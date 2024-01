L’Apofasi in S. Giovanni della Croce. Ogni Scienza Trascendendo. Il Matto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Matto offre alla vostra attenzione queste riflessioni, dedicandole in particolare modo a chi gli chiede se sia cattolico. Buona lettura e condivisione.

§§§

«OGNI SCIENZA TRASCENDENDO»

L’APOFASI IN SAN GIOVANNI DELLA CROCE

«La gente dice: “È matto”.

Oppure:

“Vive in un mondo di fantasia”.

O ancora:

“Come può confidare

in cose prive di logica?”.

Ma il Guerriero continua

ad ascoltare il Vento

e a parlare con le Stelle».

Paulo Coelho

«Migliaia di volte mi sono ritirato in quel ripostiglio che è il cielo; migliaia di volte ho ceduto al desiderio di soffocarmi in Dio».

Emil Cioran

«Infine, occorre elevarci a ciò che è eterno, spiritualíssimo e sopra di noi, apréndoci al primo princípio, il che reca letízia alla conoscenza di Dio e omàggio alla sua maestà».

San Bonaventura

* * *

APOPHASIS, da apo allontanamento e phemi dico: LONTANO DAL DIRE (unaparolaalgiorno.it) .

*

Questa volta, per «ascoltare il Vento e parlare con le Stelle», mi allontano dal dire e propongo uno strepitoso, allettante san Giovanni della Croce. Soltanto un suggerimento: non ci si limiti a “leggere” i versi che seguono facendone l’ennesima acquisizione cerebro-intellettuale, la qualcosa contrasterebbe fortemente con l’indubbia testimonianza apofatica dei medesimi. Dice infatti: «ogni scienza trascendendo». Insomma, giunti all’ultimo verso, dovrebbe aversi la testa del tutto vuota, quindi libera, quindi piena «dell’essenza di Dio vivo».

I

Me ne entrai dove non seppi,

vi rimasi non sapendo,

ogni scienza trascendendo.

1 – Non capivo dove entravo,

però quando lí mi vidi,

non sapendo dove stavo,

cose eccelse molto intesi;

non dirò quel che sentii,

ché rimasi non sapendo,

ogni scienza trascendendo.

2 – Di gran pace e di pietà

scienza quella era perfetta,

in profonda solitudine

io l’intesi per via retta;

era cosa sí segreta,

che rimasi balbettando,

ogni scienza trascendendo.

3 – Mi trovai cosí rapito,

cosí assorto ed alienato,

che il mio senso ne rimase

privo d’ogni sentimento,

ogni scienza trascendendo.

4 – Chi vi giunge veramente,

da sé stesso viene meno;

quanto prima egli sapeva,

molto poco allor gli pare;

la sua scienza tanto cresce,

ch’ei rimane non sapendo,

ogni scienza trascendendo.

5 – Quanto piú si sale in alto,

tanto meno si capisce,

ché una nube tenebrosa

va la notte illuminando,

perciò chi questo conosce

resta sempre non sapendo,

ogni scienza trascendendo.

6 – Tal sapere non sapendo

ha un cosí alto potere,

che i sapienti argomentando

mai lo posson superare;

ché la scienza lor non giunge

ad un non saper sapendo,

ogni scienza trascendendo.

7 – Sí sublime è l’eccellenza

di cotesto alto sapere,

che non v’è potenza, o scienza

che lo possa conquistare;

chi sé stesso vincer sappia

con un non saper sapendo,

andrà sempre trascendendo.

8 – Or conoscere volete

questa scienza sovrumana?

Essa è un alto sentimento

dell’essenza di Dio vivo;

opra è di sua clemenza

farci stare non sapendo,

ogni scienza trascendendo.

§§§

