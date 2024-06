L’Uomo, l’Universo, l’Umiltà di Riconoscersi Creatura. Amedeo Zerbini.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’ing. Amedeo Zerbini, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni nate da un dibattito che si è sviluppato su Stilum Curiae nei giorni scorsi. Buona lettura e condivisione.

Avevo iniziato questa riflessione come commento ad un ciclopico post apparso in S.C. qualche giorno fa. Ma poi il discorso si è fatto lungo e articolato e mi è parso più logico proporlo come base di una nuova discussione.

L’uomo, ogni uomo, direi, è portato a credere di essere tutto lui. E, talvolta, maledice più o meno apertamente e più o meno direttamente Dio per il male che egli fa o ritiene che faccia. Vedi in proposito l’ipertrofico post del Matto e la relativa ipertrofica discussione qui:

https://www.marcotosatti.com/2024/06/01/dalla-letizia-mitica-allafflizione-storica-il-matto/

Ma è vero?

L’uomo, con la sua storia , il suo essere, il suo presente, il suo passato e il suo futuro, non è il giocattolo di Dio e non ne è nemmeno la sua unica opera.

Anzitutto Dio è il creatore dell’UNIVERSO l’energia, la luce , il cielo, la terra , di cui si parla nel primo capitolo di Genesi non sono altro che l’UNIVERSO. Dio prima creò l’Universo (lo spazio-tempo, l’energia, la materia) e poi creò la materia vivente ( i vegetali, gli animali e l’uomo).

Questo ci dice il racconto biblico e ci conferma la scienza.

Il sesto giorno, quando Dio creò l’uomo, già esistevano le galassie. Quante fossero all’inizio e quante siano adesso con precisione non si sa. Il numero stimato di galassie esistenti oggi è di alcune centinaia di miliardi e ognuna di esse è costituita da un minimo di poche centinaia di milioni ad un massimo dell’ordine dei centomila miliardi di stelle .

Si stima che la galassia in cui noi ci troviamo (la Via Lattea) contenga tra i duecento e i quattrocento milioni di stelle tra cui il Sole , centro del nostro sistema planetario.

Prima di chiedersi perché Dio ha creato l’uomo sarebbe logico chiedersi: perché Dio ha creato l’Universo? Soltanto per metterci l’uomo? Ma che cosa è un uomo nell’Universo? Un nulla. Un nulla non solo per le dimensioni ma anche per il suo potere di conoscerlo tutto e di modificarlo .

Questo è anche il senso profondo di alcuni versetti del salmo 8 :

[4] Se guardo il tuo cielo , opera delle tue dita ,

la luna e le stelle che tu hai fissate ,

[5] che cosa è l’ uomo perché te ne ricordi

e il figlio dell’ uomo perché te ne curi ?

[6] Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli ,

di gloria e di onore lo hai coronato :

[7] gli hai dato potere sulle opere delle tue mani ,

tutto hai posto sotto i suoi piedi .

In fondo il mistero della Redenzione è tutto qui, in queste poche righe:

— che cosa è l’ uomo perché te ne ricordi

e il figlio dell’ uomo perché te ne curi ?—

Nei millenni l’uomo si è fatto un’immagine di Dio, influenzato dalla letteratura e dall’arte ma soprattutto dal fatto che il Verbo di Dio, facendosi uomo, ne ha temporaneamente assunto la sostanza e l’aspetto.

–Dio nessuno lo ha visto– afferma l’evangelista Giovanni. –proprio il Figlio unigenito,

che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato–.

Il creatore di miliardi di miliardi di stelle si occupa di noi, si occupa di me, uno dei quasi otto miliardi di uomini oggi esistenti. Non è incredibile? Eppure il Vangelo ce lo conferma con questa uscita di Gesù, riportata sia in Matteo sia in Luca :

E perché vi affannate per il vestito ? Osservate come crescono i gigli del campo : non lavorano e non filano .

[29] Eppure io vi dico che neanche Salomone , con tutta la sua gloria , vestiva come uno di loro.

[30] Ora se Dio veste così l’ erba del campo , che oggi c’ è e domani verrà gettata nel forno , non farà assai più per voi, gente di poca fede ?

[31] Non affannatevi dunque dicendo : Che cosa mangeremo ? Che cosa berremo ? Che cosa indosseremo ?

[32] Di tutte queste cose si preoccupano i pagani ; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno .

I cristiani , cattolici che si ritengono maestri di riflessione e meditazione, perché a queste cose non ci pensano mai?

Perché vanno col lumicino a cercare fra le pagine della letteratura antica e moderna prove che Dio è stato crudele con chi gli si è opposto?

Per giudicare male non chi gli si è opposto, ma Dio e chi crede nella sua bontà e misericordia?

Misericordia per chi si ravvede, ovviamente , non per chi si ostina a combatterlo.

Non mi ritengo il possessore della verità né il portatore di improbabili rivelazioni, né, tantomeno, intendo mettermi in competizione con chi invece ne è convinto. Ma col solo buon senso, ritengo di essermi avvicinato alla verità più di tanti divoratori di aforismi e di umana sapienza.

In fondo l’umiltà inizia col riconoscersi creatura in un mondo creato.

Poi vengono i confronti con gli altri . Ma l’umiliazione più grande deriva dal fatto che mai l’uomo saprà rispondere alla domanda : ma il Creatore chi l’ha creato?

La nostra mente riesce a pensare che cosa possa essere un eterno futuro, ma pensare ad un eterno passato ci fa precipitare nel vuoto assoluto. L’unica risposta, che è una non risposta, è che Dio c’è perché lui è Dio e c’è perché c’è.

