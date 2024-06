Commento alle Nuove Norme sulle Rivelazioni Private. Una Chiesa Muta? Mons. Marian Eleganti.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Marian Eleganti, vescovo emerito di Coira, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione questo commento alle nuove norme relative al trattamento delle rivelazioni private. Buona lettura e condivisione.

Commenti sulle nuove norme per il discernimento di presunti fenomeni soprannaturali.

Del vescovo ausiliare emerito Marian Eleganti osb

Il 17 maggio la Santa Sede ha pubblicato le nuove norme sulla procedura per giudicare i presunti fenomeni soprannaturali, firmate dal cardinale Victor Manuel “Tucho” Fernández e approvate da Papa Francesco [Vedi il commento di Giuseppe Nardi: https://katholisches.info/2024/06/06/fordern-bluttraenen-einer-marienstatue-rom-heraus/]. Da quel giorno, il fermo giudizio della Chiesa sul fatto che un fenomeno sia chiaramente di origine soprannaturale non esiste più.

Dal 17 maggio, la Chiesa non sembra più fidarsi di poter esprimere un giudizio certo sull’origine soprannaturale di un fenomeno. In linea di principio, tuttavia, è aperta a tali fenomeni. Il cardinale Fernández scrive nella sua presentazione:

«Dio è presente e agisce nella nostra storia. Lo Spirito Santo, che sgorga dal cuore di Cristo risorto, opera nella Chiesa con libertà divina e ci concede tanti doni preziosi che ci aiutano nel cammino della vita e promuovono la nostra maturità spirituale nella fedeltà al Vangelo. Quest’opera dello Spirito Santo comprende anche la possibilità di raggiungere il nostro cuore attraverso alcuni eventi soprannaturali, come apparizioni o visioni di Cristo o della Beata Vergine e altri fenomeni. Spesso questi eventi hanno prodotto una grande ricchezza di frutti spirituali, di crescita nella fede, nella pietà, nella fraternità e nel servizio, e in alcuni casi hanno dato origine a diversi luoghi di pellegrinaggio sparsi nel mondo, che oggi sono diventati parte integrante della vita popolare pietà di molti popoli.

Sono pienamente d’accordo con questo. Ma i critici vedono il documento come “un tentativo di impedire l’ingresso visibile di Dio nel mondo naturale o almeno di metterlo al guinzaglio”. (Giuseppe Nardi). Fernández, invece, sostiene che il documento non è né di controllo né di cancellazione dello spirito.

Nel discernimento dello spirito, la verità generalmente accettata è che tutto ciò che si riceve da Dio è ricevuto e compreso secondo la natura e la capacità del destinatario (Tommaso d’Aquino). Ecco perché i fenomeni soprannaturali richiedono il sostegno della Chiesa, per evitare possibili danni ai credenti se tali fenomeni non sono di origine soprannaturale o se si insinuano errori nella riproduzione o interpretazione di tali rivelazioni. Su questo punto vanno evitate anche le dinamiche settarie, che l’esperienza ha dimostrato possano verificarsi. Pertanto, la Chiesa ha bisogno di procedure e standard chiari che possano essere ottimizzati nel tempo. Questi nuovi standard rappresentano una revisione di questo tipo (dal 2019).

Fondamentalmente i credenti non sono obbligati a credere alle rivelazioni private, poiché la rivelazione si completa con la morte dell’ultimo apostolo e la Chiesa presenta tutto ciò a cui credere. Le rivelazioni private non possono aggiungere nulla di nuovo a questo corpo di fede, ma possono aggiornarlo per un certo periodo di tempo, motivo per cui la Chiesa non si limita a ignorare tali fenomeni. In molti casi, come nel caso della venerazione del Sacro Cuore, ha incorporato espressamente tali impulsi carismatici nelle sue forme di liturgia e devozione e li ha raccomandati ai credenti. Ciò vale anche per le apparizioni della Madre di Dio a Fatima o Lourdes, per citare solo altri due esempi importanti.

Finora la Chiesa ha semplicemente stabilito la “soprannaturalità” o la “non soprannaturalità” dei fenomeni straordinari (constat de superanaturalitate; constat de non-supernaturalitate). Ciò è avvenuto innanzitutto a livello del vescovo diocesano responsabile sul cui territorio o nella cui giurisdizione si è verificato il fenomeno. Poiché tali fenomeni esulano dall’ambito territoriale di una diocesi a causa della diffusione e dell’internazionalizzazione dei media e sono conosciuti e propagati a livello internazionale, il Dicastero per la Dottrina della Fede ha assunto il compito. Il cardinale Fernández critica anche il fatto che un giudizio ufficiale sulla natura soprannaturale di un fenomeno sia stato espresso solo in relativamente pochi casi e solo dopo (troppo) lungo tempo.

Per questo motivo, il Dicastero ha proposto al Santo Padre che la relativa indagine si concluda non con una dichiarazione de supernaturalitate, ma con un “Nihil obstat” che consentirebbe al Vescovo di trarre beneficio pastorale da questo fenomeno spirituale. Qui si pensa automaticamente a Medjugorje come al motore di questo cambiamento. Papa Francesco la vede come una “soluzione giusta” (Fernández).

Rinunciando a spiegare la natura soprannaturale di un fenomeno, le rivelazioni private vengono generalmente declassate al livello di “proposta”. Il credente può accettarle e integrarle nella sua vita oppure no. Ma ciò può significare anche una relativizzazione della rilevanza profetica di un messaggio di origine soprannaturale. Questo è problematico. La giustificazione del cardinale è il fatto che tali giudizi sulla natura soprannaturale o non soprannaturale di un fenomeno sono stati in alcuni casi rivisti nel tempo o si sono contraddetti tra loro (cfr Amsterdam). La domanda che occorre porsi qui è come sono nate queste sentenze o quanto sono state vincolanti.

Secondo la presentazione del cardinale, l’abbandono della spiegazione della natura soprannaturale di un fenomeno insieme al “nihil obstat” da parte della Chiesa sembra dare maggior peso al sensus fidelium. Sono le persone stesse a sentire il soffio dello Spirito, magari sostenute dalla presenza in tali luoghi di sacerdoti e vescovi. Questi ultimi, però, spesso evitano proprio perché non sono ufficialmente riconosciuti o confermati dalla Chiesa.

È anche evidente che le nuove norme spostano la competenza di valutazione di un fenomeno dal vescovo locale al Dicastero per la Dottrina della Fede. Il vescovo ora può solo esprimere un giudizio vincolante sulla dottrina della fede d’accordo con il Dicastero. Le nuove norme prevedono che il Dicastero possa intervenire motu proprio in determinati casi (II, art. 26) e che in ogni caso il Dicastero si riserva di intervenire nuovamente a seconda dell’evoluzione del fenomeno (II, art. 22 §3). ..Ma questo sembra davvero un controllo, contrariamente a quanto affermato all’inizio. Il fatto che sia vestito di belle parole non cambia questo:

“Queste nuove norme non sono altro che un modo concreto con cui il Dicastero per la Dottrina della Fede si pone al servizio dei pastori, per ascoltare lo Spirito all’opera nel popolo fedele di Dio”.

I nuovi standard comportano le seguenti varianti:

1 Nulla osta. Sebbene non venga espressa alcuna certezza circa l’autenticità soprannaturale del fenomeno, si riconoscono molti segni dell’opera dello Spirito Santo “in mezzo” ad una particolare esperienza spirituale.

Prae oculis habeatur. Sebbene si riconoscano importanti segnali positivi, si percepiscono anche alcuni elementi di confusione o possibili rischi, che richiedono un attento discernimento e un dialogo con i destinatari di una particolare esperienza spirituale da parte del Vescovo diocesano. Curatur. Si individuano diversi o significativi elementi di criticità, ma allo stesso tempo il fenomeno è già diffuso e vi sono associati e dimostrabili frutti spirituali. In questo contesto si scoraggia ogni divieto che possa confondere il popolo di Dio. Prohibetur et obstruatur. Nonostante vi siano preoccupazioni legittime e alcuni elementi positivi, le criticità ed i rischi appaiono gravi. Pertanto, per evitare ulteriore confusione o addirittura uno scandalo che possa incidere sulla fede della gente semplice, il Dicastero chiede al Vescovo diocesano di dichiarare pubblicamente che l’adesione a questo fenomeno non è ammissibile. Declaratio de non supernaturalitate. In questo caso il vescovo diocesano è autorizzato dal dicastero a dichiarare che il fenomeno non è considerato soprannaturale. Questa decisione deve basarsi su fatti e prove concreti e comprovati.

Va infine osservato che né il vescovo diocesano né le conferenze episcopali né il dicastero dichiareranno in futuro, di regola, che questi fenomeni sono di origine soprannaturale, nemmeno in caso di nulla osta . Ciò non pregiudica il fatto che il Santo Padre possa autorizzare un procedimento al riguardo. Questo ti rende un po’ sospettoso. Questo ti rende un po’ sospettoso. Questo significa che nel caso di Medjugorje, per fare l’esempio più recente e famoso, i fedeli aspettano Godot quando si aspettano che la Chiesa riconosca l’autenticità dei messaggi?

Ora possiamo rammaricarci di questo. Sorge la domanda: perché, secondo le nuove norme, la Chiesa non dovrebbe essere in grado di accertare la natura soprannaturale di un fenomeno entro un periodo di tempo utile, ma piuttosto il contrario (constat de non-supernaturalitate). E sorge un’ulteriore domanda, vale a dire se, attraverso questa centralizzazione dell’autorità nella valutazione di tali fenomeni, in contrasto con la sinodalità e il decentramento ampiamente propagati, il Vaticano non stia prendendo precauzioni per porre freno alla critica pubblica delle sue azioni da parte di rivelazioni carismatiche (rivelazioni private) e per contrastare aspetti che contraddicono il proprio approccio pastorale (es. minacce di punizione; cfr Fatima). Ma se tali fenomeni fossero autentici, egli cadrebbe nelle mani di Dio o dello Spirito Santo e fallirebbe. Il tanto citato sensus fidelium (credenza dei credenti) sarebbe più forte!

