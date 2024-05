Biden Potrebbe Fermare l’Attacco Israeliano a Gaza? Asia Times.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Asia Times che ringraziamo per la cortesia su quanto sta accendo a Gaza. Buona lettura e condivisione.

§§§

Israele è entrato a Rafah, una città che segna il confine meridionale di Gaza con l’Egitto, il 7 maggio 2024, lanciando un’offensiva militare che gli Stati Uniti e altri hanno avvertito Israele di non perseguire.

Il 6 maggio il presidente Joe Biden ha messo in guardia il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dall’estendere la guerra di Gaza a Rafah, indicando che ciò potrebbe portare a un cambiamento nella politica degli Stati Uniti nei confronti di Israele.

Una divergenza su come gestire la guerra a Gaza ha spinto gli Stati Uniti a sospendere la spedizione di bombe di fabbricazione statunitense in Israele, secondo funzionari israeliani e un funzionario americano citato da Politico, Axios e The Wall Street Journal.

Rafah è uno dei pochi posti a Gaza che non è stato distrutto dalla guerra di Gaza. È anche un rifugio per più di 1 milione di palestinesi, circa la metà dei quali sono bambini, che sono stati sfollati dalle loro case altrove a Gaza a causa del conflitto.

The Conversation ha parlato con Gregory Treverton, presidente del National Intelligence Council sotto l’amministrazione Obama e studioso di sicurezza nazionale presso il Dornsife College of Letters, Arts and Sciences dell’USC, per comprendere i limiti dell’influenza politica degli Stati Uniti nell’influenzare la guerra di sette mesi di Israele con Hamas.

L’avvertimento degli Stati Uniti a Israele è tipico della loro relazione diplomatica?

Ciò non è certamente senza precedenti. Ci sono stati molti presidenti e segretari di stato degli Stati Uniti che si sono sentiti frustrati nei confronti di Israele per qualcosa che risale almeno alla guerra del 1973 tra Israele e una coalizione di paesi arabi.

Allora gli Stati Uniti fecero pressioni su Israele affinché aderisse ad una risoluzione di cessate il fuoco del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite – sponsorizzata sia dagli Stati Uniti che dall’Unione Sovietica – ma Israele, per un certo periodo, rifiutò.

Altri presidenti sono stati nella posizione di dire: “Fallo”, e la risposta israeliana è sempre “Non ancora del tutto”. Quindi questo episodio, sebbene molto palese, non è certo unico.

I paesi sono alleati perché i loro interessi si sovrappongono ma non sono identici. La storia degli Stati Uniti è costellata di alleati che sono riusciti a fare ciò che volevano e non ciò che noi volevamo che facessero.

Anni fa, quando ero all’International Institute for Strategic Studies di Londra e parlavo delle difficoltà nel trattare con gli alleati, per non parlare dei nemici, un meraviglioso ricercatore concentrato su Israele commentò: “Quindi chiunque abbia detto che è facile essere una superpotenza !” Biden simpatizzerebbe con questa osservazione.

Dato che la politica e la leadership israeliane si sono spostate finora a destra, molti membri della coalizione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non si preoccupano veramente degli Stati Uniti e di ciò che vogliono. Netanyahu è ora molto dipendente dall’estrema destra per la propria sopravvivenza politica, quindi è probabile che ascolti la sua destra, non gli Stati Uniti.

Quindi, quanta influenza politica hanno effettivamente gli Stati Uniti su Israele?

Penso che a questo punto sia davvero giunto il momento per gli Stati Uniti di dire che metteranno in discussione le consegne di armi a Israele. Israele sta andando a Rafah dopo che gli Stati Uniti hanno espressamente detto di non farlo senza assicurarsi di poter tenere al sicuro la maggior parte degli abitanti di Gaza.

Ciò non richiede necessariamente che venga tracciata una linea rossa – che in genere non è molto efficace – ma un chiaro avvertimento che questa decisione influenzerà i futuri trasferimenti di armi.

L’altro problema è che, anche se si potrebbe supporre che Israele stia valutando come governare Gaza dopo la guerra, non c’è ancora un’idea chiara e pubblica di quale sarà la fine della partita. Come dovrebbe finire?

Nel frattempo, questa escalation è destinata a continuare a polarizzare l’opinione pubblica americana sulla questione, il che è probabilmente un motivo in più per gli Stati Uniti per cercare di far cessare la guerra il prima possibile.

Si dice che gli Stati Uniti abbiano deciso di sospendere la spedizione di bombe a Israele. Ciò può influenzare il comportamento di Israele in tempo di guerra?

Probabilmente non ha importanza materiale nel breve termine, ma psicologicamente nel lungo termine, se le armi venissero fermate ciò farebbe la differenza. Israele è il maggiore beneficiario degli aiuti esteri statunitensi e ha ricevuto più assistenza militare statunitense di qualsiasi altro paese dalla Seconda Guerra Mondiale.

All’inizio di marzo di quest’anno, gli Stati Uniti avevano effettuato più di 100 spedizioni di armi a Israele dall’attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre 2023.

Israele sta ora rischiando un crescente confronto con Hezbollah, un gruppo militante in Libano, nel nord. Sembra essere nell’interesse di Israele cercare di non espandere il conflitto ma di limitarlo.

In tutto lo spettro politico in Israele, c’è la sensazione che l’invasione di Rafah debba essere fatta, che debba essere portata a termine, per sradicare Hamas. Il problema è che non abbiamo mai saputo esattamente cosa significhi finire. E la maggior parte di noi che si occupano di sicurezza nazionale pensano che non ci sia alcun modo in cui Israele possa sradicare completamente Hamas.

Prima dell’ottobre del 2023, Hamas non era mai stato popolare a Gaza perché non governava adeguatamente, ma l’attacco israeliano l’ha resa più popolare, soprattutto in Cisgiordania, perché si è opposta a Israele e ha riportato le questioni dei palestinesi al centro dell’agenda del mondo, compreso il mondo arabo, che l’aveva dimenticato.

L’idea di sradicare Hamas sembra essere ancora l’obiettivo principale degli israeliani di tutto lo spettro. Quindi, se si pensava che i restanti leader di Hamas fossero a Rafah, così sia, pensano, all’attacco.

Quali sono le implicazioni per la sicurezza nazionale dell’ingresso di Israele a Rafah?

Crea maggiore instabilità e aumenta il rischio di un allargamento della guerra. Anche se l’Iran non rispondesse, è probabile che alcuni dei suoi delegati, come Hezbollah, facciano qualcosa che potrebbe aggravare il conflitto.

Dovremmo usare con attenzione il termine “proxy” perché gli Stati Uniti sanno per esperienza personale che non è necessariamente possibile controllare governi o milizie per procura. Ma sembra che questo sia una sorta di invito, almeno per i rappresentanti dell’Iran, ad intensificare il conflitto.

Gregory F Treverton è professore di pratica in Relazioni internazionali, USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences

Questo articolo è ripubblicato da The Conversation sotto una licenza Creative Commons. Leggi l’articolo originale.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: Asia times, biden, gaza, israele



Categoria: Generale