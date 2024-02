La Guerra delle Spie: come la CIA aiuta segretamente l’Ucraina a Combattere Putin. NYT.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione, grazie all’amico Umberto Pascali, che ringraziamo di cuore (anche per la traduzione!), l’articolo integrale del New York Times che descrive la storia dei rapporti fra la Central Intelligence Agency (CIA) statunitense e l’Ucraina, e il suo ruolo nel conflitto in corso. Un documento di grande importanza, e anche se certamente lungo, di estremo interesse. Buona lettura e condivisione.

§§§

La guerra delle spie: come la CIA aiuta segretamente l’Ucraina a combattere Putin

Adam Entous e Michael Schwirtz

Dom, 25 febbraio 2024

Immersa in una fitta foresta, la base militare ucraina sembra abbandonata e distrutta, il suo centro di comando un guscio bruciato, vittima di un bombardamento missilistico russo all’inizio della guerra.

Ma questo è in superficie.

Non lontano, un passaggio discreto scende in un bunker sotterraneo dove squadre di soldati ucraini tracciano i satelliti spia russi e origliano le conversazioni tra i comandanti russi. Su uno schermo, una linea rossa seguiva il percorso di un drone esplosivo che attraversava le difese aeree russe da un punto dell’Ucraina centrale a un obiettivo nella città russa di Rostov.

Il bunker sotterraneo, costruito per sostituire il centro di comando distrutto nei mesi successivi all’invasione russa, è un centro nevralgico segreto dell’esercito ucraino.

C’è anche un altro segreto: la base è quasi completamente finanziata, e in parte equipaggiata, dalla CIA.

“Al centodieci per cento”, ha detto il generale Serhii Dvoretskiy, comandante dei servizi segreti, in un’intervista alla base.

Ora che si sta entrando nel terzo anno di una guerra che ha fatto centinaia di migliaia di vittime, la partnership di intelligence tra Stati Uniti e Ucraina è un pilastro della capacità dell’Ucraina di difendersi. La CIA e altre agenzie di intelligence statunitensi forniscono informazioni per attacchi missilistici mirati, tracciano i movimenti delle truppe russe e aiutano a sostenere le reti di spionaggio.

Ma la partnership non è una creazione bellica, né l’Ucraina è l’unico beneficiario.

Ha messo le radici un decennio fa, nascendo in modo discontinuo sotto tre presidenti statunitensi molto diversi tra loro, spinta da persone chiave che spesso si sono assunte rischi audaci. Ha trasformato l’Ucraina, le cui agenzie di intelligence sono state a lungo considerate completamente compromesse dalla Russia, in uno dei più importanti partner di Washington contro il Cremlino.

La postazione di ascolto nella foresta ucraina fa parte di una rete di basi di spionaggio costruita negli ultimi otto anni con il sostegno della CIA, che comprende 12 postazioni segrete lungo il confine russo. Prima della guerra, gli ucraini si sono dimostrati all’altezza degli americani raccogliendo intercettazioni che hanno contribuito a dimostrare il coinvolgimento della Russia nell’abbattimento del 2014 di un aereo di linea, il volo 17 della Malaysia Airlines. Gli ucraini hanno anche aiutato gli americani a dare la caccia agli agenti russi che si sono intromessi nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016.

Intorno al 2016, la CIA ha iniziato ad addestrare un commando d’élite ucraino – noto come Unità 2245 – che ha catturato droni e apparecchiature di comunicazione russe, in modo che i tecnici della CIA potessero effettuare il reverse engineering e decifrare i sistemi di crittografia di Mosca. (Un ufficiale dell’unità era Kyrylo Budanov, ora generale a capo dell’intelligence militare ucraina).

La CIA ha inoltre contribuito ad addestrare una nuova generazione di spie ucraine che hanno operato in Russia, in Europa, a Cuba e in altri luoghi dove i russi sono molto presenti.

Il rapporto è così radicato che gli agenti della CIA sono rimasti in una località remota dell’Ucraina occidentale quando l’amministrazione Biden ha evacuato il personale statunitense nelle settimane precedenti l’invasione della Russia nel febbraio 2022. Durante l’invasione, gli agenti hanno trasmesso informazioni critiche, tra cui i luoghi in cui la Russia stava pianificando gli attacchi e i sistemi d’arma che avrebbe utilizzato.

“Senza di loro, non avremmo avuto modo di resistere ai russi o di sconfiggerli”, ha dichiarato Ivan Bakanov, all’epoca capo dell’agenzia di intelligence interna ucraina, l’SBU.

I dettagli di questa partnership di intelligence, molti dei quali sono stati rivelati dal New York Times per la prima volta, sono stati un segreto strettamente custodito per un decennio.

In più di 200 interviste, funzionari attuali ed ex in Ucraina, Stati Uniti ed Europa hanno descritto una partnership che ha rischiato di naufragare a causa della sfiducia reciproca prima di espandersi costantemente, trasformando l’Ucraina in un centro di raccolta di informazioni che ha intercettato più comunicazioni russe di quanto la stazione della CIA a Kyiv, Ucraina, potesse inizialmente gestire. Molti dei funzionari hanno parlato a condizione di anonimato per discutere di intelligence e di questioni diplomatiche sensibili.

Ora queste reti di intelligence sono più importanti che mai, dato che la Russia è all’offensiva e l’Ucraina dipende sempre più dal sabotaggio e dagli attacchi missilistici a lungo raggio, che richiedono spie molto al di là delle linee nemiche. E sono sempre più a rischio: Se i repubblicani al Congresso interrompono i finanziamenti militari a Kiev, la CIA potrebbe essere costretta a ridimensionarsi.

Per cercare di rassicurare i leader ucraini, William Burns, il direttore della CIA, si è recato in visita segreta in Ucraina giovedì, la sua decima visita dall’invasione.

Fin dall’inizio, un avversario comune – il presidente russo Vladimir Putin – ha unito la CIA e i suoi partner ucraini. Ossessionato dall’idea di “perdere” l’Ucraina a favore dell’Occidente, Putin ha regolarmente interferito nel sistema politico ucraino, scegliendo i leader che riteneva avrebbero mantenuto l’Ucraina nell’orbita della Russia, ma ogni volta gli si è ritorto contro, spingendo i manifestanti nelle strade.

Putin ha a lungo incolpato le agenzie di intelligence occidentali di aver manipolato Kiev e di aver seminato il sentimento antirusso in Ucraina.

Verso la fine del 2021, secondo un alto funzionario europeo, Putin stava valutando se lanciare la sua invasione su larga scala quando incontrò il capo di uno dei principali servizi di spionaggio russi, che gli disse che la CIA, insieme all’MI6 britannico, stavano controllando l’Ucraina e la stavano trasformando in una testa di ponte per operazioni contro Mosca.

Ma l’inchiesta del Times ha scoperto che Putin e i suoi consiglieri hanno frainteso una dinamica cruciale. La CIA non si è fatta strada in Ucraina. I funzionari statunitensi erano spesso riluttanti a impegnarsi pienamente, temendo che non ci si potesse fidare dei funzionari ucraini e preoccupandosi di provocare il Cremlino.

Tuttavia, una stretta cerchia di funzionari dell’intelligence ucraina ha corteggiato assiduamente la CIA e si è gradualmente resa vitale per gli americani. Nel 2015, il generale Valeriy Kondratiuk, all’epoca capo dell’intelligence militare ucraina, si presentò a un incontro con il vice capo della stazione della CIA e senza preavviso consegnò una pila di file top secret.

La prima tranche conteneva segreti sulla flotta settentrionale della Marina russa, comprese informazioni dettagliate sugli ultimi progetti di sottomarini nucleari russi. In breve tempo, squadre di agenti della CIA uscivano regolarmente dal suo ufficio con zaini pieni di documenti.

“Abbiamo capito che dovevamo creare le condizioni di fiducia”, ha detto Kondratiuk.

Con l’intensificarsi della collaborazione dopo il 2016, gli ucraini si sono spazientiti per quella che consideravano l’indebita cautela di Washington e hanno iniziato a organizzare omicidi e altre operazioni letali, violando i termini che la Casa Bianca riteneva fossero stati accettati dagli ucraini. Infuriati, i funzionari di Washington minacciarono di interrompere il sostegno, ma non lo fecero mai.

“I rapporti si sono rafforzati sempre di più perché entrambe le parti ne hanno visto il valore, e l’ambasciata statunitense a Kiev – la nostra stazione lì, l’operazione fuori dall’Ucraina – è diventata la migliore fonte di informazioni, segnali e tutto il resto, sulla Russia”, ha detto un ex alto funzionario statunitense. “Non ne avevamo mai abbastanza”.

Questa è la storia non raccontata di come è successo tutto questo.

Un inizio prudente

La collaborazione della CIA in Ucraina può essere fatta risalire a due telefonate nella notte del 24 febbraio 2014, otto anni prima dell’invasione su larga scala della Russia.

Milioni di ucraini avevano appena sconfitto il governo filo-cremlino del Paese e il presidente, Viktor Yanukovych, e i suoi capi spia erano fuggiti in Russia. Nel tumulto, un fragile governo filo-occidentale ha rapidamente preso il potere.

Il nuovo capo del governo, Valentyn Nalyvaichenko, è arrivato alla sede dell’agenzia di intelligence nazionale e ha trovato una pila di documenti in fiamme nel cortile. All’interno, molti dei computer erano stati cancellati o infettati da malware russo.

“Era vuoto. Nessuna luce. Nessuna leadership. Non c’era nessuno”, ha detto Nalyvaichenko in un’intervista.

Si è recato in un ufficio e ha chiamato il capo della stazione della CIA e il capo locale dell’MI6. Era quasi mezzanotte, ma li convocò nell’edificio, chiese aiuto per ricostruire l’agenzia dalle fondamenta e propose una partnership a tre. “È così che è iniziato tutto”, racconta Nalyvaichenko.

La situazione è diventata rapidamente più pericolosa. Putin si è impadronito della Crimea. I suoi agenti hanno fomentato ribellioni separatiste che sarebbero diventate una guerra nell’est del Paese. L’Ucraina era sul piede di guerra e Nalyvaichenko si appellò alla CIA per ottenere immagini dall’alto e altre informazioni per aiutare a difendere il territorio.

Con l’escalation della violenza, un aereo governativo statunitense non contrassegnato atterrò all’aeroporto di Kiev con a bordo John Brennan, allora direttore della CIA. Secondo funzionari statunitensi e ucraini, Brennan disse a Nalyvaichenko che la CIA era interessata a sviluppare una relazione, ma solo a un ritmo che l’agenzia fosse in grado di sostenere.

Per la CIA, l’incognita era quanto a lungo sarebbero rimasti Nalyvaichenko e il governo filo-occidentale. La CIA era già stata scottata in Ucraina.

Dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica nel 1991, l’Ucraina ha ottenuto l’indipendenza e poi si è trovata tra forze politiche in competizione: quelle che volevano rimanere vicine a Mosca e quelle che volevano allinearsi con l’Occidente. Durante il suo precedente incarico di capo dello spionaggio, Nalyvaichenko aveva avviato una collaborazione simile con la CIA, che si è sciolta quando il Paese è tornato verso la Russia.

Ora Brennan ha spiegato che per sbloccare l’assistenza della CIA gli ucraini dovevano dimostrare di poter fornire intelligence di valore agli americani. Dovevano anche eliminare le spie russe, di cui l’agenzia di spionaggio nazionale, l’SBU, era piena. (Un esempio su tutti: I russi sono venuti rapidamente a conoscenza della visita presumibilmente segreta di Brennan. Gli organi di propaganda del Cremlino hanno pubblicato un’immagine photoshoppata del direttore della CIA con una parrucca e un trucco da clown).

Brennan tornò a Washington, dove i consiglieri dell’allora presidente Barack Obama erano profondamente preoccupati di provocare Mosca. La Casa Bianca elaborò regole segrete che fecero infuriare gli ucraini e che alcuni all’interno della CIA considerarono come manette. Le regole vietavano alle agenzie di intelligence di fornire all’Ucraina qualsiasi sostegno che potesse “ragionevolmente prevedere” conseguenze letali.

Il risultato è stato un delicato gioco di equilibri. La CIA doveva rafforzare le agenzie di intelligence ucraine senza provocare i russi. Le linee rosse non sono mai state precisamente chiare, il che ha creato una tensione persistente nella partnership.

A Kiev, Nalyvaichenko scelse un suo collaboratore di lunga data, Kondratiuk, come capo del controspionaggio e crearono una nuova unità paramilitare da dispiegare dietro le linee nemiche per condurre operazioni e raccogliere informazioni che la CIA o l’MI6 non avrebbero fornito loro.

Conosciuta come Quinto Direttorato, questa unità era composta da ufficiali nati dopo l’indipendenza dell’Ucraina.

“Non avevano alcun legame con la Russia”, ha detto Kondratiuk. “Non sapevano nemmeno cosa fosse l’Unione Sovietica”.

Quell’estate, il volo 17 della Malaysia Airlines, in volo da Amsterdam a Kuala Lumpur, in Malesia, esplose a mezz’aria e si schiantò nell’Ucraina orientale, uccidendo quasi 300 persone tra passeggeri ed equipaggio. Il Quinto Direttorato ha prodotto intercettazioni telefoniche e altre informazioni di intelligence a poche ore dall’incidente che hanno rapidamente attribuito la responsabilità ai separatisti sostenuti dalla Russia.

La CIA è rimasta impressionata e ha assunto il suo primo impegno significativo, fornendo attrezzature per comunicazioni sicure e formazione specializzata ai membri del Quinto Direttorato e ad altre due unità d’élite.

“Gli ucraini volevano un pesce e noi, per ragioni politiche, non potevamo fornirglielo”, ha detto un ex funzionario americano, riferendosi all’intelligence che avrebbe potuto aiutarli a combattere i russi. “Ma siamo stati felici di insegnare loro a pescare e di consegnare attrezzature per la pesca a mosca”.

Un Babbo Natale segreto

Nell’estate del 2015, il presidente ucraino, Petro Poroshenko, ha dato una scossa al servizio interno e ha insediato un alleato per sostituire Nalyvaichenko, il partner fidato della CIA. Ma il cambiamento ha creato un’opportunità altrove.

Nel rimpasto, Kondratiuk è stato nominato capo dell’agenzia di intelligence militare del Paese, nota come HUR, dove anni prima aveva iniziato la sua carriera. Sarebbe stato un primo esempio di come i legami personali, più che i cambiamenti politici, avrebbero approfondito il coinvolgimento della CIA in Ucraina.

A differenza dell’agenzia nazionale, l’HUR aveva l’autorità di raccogliere informazioni al di fuori del Paese, anche in Russia. Ma gli americani avevano ritenuto poco utile coltivare l’agenzia perché non produceva informazioni utili sui russi e perché era vista come un bastione di simpatizzanti russi.

Cercando di creare fiducia, Kondratiuk organizzò un incontro con la sua controparte americana alla Defense Intelligence Agency e consegnò una pila di documenti segreti russi. Ma gli alti funzionari della DIA erano sospettosi e scoraggiavano la creazione di legami più stretti.

Il generale doveva trovare un partner più disponibile.

Mesi prima, mentre era ancora in servizio presso l’agenzia nazionale, Kondratiuk visitò la sede della CIA a Langley, in Virginia. In quell’occasione, aveva incontrato un ufficiale della CIA dall’atteggiamento allegro e dalla barba folta, che era stato designato per diventare il prossimo capo della stazione di Kiev.

Dopo una lunga giornata di riunioni, la CIA ha portato Kondratiuk a una partita di hockey dei Washington Capitals, dove lui e il nuovo capo stazione si sono seduti in un palco di lusso e hanno fischiato a gran voce Alex Ovechkin, la stella della squadra russa.

Il capo stazione non era ancora arrivato quando Kondratiuk consegnò alla CIA i documenti segreti sulla marina russa. “Ce ne sono altri”, promise, e i documenti furono inviati agli analisti di Langley.

Gli analisti conclusero che i documenti erano autentici e, dopo l’arrivo del capo della stazione a Kiev, la CIA divenne il partner principale di Kondratiuk.

Kondratiuk sapeva di aver bisogno della CIA per rafforzare la propria agenzia. La CIA pensava che il generale potesse aiutare anche Langley. La CIA aveva difficoltà a reclutare spie in Russia perché i suoi agenti erano sottoposti a un’intensa sorveglianza.

“Per un russo, lasciarsi reclutare da un americano significa commettere il massimo del tradimento”, ha detto Kondratiuk. “Ma per un russo che viene reclutato da un ucraino, sono solo amici che parlano davanti a una birra”.

Il nuovo capo della stazione iniziò a visitare regolarmente Kondratiuk, il cui ufficio era decorato con un acquario in cui pesci gialli e blu – i colori nazionali dell’Ucraina – nuotavano intorno al modello di un sottomarino russo affondato. I due uomini sono diventati molto amici, il che ha rafforzato il rapporto tra le due agenzie e gli ucraini hanno dato al nuovo capo stazione un soprannome affettuoso: Babbo Natale.

Nel gennaio 2016, Kondratiuk è volato a Washington per un incontro a Scattergood, una tenuta nel campus della CIA in Virginia, dove l’agenzia ospita spesso dignitari in visita. L’agenzia ha accettato di aiutare l’HUR a modernizzarsi e a migliorare la sua capacità di intercettare le comunicazioni militari russe. In cambio, Kondratiuk accettò di condividere tutte le informazioni grezze con gli americani.

Ora la partnership era reale.

Operazione Goldfish

Oggi, la stretta strada che conduce alla base segreta è incorniciata da campi minati, seminati come linea di difesa nelle settimane successive all’invasione russa. I missili russi che avevano colpito la base l’avevano apparentemente chiusa, ma poche settimane dopo gli ucraini sono tornati.

Con il denaro e le attrezzature fornite dalla CIA, gli equipaggi sotto il comando di Dvoretskiy iniziarono a ricostruire, ma sottoterra. Per evitare di essere scoperti, lavoravano solo di notte e quando i satelliti spia russi non erano in volo. Gli operai parcheggiavano anche le loro auto a una certa distanza dal cantiere.

Nel bunker, Dvoretskiy ha indicato apparecchiature di comunicazione e grandi server informatici, alcuni dei quali finanziati dalla CIA. Ha detto che le sue squadre stavano usando la base per hackerare le reti di comunicazione sicure dell’esercito russo.

“Questo è l’oggetto che permette di penetrare nei satelliti e decodificare le conversazioni segrete”, ha detto Dvoretskiy a un giornalista del Times durante un tour, aggiungendo che stavano violando anche i satelliti spia di Cina e Bielorussia.

Un altro ufficiale ha appoggiato su un tavolo due mappe prodotte di recente, come prova di come l’Ucraina stia monitorando l’attività russa in tutto il mondo.

La prima mostrava le rotte aeree dei satelliti spia russi che viaggiavano sopra l’Ucraina centrale. La seconda mostrava come i satelliti spia russi stiano passando sopra installazioni militari strategiche – tra cui un impianto di armi nucleari – negli Stati Uniti orientali e centrali.

La CIA ha iniziato a inviare attrezzature nel 2016, dopo l’incontro cruciale a Scattergood, ha detto Dvoretskiy, fornendo radio criptate e dispositivi per intercettare le comunicazioni segrete del nemico.

Oltre alla base, la CIA ha anche supervisionato un programma di addestramento, svolto in due città europee, per insegnare agli agenti dei servizi segreti ucraini come assumere in modo convincente false sembianze e rubare segreti in Russia e in altri Paesi che sono abili a stanare le spie. Il programma è stato chiamato Operazione Goldfish, che deriva da una barzelletta su un pesce rosso di lingua russa che offre a due estoni dei desideri in cambio della sua libertà.

La battuta finale prevedeva che uno degli estoni colpisse la testa del pesce con un sasso, spiegando che non ci si poteva fidare di tutto ciò che parlava russo.

Gli ufficiali dell’Operazione Goldfish furono presto dislocati in 12 basi operative avanzate di recente costruzione lungo il confine russo. Da ogni base, ha detto Kondratiuk, gli ufficiali ucraini gestivano reti di agenti che raccoglievano informazioni all’interno della Russia.

Gli agenti della CIA installarono apparecchiature nelle basi per aiutare a raccogliere informazioni e identificarono anche alcuni dei più abili diplomati ucraini del programma Operazione Goldfish, lavorando con loro per avvicinare potenziali fonti russe. Questi diplomati hanno poi addestrato agenti dormienti in territorio ucraino, destinati a lanciare operazioni di guerriglia in caso di occupazione.

Spesso ci vogliono anni prima che la CIA sviluppi una fiducia sufficiente in un’agenzia straniera per iniziare a condurre operazioni congiunte. Con gli ucraini ci sono voluti meno di sei mesi. La nuova partnership iniziò a produrre così tante informazioni grezze sulla Russia che dovettero essere spedite a Langley per essere elaborate.

Ma la CIA aveva delle linee guida. Non avrebbe aiutato gli ucraini a condurre operazioni offensive letali.

“Abbiamo fatto una distinzione tra le operazioni di raccolta di informazioni e le operazioni di attacco”, ha dichiarato un ex alto funzionario statunitense.

Questo è il nostro Paese

Una distinzione che ha irritato gli ucraini.

In primo luogo, Kondratiuk si irritò quando gli americani si rifiutarono di fornire immagini satellitari dall’interno della Russia. Subito dopo, ha chiesto l’assistenza della CIA per pianificare una missione clandestina che prevedeva l’invio di commando HUR in Russia per piazzare ordigni esplosivi nei depositi ferroviari utilizzati dall’esercito russo. Se l’esercito russo avesse cercato di conquistare altro territorio ucraino, gli ucraini avrebbero potuto far esplodere gli esplosivi per rallentare l’avanzata russa.

Quando il capo della stazione ha informato i suoi superiori, questi hanno “perso la testa”, come ha detto un ex funzionario. Brennan, il direttore della CIA, chiamò Kondratiuk per assicurarsi che la missione fosse annullata e che l’Ucraina rispettasse le linee rosse che vietavano le operazioni letali.

Kondratiuk annullò la missione, ma trasse anche un’altra lezione. “In futuro, abbiamo lavorato per non discutere di queste cose con i vostri ragazzi”, ha detto.

Alla fine dell’estate, le spie ucraine scoprirono che le forze russe stavano schierando elicotteri d’attacco in un campo d’aviazione nella penisola di Crimea occupata dai russi, forse per organizzare un attacco a sorpresa.

Kondratiuk decise di inviare una squadra in Crimea per piazzare degli esplosivi al campo d’aviazione, in modo da farli esplodere se la Russia avesse deciso di attaccare.

Questa volta non chiese il permesso alla CIA. Si rivolse all’Unità 2245, una forza di commando che riceveva un addestramento militare specializzato dal gruppo paramilitare d’élite della CIA, noto come Dipartimento di terra. L’intento dell’addestramento era quello di insegnare tecniche difensive, ma gli ufficiali della CIA capirono che, a loro insaputa, gli ucraini avrebbero potuto utilizzare le stesse tecniche in operazioni offensive letali.

All’epoca, il futuro capo dell’agenzia di intelligence militare ucraina, Budanov, era una stella nascente dell’Unità 2245. Era noto per le audaci operazioni dietro le linee nemiche e aveva profondi legami con la CIA. L’agenzia lo aveva addestrato e aveva anche compiuto il passo straordinario di inviarlo per la riabilitazione al Walter Reed National Military Medical Center nel Maryland dopo che era stato colpito al braccio destro durante i combattimenti nel Donbas.

Travestito con uniformi russe, l’allora tenente colonnello Budanov guidò i commando attraverso uno stretto golfo su motoscafi gonfiabili, sbarcando di notte in Crimea.

Ma un’unità d’élite del commando russo li stava aspettando. Gli ucraini reagirono, uccidendo diversi combattenti russi, tra cui il figlio di un generale, prima di ritirarsi verso la costa, tuffarsi in mare e nuotare per ore verso il territorio controllato dagli ucraini.

È stato un disastro. In un discorso pubblico, Putin ha accusato gli ucraini di aver complottato un attacco terroristico e ha promesso di vendicare la morte dei combattenti russi.

“Non c’è dubbio che non lasceremo passare queste cose”, ha detto.

A Washington, la Casa Bianca di Obama era furiosa. Joe Biden, allora vicepresidente e sostenitore dell’assistenza all’Ucraina, chiamò il presidente ucraino per lamentarsi con rabbia.

“È un problema gigantesco”, disse Biden nella telefonata, la cui registrazione è stata divulgata e pubblicata online. “Tutto ciò che le dico come amico è che ora è molto più difficile per me fare discussioni qui”.

Alcuni consiglieri di Obama volevano chiudere il programma della CIA, ma Brennan li convinse che farlo sarebbe stato autolesionista, dato che il rapporto stava iniziando a produrre informazioni sui russi mentre la CIA stava indagando sull’ingerenza russa nelle elezioni.

Brennan si mise al telefono con Kondratiuk per sottolineare ancora una volta le linee rosse.

Il generale si è arrabbiato. “Questo è il nostro Paese”, ha risposto, secondo un collega. “È la nostra guerra e dobbiamo combattere”.

Il contraccolpo di Washington costò il posto a Kondratiuk. Ma l’Ucraina non si è tirata indietro.

Un giorno dopo la rimozione di Kondratiuk, una misteriosa esplosione nella città occupata dai russi di Donetsk, nell’Ucraina orientale, ha squarciato un ascensore che trasportava un comandante separatista russo di alto livello di nome Arsen Pavlov, conosciuto con il suo nome di battaglia, Motorola.

La CIA ha presto appreso che gli assassini erano membri del Quinto Direttorato, il gruppo di spie che ha ricevuto l’addestramento della CIA. L’agenzia di intelligence ucraina aveva persino distribuito alle persone coinvolte delle toppe commemorative, ognuna cucita con la parola “Lift”, il termine britannico per indicare un ascensore.

Anche in questo caso, alcuni consiglieri di Obama si sono infuriati, ma si trattava di un’anatra zoppa – mancavano tre settimane alle elezioni presidenziali che avrebbero contrapposto Donald Trump a Hillary Clinton – e gli omicidi sono continuati.

Una squadra di agenti ucraini ha installato un lanciarazzi a spalla senza equipaggio in un edificio nei territori occupati. Era proprio di fronte all’ufficio di un comandante ribelle di nome Mikhail Tolstykh, meglio conosciuto come Givi. Utilizzando un grilletto a distanza, hanno sparato il lanciatore non appena Givi è entrato nel suo ufficio, uccidendolo, secondo i funzionari statunitensi e ucraini.

Una guerra ombra era ormai in pieno svolgimento. I russi hanno usato un’autobomba per assassinare il capo dell’Unità 2245, il commando d’élite ucraino. Il comandante, il col. Maksim Shapoval, si stava recando a Kiev per un incontro con ufficiali della CIA quando la sua auto è esplosa.

Alla veglia funebre del colonnello, l’ambasciatore americano in Ucraina, Marie Yovanovitch, ha pianto accanto al capo della stazione della CIA. Più tardi, gli agenti della CIA e le loro controparti ucraine hanno brindato a Shapoval con bicchieri di whisky.

“Per tutti noi”, ha detto Kondratiuk, “è stato un duro colpo”.

In punta di piedi contro Trump

L’elezione di Trump nel novembre 2016 ha messo in allarme gli ucraini e i loro partner della CIA.

Trump ha elogiato Putin e ha respinto il ruolo della Russia nelle interferenze elettorali. Era sospettoso nei confronti dell’Ucraina e in seguito ha cercato di fare pressione sul suo presidente, Volodymyr Zelenskyy, affinché indagasse sul suo rivale democratico, Biden, provocando il primo impeachment di Trump.

Ma qualsiasi cosa Trump abbia detto e fatto, la sua amministrazione è andata spesso nella direzione opposta. Questo perché Trump aveva messo i falchi della Russia in posizioni chiave, tra cui Mike Pompeo come direttore della CIA e John Bolton come consigliere per la sicurezza nazionale. I due hanno visitato Kiev per sottolineare il loro pieno sostegno alla partnership segreta, che si è estesa fino a includere programmi di addestramento più specializzati e la costruzione di ulteriori basi segrete.

La base nella foresta è cresciuta fino a comprendere un nuovo centro di comando e caserme, ed è passata da 80 a 800 agenti dell’intelligence ucraina. Impedire alla Russia di interferire nelle future elezioni americane era una delle massime priorità della CIA in questo periodo, e gli agenti dell’intelligence ucraina e americana unirono le forze per sondare i sistemi informatici delle agenzie di intelligence russe per identificare gli agenti che cercavano di manipolare gli elettori.

In un’operazione congiunta, una squadra HUR ha ingannato un ufficiale dei servizi segreti militari russi, inducendolo a fornire informazioni che hanno permesso alla CIA di collegare il governo russo al cosiddetto gruppo di hacker Fancy Bear, che era stato collegato a tentativi di interferenza elettorale in diversi Paesi.

Budanov, che Zelenskyy ha designato per guidare l’HUR nel 2020, ha detto della partnership: “Si è solo rafforzata. È cresciuta sistematicamente. La cooperazione si è estesa ad altri ambiti ed è diventata più ampia”.

Il rapporto ha avuto un tale successo che la CIA ha voluto replicarlo con altri servizi di intelligence europei che condividono l’obiettivo di contrastare la Russia.

Il capo di Russia House, il dipartimento della CIA che supervisiona le operazioni contro la Russia, organizzò un incontro segreto all’Aia. In quella sede, i rappresentanti della CIA, dell’MI6 britannico, dell’HUR, dei servizi olandesi (un alleato critico dell’intelligence) e di altre agenzie hanno deciso di iniziare a mettere insieme un maggior numero di informazioni sulla Russia.

Il risultato fu una coalizione segreta contro la Russia, di cui gli ucraini erano membri fondamentali.

Marcia verso la guerra

Nel marzo 2021, l’esercito russo iniziò ad ammassare truppe lungo il confine con l’Ucraina. Con il passare dei mesi e l’aumento delle truppe che circondavano il Paese, ci si chiedeva se Putin stesse facendo una finta o si stesse preparando alla guerra.

A novembre e nelle settimane successive, la CIA e l’MI6 hanno trasmesso un messaggio unificato ai loro partner ucraini: La Russia si stava preparando a un’invasione su larga scala per decapitare il governo e installare a Kiev un fantoccio che avrebbe eseguito gli ordini del Cremlino.

Secondo i funzionari statunitensi, le agenzie di intelligence statunitensi e britanniche disponevano di intercettazioni a cui le agenzie di intelligence ucraine non avevano accesso. Le nuove informazioni elencavano i nomi dei funzionari ucraini che i russi stavano pianificando di uccidere o catturare, così come gli ucraini che il Cremlino sperava di installare al potere.

Zelenskyy e alcuni dei suoi principali consiglieri non sembravano convinti, anche dopo che Burns, il direttore della CIA, si era precipitato a Kiev nel gennaio 2022 per informarli.

Con l’avvicinarsi dell’invasione russa, gli ufficiali della CIA e dell’MI6 hanno fatto le ultime visite a Kiev con i loro colleghi ucraini. Uno degli ufficiali dell’M16 si commosse di fronte agli ucraini, per il timore che i russi li uccidessero.

Su richiesta di Burns, un piccolo gruppo di ufficiali della CIA è stato esentato dall’evacuazione degli Stati Uniti e trasferito in un complesso alberghiero nell’Ucraina occidentale. Non volevano abbandonare i loro partner.

Nessuna partita finale

Dopo il lancio dell’invasione da parte di Putin, il 24 febbraio 2022, gli agenti della CIA nell’hotel erano l’unica presenza del governo americano sul posto. Ogni giorno, all’hotel, si incontravano con i loro contatti ucraini per passare informazioni. Le vecchie manette sono state tolte e la Casa Bianca di Biden ha autorizzato le agenzie di spionaggio a fornire supporto di intelligence per operazioni letali contro le forze russe in territorio ucraino.

Spesso i briefing della CIA contenevano dettagli scioccanti e specifici.

Il 3 marzo 2022 – l’ottavo giorno di guerra – il team della CIA fornì una panoramica precisa dei piani russi per le due settimane successive. I russi avrebbero aperto un corridoio umanitario fuori dalla città assediata di Mariupol quello stesso giorno, per poi aprire il fuoco sugli ucraini che lo avrebbero utilizzato.

Secondo la CIA, i russi avevano pianificato di accerchiare la città portuale strategica di Odesa, ma una tempesta ha ritardato l’assalto e i russi non hanno mai preso la città. Il 10 marzo, poi, i russi intendevano bombardare sei città ucraine e avevano già inserito le coordinate nei missili da crociera per questi attacchi.

I russi stavano anche cercando di assassinare alti funzionari ucraini, tra cui Zelenskyy. In almeno un caso, la CIA ha condiviso informazioni con l’agenzia interna ucraina che ha contribuito a smantellare un complotto contro il presidente, secondo un alto funzionario ucraino.

Quando l’assalto russo a Kiev si è fermato, il capo della stazione della CIA si è rallegrato e ha detto alle sue controparti ucraine che stavano “dando un pugno in faccia ai russi”, secondo un ufficiale ucraino presente nella stanza.

Nel giro di poche settimane, la CIA è tornata a Kiev e ha inviato decine di nuovi agenti per aiutare gli ucraini. Un alto funzionario statunitense ha dichiarato, a proposito della consistente presenza della CIA: “Premono i grilletti? No. Aiutano a prendere gli obiettivi? Assolutamente sì”.

Alcuni agenti della CIA sono stati dislocati nelle basi ucraine. Hanno esaminato gli elenchi di potenziali obiettivi russi che gli ucraini si stavano preparando a colpire, confrontando le informazioni che gli ucraini avevano con l’intelligence statunitense per assicurarsi che fossero accurate.

Prima dell’invasione, la CIA e l’MI6 avevano addestrato le loro controparti ucraine a reclutare fonti e a costruire reti clandestine e partigiane. Nella regione meridionale di Kherson, occupata dalla Russia nelle prime settimane di guerra, queste reti partigiane sono entrate in azione, secondo Kondratiuk, assassinando i collaboratori locali e aiutando le forze ucraine a colpire le posizioni russe.

Nel luglio 2022, le spie ucraine videro i convogli russi che si preparavano ad attraversare un ponte strategico sul fiume Dnieper e lo comunicarono all’MI6. I funzionari dei servizi segreti britannici e statunitensi hanno rapidamente verificato le informazioni ucraine, utilizzando immagini satellitari in tempo reale. L’MI6 ha trasmesso la conferma e l’esercito ucraino ha aperto il fuoco con i razzi, distruggendo i convogli.

Nel bunker sotterraneo, Dvoretskiy ha detto che un sistema antiaereo tedesco ora difende dagli attacchi russi. Un sistema di filtraggio dell’aria protegge dalle armi chimiche ed è disponibile un sistema di alimentazione dedicato, se la rete elettrica va in tilt.

La domanda che alcuni ufficiali dei servizi segreti ucraini pongono alle loro controparti statunitensi – mentre i repubblicani alla Camera valutano se tagliare miliardi di dollari di aiuti – è se la CIA li abbandonerà. “È già successo in Afghanistan e ora succederà in Ucraina”, ha detto un alto ufficiale ucraino.

Riferendosi alla visita di Burns a Kiev la scorsa settimana, un funzionario della CIA ha dichiarato: “Abbiamo dimostrato un chiaro impegno nei confronti dell’Ucraina per molti anni e questa visita è stata un altro forte segnale che l’impegno degli Stati Uniti continuerà”.

La CIA e l’HUR hanno costruito altre due basi segrete per intercettare le comunicazioni russe e, insieme alle 12 basi operative avanzate, che secondo Kondratiuk sono ancora operative, l’HUR raccoglie e produce più informazioni di qualsiasi altro momento della guerra, molte delle quali condivise con la CIA.

“Non si possono ottenere informazioni come queste da nessuna parte, se non qui e ora”, ha detto Dvorets.

§§§

