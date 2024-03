Green Pass Perenne Finanziato dai Fondi per i Danneggiati dal Siero. Pro Memoria.

Cari amici e nemicidi Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione qualche elemento di riflessione in tema di Green Pass, passato e futuro. E sull’attendibilità dei partiti che ci governano; quella dei regimi precedenti – vedi Conte e Draghi – era pari a zero. Ma ci preoccupano i piccoli badoglio in carica. Qui sotto trovate un articolo di Pro Memoria, che ringraziamo per la cortesia, e l’immagine di un post su X (già Twitter) sempre di Pro Memoria in cui si evidenzia che le spese per il funzionamento del Green Pass perenne saranno attinte dal Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n 4, comma 1-bis (poi convertito nella legge 28 marzo 2022, n 25), ossia dal Fondo per i danneggiati dal vaccino per il Sars-COV-2. Non c’è veramente fine al peggio.

« Siamo stati i PRIMI a SOSTENERLO»

09 aprile 2021 … Cosa aspetta la Commissione europea … sul Certificato verde digitale? … questo atteggiamento stranamente attendista … Il Certificato Verde segna un primo passo verso la definitiva eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione … Questo strumento deve essere implementato nel tempo più breve possibile … diventi effettivo già prima dell’inizio della stagione estiva … una misura fondamentale. … Vorrei rassicurare chi avanza legittime preoccupazioni … sul diritto dei cittadini alla non discriminazione … non stiamo parlando di un passaporto di immunità … green pass non crea alcun obbligo, né diretto né indiretto, alla vaccinazione … l’adozione … in tutta l’Unione Europea comporterebbe finalmente il venir meno di tutte le restrizioni … dai viaggi al libero utilizzo di tutte le infrastrutture pubbliche e private … Non può esserci altra priorità … [ il Certificato Verde digitale ] Siamo stati i primi a sostenerlo [ Video, min. 00:03 ] … Fratelli d’Italia è stata favorevole allo scudo penale per i sanitari, i medici e per tutti i [ Video, min. 00:26 ] Fratelli d’Italia, Convegno RIAPRI ITALIA – 09 04 2021 Palazzo Giustiniani (37 sec.) 09 aprile 2021 §§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN: IT79N0 200805319000400690898 BIC/SWIFT: UNCRITM1E35 §§§

