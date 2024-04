Un Papa que destruye la Civilización cristiana. Católicos, miren la luna, no el dedo… Ex prelado anglicano

6 Aprile 2024 Pubblicato da Marco Tosatti, https://www.marcotosatti.com/ 2024/04/06/un-papa-che- distrugge-la-civilta- cristiana-cattolici-guardate- la-luna-non-il-dito-ex- prelato-anglicano/

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, recibimos esta carta, que ponemos en vuestro conocimiento. Feliz lectura y difusión.

§§§

Estimado Tosatti, soy un prelado anglicano convertido a la fe católica. Cuando leo en los titulares de los periódicos algo que hace referencia a nuestra Iglesia y al Pontífice, me apresuro a leer el contenido inmediatamente, antes de leer otras noticias importantes. ¿Por qué? Porque lo que, en mi opinión, explica casi todo lo que ha sucedido en el mundo en los últimos diez años está ligado a la historia en el mismo período de nuestra querida Iglesia a la que también adherí (el Papa era San Juan Pablo II), siguiendo las huellas de San John Henry Newman (en 1845. ¡Pero qué hice entonces!).

Nunca jamás como en estos últimos diez años hemos sentido (al menos yo, que soy un neo converso) la falta de una Autoridad Moral, la Autoridad de la Iglesia Católica que habla al mundo de la Verdad, invitándolo a buscarla. Y, sin embargo, tuvimos una “advertencia2 muy fuerte y muy clara gracias a los valientes Cardenales que propusieron los DUBIA I y II (primero en 2017, sin respuesta, la segunda vez en 2023, con respuesta “inquietante”). DUBIA, ignorados, incluso burlados y despreciados. ¡Intolerable! ¿Pero qué hice entonces?

En una entrevista reciente, el papa Francisco (pido disculpas, no recuerdo a quién se la dio) explica que fue él quien hizo nombrar al cardenal Ratzinger en el Cónclave de 2005). ¡Emocionante! y sobre todo no es cierto. Fui testigo involuntario e indirecto de ello.

En 2005, un grupo de eminentes Cardenales quiso apoyar el nombramiento de Bergoglio. Fue el gran cardenal jesuita Carlo Maria Martini quien los disuadió y propuso al cardenal Ratzinger. Las razones, en síntesis, que me fueron confiadas fueron que el ex arzobispo de Milán habría considerado este nombramiento un desastre para los jesuitas (incluso parece que hubiera dicho algo como: <si lo eligen Papa, nosotros los jesuitas seremos, de hecho, “suprimidos” como en 1773, esta vez no durante 40 años, sino al menos durante 200 años…>).

Quién llegó a ser el actual Pontífice y qué había hecho en sus anteriores funciones en Argentina es bien conocido, con testimonios. Es difícil probar y atestiguar quién lo quería y por qué, pero en los mismos días de su nombramiento al trono papal, es decir, mucho antes de que comenzara a gobernar la Iglesia, desde muchos sectores se explicó cuál sería su tarea. 100% hecho. Incluso se publicó un libro de un intelectual francés que bromeaba sobre las consecuencias de esa elección. Benedicto tuvo que renunciar para que Francisco pudiera ser Papa. Francisco tuvo que ser Papa porque Benedicto nunca habría permitido que la Iglesia apoyara las decisiones de destrucción de la civilización cristiana que se tomaron posteriormente.

Quizás muchos católicos no han comprendido todavía que lo que se destruyó (más allá de la fe, claro) es la Civilización Cristiana. Bueno, realmente me temo justamente que muchos de ustedes católicos aún no han comprendido esto, miran el dedo pero no entienden qué es lo que señala.

También quisiera hacer una observación crítica sobre el comportamiento de algunos prelados que se están preparando para el (supuesto) cambio de pontificado, expresando valoraciones negativas del pontificado, de repente y con sospechoso retraso. Valoraciones “maramaldescas”, querido Tosatti, que de ninguna manera se pueden compartir. Les explico la expresión “maramaldesca”, que significa “vil”. A su llegada a Italia en 1527, Carlos V, emperador católico del Sacro Imperio Romano Germánico, deseoso de castigar al papa Clemente VII (Giulio de Medici ) por haberse unido a la Liga de Cognac (pro francesa y anti Habsburgo), había contratado a los mercenarios Lansquenetes (protestantes) que llevaron a cabo el famoso “saqueo de Roma” y llevaron la peste por toda Italia. Durante el asedio de Florencia en 1530, el famoso Maramaldo (mercenario napolitano) atacó al comandante Francesco Ferrucci, ya herido y medio muerto en el suelo, ensartándolo (“¡vil! matas a un muerto”, le dijo Ferrucci). Ahora, estimado Tosatti, hasta ayer todos (excepto muy pocos) eran lame calcetines y permitieron todo lo que sucedió. Ahora todos son valientemente críticos, con entrevistas e incluso con libros (no creíbles) referidos al Papa anterior, post mortem, por supuesto.

Es curioso que, además de los famosos cardenales de la DUBIA y algunos otros, sólo en este momento de progresivo debilitamiento de Francisco, poco a poco comienzan a surgir despacio algunos “neo-valientes”, que sufren el contagio “maramaldesco”. Esto no es ejemplar y nos hace temer que se avecinan tiempos aún peores. Gracias por su hospitalidad.

Su servidor Hugo A.G.W.

Publicado originalmente en Italiano el 6 de abril de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/04/06/un-papa-che- distrugge-la-civilta- cristiana-cattolici-guardate- la-luna-non-il-dito-ex- prelato-anglicano/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Ayuda a Stilum Curiae

IBAN: IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Categoria: Generale