Aaron Bushnell, Aviere USA, Doveva Essere Mandato a Gaza. Si è Dato Fuoco.

offriamo alla vostra attenzione questo articolo, di cui ringraziamo di cuore il collega Umberto Pascali, che chiarisce i motivi del suicidio dell'aviere USA Aaaron Bushnell, che si è dato fuoco davanti all'ambasciata israeliano. Questo è il collegamento al video di Scott Ritter. Scott Ritter (ex ispettore per armi di distruzione di massa che tentò di fermare la guerra in Iraq e fu per questo ostracizzato dal Deep State) intervistato dal Giudice Andrew Napolitano.

La storia di Bushnell non è solo il racconto di una tragedia, ma un chiaro invito a esaminare i ruoli e le responsabilità che noi, come società, abbiamo di fronte alle ingiustizie globali. È una riflessione che ci chiede di riflettere a fondo su dove finisce il dovere e dove inizia la coscienza. Sveliamo i retroscena della fatidica decisione di Bushnell, che affonda le sue radici negli ordini che lo hanno portato sull’orlo della disperazione: l’aspettativa di schierarsi in Israele con breve preavviso, una richiesta che ha messo in discussione i suoi stessi principi.

Il giudice Napolitano – Judging Freedom parla di un aviatore di nome Aaron Bushnell che si è dato fuoco davanti all’ambasciata israeliana per protestare contro il sostegno americano alla guerra di Gaza. Gli era stato ordinato di essere pronto a partire per Israele in qualsiasi momento. Questo atto era una critica all’inazione dei cittadini americani di fronte a quello che lui vedeva come un genocidio. Le sue azioni ci sfidano a considerare cosa faremmo se il nostro Paese stesse commettendo tali atti e a confrontarci con il fatto che la maggior parte di noi non sta facendo nulla.

Un’altra storia da raccontare. L’aviatore che si è immolato davanti all’ambasciata israeliana, Aaron Bushnell, il nostro amico e collega Max Blumenthal, che è un Seymour Hirsch dei giorni nostri quando si tratta di scavare nelle cose, ha trovato i suoi ordini. Eccoli. Che gli era stato ordinato di essere pronto, con un attimo di preavviso, a schierarsi in Israele. E così è stato. Ascoltate, non difendo il suicidio. Non difendo quello che ha fatto.

Ma il popolo americano deve capirlo e i media devono affrontarlo. Non con una bandiera israeliana che sventola sullo sfondo come ha fatto la NBC, e non senza dire di cosa si trattava. Come tutti gli altri. Guardate quei titoli. Come hanno fatto tutti i principali giornali degli Stati Uniti. Solo irats ha dato un titolo che diceva di cosa si trattava veramente per protestare contro il sostegno americano alla guerra di Gaza.

Ma l’opinione pubblica americana deve sapere quello che non sapevamo fino a quando Max non ha riportato la notizia poche ore fa: agli aviatori americani è stato detto di prepararsi a schierarsi in un momento di preavviso ed è obbligatorio. Appena ve lo diciamo, partite. E questo. Rimettilo su, Chris. Credo che fosse novembre quando è stato pubblicato. C’è una data da qualche parte. 21 novembre 2023. Ecco qua.

Cosa ne pensi? È interessante, quando si va sui social media di quest’uomo, ha un post che dice: “Molte persone se lo chiedono”. Eccolo. A molti di noi piace chiedersi: cosa farei se fossi vivo durante la schiavitù, il sud di Jim Crow o l’apartheid? Cosa farei se il mio Paese stesse commettendo un genocidio? E la risposta è: lo state facendo proprio ora, cioè niente.

Questo è il più duro atto d’accusa contro i cittadini americani che sia stato fatto da chiunque in tempi moderni, ed è stato fatto da un aviatore dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti. Ha esposto il popolo americano per gli ipocriti morali che siamo collettivamente. Sosteniamo di essere una nazione che si batte per il bene, che fa la cosa giusta. E siamo tutti seduti a parlare di questo, ma quanti americani hanno effettivamente alzato il sedere e sono usciti e hanno fatto… So che non sono perfetto, ma almeno quando dico che voglio migliorare le relazioni tra gli Stati Uniti e la Russia, alzo il sedere e viaggio in Russia e metto tutto in gioco per cercare di migliorare le relazioni.

Sto facendo del mio meglio. Ci sono altre persone là fuori che fanno la stessa cosa per Gaza, che fanno la stessa cosa. Ma la stragrande maggioranza degli americani è seduta a casa senza fare nulla. E penso che quest’uomo, questo ragazzo che apparentemente ha una coscienza morale che lo consuma. È una persona che ha detto: “Devo fare qualcosa”. E ha guardato agli esempi della storia. Se si studia la guerra, uno dei momenti più significativi durante la guerra del Vietnam è quello in cui il monaco buddista si emulò per protestare contro il conflitto.

È un atto che molti definirebbero un atto di disperazione. Ma quanto era disperato questo ragazzo? Aveva l’ordine di andare in Israele in una guerra che non poteva sostenere, ed era in servizio attivo. Deve obbedire a queste regole. Quindi si è chiuso dentro di sé e ha detto: “Beh, sono contrario a tutto questo, ma farò il mio lavoro. Farò il mio dovere.

Beh, a quanto pare non ci è riuscito. Ma poi si è chiesto: “Che cosa devo fare? Come faccio a far conoscere a tutti questa crisi morale che non riguarda solo me, ma tutta l’America? E si è dato fuoco. Io non lo farei. Non ho il coraggio di farlo. Non lo farei mai. Molti dicono: “È uno squilibrato mentale”. Forse quello che dico io è che quest’uomo è un maledetto eroe.

Scusate il linguaggio, ma questo è un uomo che credeva in qualcosa e ha pagato il prezzo più alto per mandare un messaggio, per far sì che le persone parlino e si mettano in contatto con il loro intimo e dicano: “Cosa farò per questo genocidio che viene commesso nel nostro nome, nel nostro nome collettivo? E non viene commesso solo in nostro nome. Il nostro governo è attivamente complice. E questo ci rende, noi, il popolo degli Stati Uniti d’America, questa repubblica democratica che abbiamo.

Abbiamo eletto queste persone ad agire in nostro nome, e loro stanno facendo cose in nostro nome che sono criminali, che sono genocidi. Che cosa faremo al riguardo? E come ha detto, molte persone ne parlano. Dicono: cosa faremmo noi? Chiedete a voi stessi, a tutti quelli che guardano lo show, guardatevi allo specchio. Cosa fareste voi? E la risposta è: lo state facendo. Niente.

