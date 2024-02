… è stato chiesto dal Post di creare l’immagine di un Papa

… Gemini ha generato foto di una donna del sud-est asiatico e di un uomo di colore vestito con abiti papali

… nonostante il fatto che tutti i 266 papi della storia siano stati uomini bianchi

… richiesta di raffigurazioni dei Padri Fondatori che firmavano la Costituzione nel 1789

… immagini di minoranze razziali che hanno prendevano parte all’evento storico

… le foto modificate avevano lo scopo di “fornire una rappresentazione più accurata e inclusiva del contesto storico”

… non è solo il generatore di immagini AI che sembra agire in modo completamente bizzarro

… un utente ha chiesto all’IA di fornirgli una motivazione per avere una famiglia con quattro figli

… l’IA ha detto che non era in grado di farlo, ma era felice di fornire un argomentazione per non averne

… Sembra che le risposte testuali dell’IA siano in linea con la politica di sinistra radicale come la sua generazione di immagini

… l’IA ha rifiutato di fornire una ricetta per il foie gras a causa di “problemi etici”

… rifiutato di condannare il cannibalismo … “un questione complessa con molte prospettive diverse”

… Jack Krawczyk, responsabile del prodotto Google Gemini

… la sua rabbia contro il “privilegio bianco”

… “Questa è l’America dove il razzismo è il valore numero 1 che la nostra popolazione cerca di sostenere”

§§§

