Eucarestia in Ginocchio, sulla Lingua. Ricevere la Vita. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione queste sensazioni provate nel suo ritorno a Roma, alla messa a Santa Caterina, Rione Trevi, via di Magnanapoli. Buona lettura e condivisione.

§§§

Ho ritrovato sui miei passi leggeri la strada, per dir così, di casa e, quando il mattino è appena sbocciato nei radiosi colori che tingono il cielo di pennellate azzurre, la devozione mi conduce nella bella chiesa bianca di Santa Caterina a Magnanapoli, come tanti anni orsono.

Salite le scale, poiché i portoni sono lasciati aperti, si entra – senza entrare – nell’oro splendente che dentro brilla come riflesso dello Spirito Santo che lì abita. Infatti, nel salire su per Via Panisperna, ecco che una colombina bianca si è posata ai miei piedi, è rimasta lì finché i miei passi non l’hanno raggiunta, ed è poi volata via accompagnandomi alla meta.

Ci sono le lodi, la Santa Messa e poi l’Adorazione eucaristica e tutto accompagnato dalle angeliche voci delle suore, americane e indonesiane, che si alternano alle chitarre. Mi siedo al mio solito banco sotto lo sguardo dei tre Arcangeli e dolcissimo sembra osservarmi San Raffaele, taumaturgo, che ho incontrato nell’oasi milanese (una chiesa a lui intitolata) che si trova dietro al Duomo e dove ho incontrato una suora-fatina di nome Graziosa… E allora, dai, Benedetta, giungi al punto.

E ci arrivo, ma a modo mio, andando e girando e scodinzolando per le mie vie tra Roma e Milano.

Ma ecco, arrivo arrivo, e vorrei partire da un commento che ho letto giorni fa su Gloria tv, che mi ha illuminata d’un tratto come un faro nel buio del mare.

Ecco sì ho letto, ma non riesco più a ritrovarlo, che il termine greco per ricevere l’Eucarestia (sulla lingua nel vetus ordo) era il verbo che s’usava per indicare il gesto tenero che fa mamma uccella con i suoi piccolini, quando su loro si posa ed essi aprono i beccucci per ricevere il nutrimento.

Sì, sì, sì, è proprio così, quando mi reco alle Messe della gioia splendente (nella cappellina di Santa Caterina che s’apre, piccola e raccolta, su Via Urbana), e m’inginocchio alla balaustra aprendo le labbra per ricevere la Santa Particola, io mi sento proprio come un pulcino che prende la vita!

Non così nelle chiese del novus ordo che pure mi concedono la grazia di ricevere sulla lingua l’Ostia.

Ma lì, alta sulle mie gambe, mi par d’essere pari a pari con il sacerdote, una signora di una certa età, io, e non sento la grazia che in ginocchio m’invade. Eccomi arrivata al punto e, graziosamente, saluto tutti nella sera che pian piano scende vestita di velluto scuro…

§§§

§§§

