisi sanitaria del COVID-19 avrà ritardato le diagnosi e portato a esiti peggiori e a un maggior numero di decessi. Ma ci vorranno molti anni per capire questi effetti”, hanno concluso.

Le ragioni dell’aumento dei casi di cancro

Sebbene l’aumento dei casi di cancro possa essere parzialmente dovuto a una sovradiagnosi, gli autori affermano che l’aumento dello screening dei tumori è una causa improbabile.

Prendiamo ad esempio il cancro del colon-retto.

“Le persone nate dopo gli anni ’50 hanno un rischio maggiore per molti tumori, in particolare per il cancro del colon-retto. Sappiamo che non si tratta di un maggior numero di screening perché il tasso di mortalità per il cancro del colon-retto è in aumento in questa popolazione, così come il tasso di incidenza”, ha detto la signora Siegel.

Se l’aumento è dovuto a un maggior numero di screening, dovrebbe esserci una maggiore diminuzione del tasso di mortalità.

L’epidemia di obesità probabilmente contribuisce, ma non spiega completamente la tendenza, ha aggiunto.

“Ci sono molte ricerche in questo campo, ma alcune ipotesi includono i cambiamenti nella dieta, come una maggiore quantità di alimenti trasformati, i cambiamenti nel microbioma intestinale, l’uso eccessivo di antibiotici e l’esposizione alle microplastiche”.

Secondo la dottoressa Yuhong Dong, editorialista di Epoch Times e specialista in malattie infettive, anche lo stress e i cambiamenti nel comportamento sessuale potrebbero essere un fattore. Ha sottolineato l’aumento dei tumori al collo dell’utero e al cavo orale, che possono essere ricondotti all’HPV.

“Negli ultimi decenni è emersa la tendenza a praticare l’attività sessuale in giovane età e ad avere più partner sessuali, il che può aumentare la probabilità di infezione da HPV”, ha dichiarato.

“È ben noto che l’HPV è un virus cancerogeno. Il ruolo dell’HPV nel causare il cancro è dovuto principalmente alle sue proteine che inducono il cancro. Queste proteine distruggono i meccanismi di lotta contro i tumori dell’organismo, portando a una moltiplicazione rapida e incontrollata delle cellule”.

Recentemente, altre prove emergenti suggeriscono che l’HPV è collegato al cancro della prostata e della tiroide.

COVID-19 e vaccini

Sebbene i dati dell’ACS non mostrino alcun effetto del COVID-19 e dei suoi vaccini, si teme che “l’uso frequente del vaccino COVID-19 possa essere dannoso per i nostri geni cellulari e renderli vulnerabili al cancro”, ha dichiarato il Dr. Dong.

La recente individuazione del gene promotore/esaltatore SV40 nei vaccini COVID-19 mRNA ha anche portato alcuni esperti di cancro a esprimere preoccupazione per le potenziali interazioni con il cancro.

Il dottor Wafik El-Deiry, direttore del centro oncologico della Brown University, ha scritto sulla piattaforma di social media X, precedentemente nota come Twitter, che, sebbene “il promotore SV40 non sia il potente elemento T-antigene del virus SV40 che provoca il cancro”, è preoccupato che le proteine spike prodotte dal virus e dal vaccino possano esercitare effetti su altre vie comuni che favoriscono il cancro.

Alcuni studi hanno suggerito che la proteina spike potrebbe essere in grado di interagire con una nota proteina responsabile della prevenzione del cancro nell’organismo, chiamata p53. Se il gene p53 e le sue proteine vengono soppressi, l’organismo può essere maggiormente a rischio di cancro.

“Come ricercatore sulla p53, volevo studiare meglio la proteina spike e i suoi effetti sulla p53, l’ho proposto nel 2020 ma non ho avuto risorse sufficienti”, ha scritto il dottor El-Deiry.

§§§

