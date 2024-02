Guarire le Ferite della Pandemia. Chiesa, Pentimento e Riconciliazione. Ernest Williams.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione queste riflessioni e proposte di un cattolico americano, Ernest Williams, che ringraziamo di cuore. Buona lettura e diffusione.

§§§

GUARIRE LE FERITE DELLA PANDEMIA

Una riflessione personale di Ernest Williams

All’inizio di gennaio sono stato a Roma per fare un ritiro ignaziano di nove giorni. Un ritiro, per così dire, in solitudine, ad eccezione di un incontro che avevo ad ogni fifine giornata con la mia guida, all’Università Gregoriana. La mattina trascorrevo un po’ di tempo a meditare nella Basilica di San Pietro, piuttosto affollata, pregando nella relativa quiete della Cappella del Santissimo Sacramento.

La sera camminavo accanto alle tende dei senzatetto intorno a Piazza San Pietro, sempre più numerose, e poi sul lungotevere davanti a Castel Sant’Angelo, in direzione della Gregoriana. In quei giorni passavo da stati di forte desolazione o da un senso di assenza di Dio a occasionali momenti di consolazione e di luce.

Negli anni passati mi rallegravo alla vista della maestosa basilica e della consolante presenza spirituale che vi dimorava. Di notte, la luce nell’appartamento papale mi ricordava quella del tabernacolo che arde alla presenza del Signore. Ora questaluce non è affatto visibile, è come se il Signore non fosse più presente….

Avevo sperato che entro la seconda metà del 2023, la Pontifificia Accademia delle Scienze avrebbe eseguito, come previsto, la revisione della linea d’azione della Chiesa cattolica sulla gestione del Covid-19, ivi compresi gli eventi avversi per la salute, più volte segnalati, emersi in seguito alla somministrazione dei vaccini a mRNA. Purtroppo tale revisione è stata rinviata a causa del sinodo di ottobre. Dico “purtroppo” perché, stando ai dati sanitari ora largamente disponibili su siti di dominio pubblico, nei Paesi con elevate percentuali di vaccinazione i morti

continuano ad aumentare in tutte le fasce d’età e, cosa più preoccupante, tra le giovani generazioni, dai 16 ai 35 anni [1] [2] [3] [4].

Sono in aumento altri problemi di salute, in particolare i turbo tumori, le malattie cardiache e la sindrome da morte improvvisa (solo su www.react19.org, un’organizzazione di sostegno scientififico per persone che soffffrono degli effffetti a lungo termine del vaccino anti-covid, ci sono oltre tremila documenti medico-scientififici sottoposti a revisione paritaria riguardanti gli effetti avversi sulla salute provocati dai vaccini contro il covid-19). Sempre più esperti medici internazionali temono che questo sia una conseguenza negativa del programma di

vaccinazione globale a mRNA contro il covid-19. [5] [6] [7] [8] [9]. Dai dati si riscontra una chiara correlazione tra l’aumento di tutti gli eventi avversi e l’inizio del programma globale di vaccinazione contro il covid-19, tale da dover essere indagata con urgenza sia dalle istituzioni sanitarie nazionali che dall’OMS [10]. È inoltre necessario chiarire se la vaccinazione a mRNA contro il covid-19 stia contribuendo anche al continuo calo dei tassi di fertilità riscontrato nei Paesi occidentali (in un’autopsia eseguita su due uomini deceduti in seguito alla

somministrazione del vaccino a mRNA contro il covid-19, il famoso patologo tedesco Arne Burkhardt, scomparso di recente, ha rilevato che gli spermatozoi dei due soggetti erano stati interamente o quasi sostituiti dalla proteina spike nei testicoli) [11].

I pastori della Chiesa Cattolica (così come delle altre principali confessioni), anche se fossero stati “fuorviati” nel promuovere con entusiasmo queste nuove e non ancora testate terapie geniche anti-covid 19 a base di mRNA [12] [13], causa probabile di danni alla salute spirituale, emotiva e fisica di centinaia di migliaia di fedeli, e perfifino della tragica perdita di molte vite [3] [14] [15], hanno ora la responsabilità morale di utilizzare tutte le risorse che Cristo ha messo a disposizione della Sua Chiesa per dare la guarigione spirituale, emotiva e fisica ai

fedeli che sono stati danneggiati.

Le conseguenze negative sulla salute provocate dal vaccino contro il covid-19[16] e le ferite spirituali, emotive e socio-economiche inflitte dalla collusione con i governi nazionali, le autorità sanitarie, l’OMS, la tecnologia e il

complesso industriale farmaceutico, che hanno imposto provvedimenti repressivi contro il covid-19 quali l’uso di mascherine e di green pass per entrare nei luoghi di culto, hanno derubato i fedeli della loro dignità e libertà di figli di Dio (in un recente studio dell’Unione Cattolica del Regno Unito, il 62% delle persone ha dichiarato che

la propria salute mentale ha risentito negativamente della chiusura delle chiese durante i lockdown) [17].

Dato che la Chiesa cattolica gestisce il ventisei per cento delle strutture sanitarie a livello globale [18], ci si chiede perché le associazioni di medici e scienziati cattolici non abbiano consigliato con maggiore prudenza la Santa Sede sui pericoli dei nuovi e non ancora testati vaccini anti-covid a base di mRNA[19]. Le istituzioni mediche cattoliche non hanno pensato di allertare la Chiesa e i suoi fedeli dei possibili pericoli di tali vaccini basati sulla tecnologia mRNA, non ancora testati? Ciascun medico cattolico, prima di somministrare l’iniezione di

covid-19, non ha ripensato al giuramento di Ippocrate – “innanzitutto non nuocere” – che aveva fatto all’inizio della propria professione? (Secondo un’indagine effettuata nel 2022 dal CDC su oltre 13.000 bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 2 anni, più del 55% di tali soggetti ha manifestato una “reazione sistemica” in seguito alla vaccinazione anti-covid-19, e il 6% non è stato in grado di svolgere le normali attività dopo la seconda

dose) [20]. Quante istituzioni mediche, sia cattoliche che di altre confessioni, hanno

abbandonato la sana etica medica e l’assistenza ai pazienti per convenienza politica e per il profitto?

Lascio a Dio onnipotente il giudizio su coloro che, nella Chiesa, sono deputati ad assicurare assistenza spirituale e su coloro che, nelle varie professioni mediche, si occupano della salute dei pazienti e che, pur sapendo qual era la linea d’azione giusta e corretta, non l’hanno seguita, causando così sofffferenze spirituali ed emotive [21] [22], danni fisici e, in alcuni casi, purtroppo, anche la perdita di vite umane.

È tuttavia chiaro che sia gli uffici spirituali che quelli sanitari della Chiesa cattolica sono stati utilizzati in modo improprio per promuovere pubblicamente la vaccinazione anti-covid come trattamento sicuro ed effiffifficace, e siano stati cinicamente incoraggiati a compiere “un atto di carità”, dando agli approfittatori di questi insicuri vaccini anti-covid a mRNA e delle relative misure repressive un’approvazione mondiale che non avrebbero ottenuto neanche investendo dieci miliardi di dollari in pubblicità.

Purtroppo, tutto ciò è andato a vantaggio di un “oppressore” con poca sensibilità, attenzione e compassione verso tutto ciò che riguarda il bene dell’uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio. E c’è il rischio, visto l’ormai imminente trattato pandemico dell’OMS [23], che detto oppressore venga ulteriormente rafforzato per infastidire di nuovo i fedeli. La Chiesa deve imparare in fretta le dolorose lezioni di questa pandemia [24].

C’è bisogno di

pentimento…

Il percorso verso la guarigione e il recupero…

E diceva: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel

Vangelo” – Marco 1:15

C’è sempre una speranza. Questa è la buona notizia. Anche quando le istituzioni, sia religiose che civili, non riescono ad agire rettamente, le parole e le promesse di Gesù sono ancora valide per coloro che hanno fede e “un cuore contrito e affffranto” – Salmo 51:17

Crediamo che Gesù abbia affidato alla sua Chiesa ogni benedizione spirituale per accompagnarla, insieme ai fedeli, in questo pellegrinaggio terreno fino alla fine dei secoli, soprattutto nei sacramenti della riconciliazione, dell’eucaristia e dell’unzione degli infermi, dove la guarigione spirituale, emotiva e fisica può essere concessa se c’è pentimento e fede.

Credo che alla luce delle enormi sofffferenze e ingiustizie subite da molti durante la pandemia di Covid-19, sarebbe opportuno offrire un servizio di riconciliazione e di guarigione per le ferite della pandemia nelle

parrocchie di tutta la Chiesa, al fine di portare, con il dono di questi sacramenti, la guarigione fifisica e interiore di cui i fedeli hanno bisogno. Come preparazione a tale servizio, attivato nelle comunità parrocchiali, si potrebbe osservare un giorno di digiuno. L’offfferta dei sacramenti andrebbe accompagnata da riflflessioni sulle

Scritture e da preghiere per la guarigione fifisica e interiore, così come dalla rottura di qualsiasi oppressione demoniaca dovuta a ferite emotive e alla vaccinazione contro il covid-19.

A livello diocesano, in uno spirito di “ascolto e sinodalità”, l’attivazione di un servizio di riconciliazione e guarigione durante un fifine settimana permetterebbe di affffrontare l’impatto multiforme della pandemia, coinvolgendo possibilmente vari relatori o esperti – operatori sanitari, insegnanti di etica morale, dirigenti

d’azienda, autorità locali e parroci – per affffrontare i diversi aspetti. Detto servizio dovrebbe comprendere momenti di riflessione, preghiere e condivisione comunitaria. Potrebbe essere utile fornire risorse di sostegno alla salute mentale e modalità per esprimere le proprie rimostranze. Il tutto andrebbe affrontato con

uno spirito umile di riconciliazione e di guarigione, senza soffffermarsi a individuare colpe o errori.

Un possibile approccio per un servizio di “guarigione dalle ferite della pandemia” a livello diocesano ….

1. Osservazioni iniziali e introduzione (15 min.)

1. Benvenuto da parte di un capo religioso o di un rappresentante

2. Breve panoramica dello scopo e degli obiettivi del servizio

2. Preghiera e riflflessione (30 min.)

1. Momento di silenzio o preghiera per le persone compite dalla pandemia

2. Letture riflflessive o musica per entrare nello spirito giusto

3. Come affffrontare le ferite fifisiche (30 – 60 min.)

1. Intervento di un operatore sanitario sull’impatto fifisico della pandemia

2. Testimonianze di persone che hanno avuto sofffferenze fifisiche

4. La salute mentale e la guarigione emotiva (40 – 60 min.)

1. Presentazione di esperti di salute mentale sugli effetti psicologici della

pandemia

2. Storie personali di lotte e trionfifi riguardo alla salute mentale

5. L’impatto socioeconomico (30 – 60 min.)

1. Dibattito sulle ripercussioni socioeconomiche della pandemia

2. Approfondimenti di economisti o operatori sociali

3. Testimonianze di persone alle prese con diffiffifficoltà economiche

6. Riflessioni sugli errori e sulle ingiustizie (30 – 60 min.)

1. Esame degli errori commessi dalle autorità civili e degli abusi di potere

2. Riconoscere le ingiustizie subite dagli individui a causa delle misure anti-covid

7. Riflflessioni sul ruolo della Chiesa in questo tempo (30 – 60 min.)

1. Condivisione e testimonianze comunitarie

2. Discussione pubblica per condividere le proprie esperienze o esprimere lamentele in un ambiente rispettoso

3. Opportunità di guarigione attraverso la condivisione di storie e il sostegno della comunità

8. Riconciliazione e progresso (30 – 60 min.)

1. Il bisogno di riconciliazione e guarigione all’interno della comunità

2. Incoraggiamento al perdono e alla comprensione

3. Proposte su come sostenersi reciprocamente in futuro

4. Offfferta del sacramento della riconciliazione nella restante parte del servizio di

preghiera

9. Servizio di riconciliazione e guarigione (60 min. +)

1. Partecipazione di tutti i presenti alla celebrazione della Santa Eucaristia

2. Pensieri conclusivi di un capo o rappresentante religioso

3. Benedizione e preghiera per la guarigione tramite il sacramento dell’unzione

degli infermi

A seconda delle esigenze e delle circostanze di ciascuna comunità parrocchiale

locale all’interno di una diocesi e della stessa diocesi, i tempi, le preghiere e i

dibattiti per tale servizio potrebbero essere adattati, se necessario, al fifine di

garantire un incontro signifificativo con la grazia riconciliatrice e risanatrice del

Signore.

Non credo che nascondere gli eventi degli ultimi tre anni, ignorando le sofffferenze e le ingiustizie causate, sia un’opzione sana e vivificante per la Chiesa. I pastori rischiano di essere paragonati al fariseo della parabola del Buon Samaritano (Luca 10:29-37), che passò oltre lasciando l’uomo ferito sul ciglio della strada. Le ferite

aperte, se non curate, possono generare infezioni…

Il Signore è il grande guaritore (Giacomo 5:14-15). Dobbiamo avere fede e umiltà

per permettergli di camminare ancora una volta in mezzo a noi, guarire i malati e

liberare gli oppressi (Atti 4:30).

***

Bibliography

1. OECD.STAT, Mortality, by week : Excess deaths by week, 2020-2023, in OECD.STAT. 2023,

OECD.STAT.

2. Jonathan Pearson-Stuttard a b, S.C.c., Stuart McDonald a d, Emily Whamond e, John N.

Newton e f, Excess mortality in England post COVID-19 pandemic: implications for secondary

prevention. The Lancet Regional Health – Europe, 2024. 36.

3. Athrappully, N., Australian Researchers Call for Pause on Gene-Based COVID-19 Vaccines Amid

Spike in Excess Deaths, in The Epoch Times. 2024.

4. DURDEN, T., The Veil Of Silence Over Excess Deaths, in Zerohedge. 2023.

5. CHUDOV, I., ‘Hyperprogressive’ Cancers Due to COVID Vaccine-Induced IgG4 Antibodies, in

Igor’s Newsletter. 2023.

6. LADEROUTE, D.M., Pfifizer Vaccines with Oncogenic SV40 DNA Contamination Not Revealed to

FDA, in HERV-K102 and Pandemic Responses. 2023.

7. Jessica Rose, N.H., nichulscher@gmail.com, and Peter A. McCullough, Determinants of

COVID-19 vaccine-induced myocarditis. Sage Journals, 2024.

8. Nicolas Hulscher, R.H., William Makis, Peter A. McCullough, Autopsy fifindings in cases of

fatal COVID-19 vaccine-induced myocarditis, in Wiley Online Library. 2023.

9. WILSON, R., “Died Suddenly” reports have increased by 82% and 1,400 athletes have died since

the rollout of covid injections, in The Expose. 2023.

10.CHUDOV, I., 2023 Excess Mortality Positively Associated With COVID Vaccination Rates, in

Igor’s Newsletter. 2024.

11. Jensen, D. Sperm Is Replaced Completely By Spike Protein In “Vaccinated”. 2024 Jan 22 2024;

Available from: https://gab.com/DavidJensen/posts/111796424931426260.

12.Banoun, H., mRNA: Vaccine or Gene Therapy? The Safety Regulatory Issues. International

Journal of Molecular Sciences, 2023.

13.Peter A. McCullough, M., MPH COVID-19 Vaccines May Cause Harm Five Years aer Injection.

Courageous Discourse, 2024.

14.Ministry, L.o.J., These Numbers Should Be Front Page News: Canada Reports 135% Spike in

Deaths From ‘Unspecifified Causes’, in Exposing The Darkness. 2024.

15.Staffff, Korea Patient Reported Outcomes Study: mRNA COVID Vaccines 4.3% Severe AEs

(Hospitalization), in trialsitenews. 2023.

16.Zhang, M., Slew of Unusual Adverse Events Becoming More Common Aer COVID Vaccine

Rollout, in EPOCH HEALTH. 2022, EPOCH TIMES.

GUARIRE LE FERITE DELLA PANDEMIA

817. Caldwell, S., Church lockdown closures caused widespread mental and physical harm, says

survey, in Catholic Herald. 2023: London, UK.

18.Staffff, Catholic hospitals comprise one quarter of world’s healthcare, council reports, in CNA –

Catholic News Agency. 2010: Sao Paulo, Brazil.

19.Michael, P., MD, Sucharit Bhakdi, MD Brian Hooker, PhD, Mary Holland, JD, Margot

DesBois, BA David Rasnick, PhD, Catherine Austin Fitts, mRNA Vaccine Toxicity. Doctors

for COVID Ethics (2023), 2023.

20.

Menge, M., In CDC Survey of Over 13,000 Children, More Than Half Had ‘Systemic

Reaction’ Aer COVID-19 Vaccine, in 2nd Smartest Guy in the World. 2022.

21.Dolan, E.W., The COVID-19 blame game: Unvaccinated individuals disproportionately

scapegoated, study suggests. PsyPost, 2023.

22.

Maja Graso, K.A., Fan Xuan Chen, Kevin Bardosh, Blaming the unvaccinated during

the COVID-19 pandemic: the roles of political ideology and risk perceptions in the USA. Journal

of Medical Ethics, 2023.

23.

Organization, W.H., Article-by-Article Compilation of Proposed Amendments to the

International Health Regulations (2005) submitted in accordance with decision WHA75(9)

(2022). 2022, WHO.

24.

McCullough, M.N.M.S.S.R.W.J.R.K.D.S.K.P.A., COVID-19 mRNA Vaccines: Lessons

Learned from the Registrational Trials and Global Vaccination Campaign. Cureus, 2024.

GUARIRE LE FERITE DELLA PANDEMIA

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: chiesa, colpe, covid, ernest, pandemia, williams



Categoria: Generale