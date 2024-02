Il Capo dell’Intelligence Ucraina: Navalny è Morto di Cause Naturali. TGLa7.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un post lampo per offrire alla vostra attenzione queso articolo pubblicato da LA7, che ringraziamo per la cortesia. Buona visione e diffusione.

“Mi spiace deludervi, ma questo è quello che sappiamo” ha detto.

Il capo della direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraina, ha dichiarato, infatti, che l‘oppositore russo Alexei Navalny è morto per cause naturali, a causa di un coagulo di sangue.

Le parole di Budanov

“Potrei deludervi, ha dichiarato, ma quello che sappiamo è che è morto davvero per un coagulo di sangue. E questo è più o meno confermato. Questo non è stato preso da internet, ma, sfortunatamente” si tratta di morte naturale, ha detto Budanov citato da Ukrainska Pravda.

Sulla guerra in Crimea

Nelle stesse ore Budanov ha anche dichiarato su Telegram che ci saranno nuove “sorprese per gli occupanti russi in Crimea” e ha raccomandato alla popolazione civile di non utilizzare il cosiddetto ponte di Kerch che collega alla Russia alla penisola annessa da Mosca nel 2024.

“La guerra della Russia contro l’Ucraina è iniziata non due anni fa, ma dieci anni fa, con l’occupazione della Crimea ucraina. Tuttavia, né lo Stato ucraino né gli ucraini hanno accettato di riconoscere il diritto dell’aggressore alla terra di Crimea”, ha detto, sottolineando che “la resistenza della popolazione locale ucraina contro gli occupanti non è diminuita nemmeno per un momento, nonostante le repressioni”.

