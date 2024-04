Un Papa che Distrugge la Civiltà Cristiana. Cattolici, Guardate la Luna, non il Dito…Ex Prelato Anglicano.

Caro Tosatti, sono un prelato anglicano convertito alla fede cattolica. Quando leggo nei titoli dei quotidiani qualcosa che si riferisce alla nostra Chiesa e Pontefice, mi affretto a leggere il contenuto subito, prima di leggere altre notizie importanti. Perché? Perché ciò che, secondo me, spiega quasi tutto quanto accade al mondo da dieci anni è legato alla storia nello stesso periodo della nostra cara Chiesa cui ho aderito anche io (Papa era san Giovanni Paolo II), sulle orme di san John Henry Newman (nel 1845. Ma cosa ho mai fatto!) .

Mai come in questi ultimi dieci anni sentiamo (io almeno neo convertito) la mancanza di una Moral Authority Autorità della Chiesa Cattolica che parla al mondo della Verità invitandolo a perseguirla. E ciò nonostante abbiamo avuto un fortissimo e chiarissimo “warning” grazie ai coraggiosi Cardinali che hanno proposto i DUBIA I e II. (the first, 2017, without an answer, the second, 2023, with “disturbing” answer). DUBIA, ignorati, persino dileggiati e disprezzati. Intollerabile! Ma che cosa ho mai fatto?

In una recente intervista, Papa Francesco (mi scuso, non ricordo a chi l’ha data) spiega che è stato lui a far nominare Papa il card. Ratzinger nel Conclave del 2005). Esilarante! e soprattutto non vero. Ne son stato involontario ed indiretto testimone.

Nel 2005 un gruppo di Eminenti Cardinali voleva sostenere la nomina di Bergoglio. Fu il grande cardinale gesuita Carlo M. Martini a dissuaderli e proporre invece il card. Ratzinger. Le motivazioni, in sintesi, che mi furono confidate, furono che l’ex Arcivescovo di Milano avrebbe considerato questa nomina una sciagura per i Gesuiti, (addirittura pare che avesse detto qualcosa tipo: <se lo eleggono Papa, noi Gesuiti verremo, di fatto, “soppressi” come nel 1773, stavolta non per 40anni, ma almeno per 200 anni …>).

Chi fosse l’attuale Pontefice e cosa aveva fatto, nei suoi ruoli precedenti in Argentina, lo si sa bene, con testimonianze. Chi lo ha voluto e perché, è difficile provarlo e testimoniarlo, ma negli giorni stessi della sua nomina al Soglio Pontificio, perciò ben prima che iniziasse a governare la Chiesa, da più parti fu spiegato quale sarebbe stato il suo compito. Svolto al 100%. Addirittura uscì un libro di un intellettuale francese che ironizzava sulle conseguenze della scelta. Benedetto doveva rinunciare affinché Francesco potesse essere Papa. Francesco doveva essere papa perché Benedetto non avrebbe mai permesso che la Chiesa supportasse le scelte di distruzione della Civiltà Cristiana che si son successivamente compiute.

Forse molti cattolici ancora non hanno capito che ciò che andava distrutto (oltre la fede, naturalmente) è la Civiltà Cristiana. Ecco, io temo proprio che molti di voi cattolici non abbiate ancora capito questo, guardate il dito ma non capite cosa indica.

Vorrei anche fare una osservazione critica sul comportamento di taluni prelati che si stanno preparando al (supposto) cambiamento di pontificato, esprimendo valutazioni, tutte d’un tratto e con sospettoso ritardo, negative sul pontificato. Valutazioni “maramaldesche”, caro Tosatti, e per nulla condivisibili. Spiego l’espressione “maramaldesca”, che significa “vile “. Nella sua venuta in Italia nel 1527, Carlo V, imperatore cattolico del Sacro Romano Impero desideroso di punire Papa Clemente VII (Giulio de Medici per aver aderito alla Lega di Cognac (filo francese e antiasburgica), aveva assoldato i mercenari Lanzichenecchi (protestanti) che fecero il famoso “sacco di Roma” e portarono la peste in tutta Italia. Durante l’assedio di Firenze nel 1530 il famoso Maramaldo (mercenario napoletano) infierisce sul comandante Francesco Ferrucci, già a terra ferito e mezzo morto, infilzandolo (“ vile! tu uccidi un uomo morto”, gli disse Ferrucci). Ecco caro Tosatti, fino a ieri tutti (tranne pochissimi) erano leccacalzini ed hanno permesso accadesse tutto quello che appare. Ora son tutti coraggiosamente critici, con interviste e persino con libri (non credibili) riferiti al Papa precedente, post mortem, naturalmente.

E’ curioso che a parte i famosi Cardinali dei DUBIA e taluni pochi altri, solo in questo momento di indebolimento progressivo di Francesco, comincino a emergere pian piano taluni “neocoraggiosi”, affetti dal contagio “maramaldesco”. Questo non è esemplare e lascia temere tempi ancora peggiori.. Grazie per la sua ospitalità.

Suo Hugo A.G.W.

