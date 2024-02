Bambini Fragili. La Società di Pediatria Consiglia il Siero anti-Covid…E più Dosi!

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, ci ha scritto un amico pediatra. M.C. che ringraziamo di cuore, con il messaggio che trovate più sotto. dire che siamo sbalorditi è dir poco. Ma le “autorità” mediche non leggono gli studi compiuti in tutto il mondo? E pubblicati sulle riviste più prestigiose? A chi e cosa fanno riferimento, nella loro attività? Buona lettura e condivisione.

Egregio dott.Tosatti

Ti tanto in tanto mi faccio risentire.

Questa volta in merito all invito alla vaccinazione rivolto dalla nostra società scientifica Sip ai suoi affiliati per invitarli a vaccinare con il vaccino mRna i bambini fragili.

Da quanto risulta dai vari articoli apparsi sulle riviste scientifiche e da lei pubblicati sul suo blog Stilum curiae, stanno emergendo sempre più dubbi e esperienze cliniche sulla inaffidabilità e sicurezza di questo cosiddetti vaccini o siero sperimentale . Molto interessante e ben fatto l articolo su le scienze del 23.12.21 “mRna e proteine indesiderate”.

Eppure nonostante questi dubbi fondati si reiterano questi inviti sconsiderati; a maggior ragione che si tratta di bambini fragili con patologie gravi e rare con equilibrio metabolico e sistema immunologico che penso non sia del tutto normale come in un bambino sano

Non so capire, o per lo meno io non riesco a spiegarmela, questa insistenza nel vaccinare con questo tipo di vaccino non del tutto sicuro; e a maggior ragione che il virus COVID 19 ha avuto delle mutazioni, come tutti i coronavirus, attenuandosi nel tempo.

Nella mia esperienza per quanto ho potuto constatare l’infezione da COVID ha preso dei bambini tetraparetici con storie di bronchiti ricorrenti senza che abbiano avuto decorsi preoccupanti e disastrosi per non parlare dei bambini sani in cui l infezione si è risolta in pochi giorni.

