Dalla Letizia Mitica all’Afflizione Storica. Il Matto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione queste riflessioni del nostro Matto…Buona lettura meditazione.

§§§

DALLA LETIZIA MITICA ALL’AFFLIZIONE STORICA

*

Premessa

Nell’esposizione di quanto segue evito le maiuscole in quanto l’argomento è per me denso di ustionanti perplessità, mentre, per di più, con la sua geniale e dirompente espressività, il Masaccio mi tira un potentissimo pugno nello stomaco: l’atteggiamento del Cherubino e l’espressione di Eva mi sconvolgono.

Chiedo pertanto a chi mi legge dalle feritoie del fortino (rispettabilissimo) delle sue certezze dottrinarie, e pronto a sgranarmi contro il rosario della mitraglia caricata a pallettoni dogmatici, di esercitare un minimo di compassione nei confronti del sottoscritto rinunciando a premere il grilletto. Piuttosto, invito chi se la sente a chiudersi nella sua stanza e a fare mezz’ora di silenzio per dimenticare se stesso ed immedesimarsi nella scena del Masaccio (sconsigliato a chi è debole di coronarie).

* * * * * * *

Indubbiamente, questo mondo è tra le sgrinfie del dolore, della malattia e della morte, in una parola dell’afflizione. Non c’è essere umano che possa sottrarvisi. L’afflizione, nelle sua miriade di forme, è la forca caudina obbligatoria per chi nasce su questa terra, è l’artiglio che tiene avvinto a sé questo mondo, di cui uno migliore non si può che immaginarlo. Sennonché l’immaginare è come il sognare: a un certo punto ci si sveglia, e, giocoforza, non resta che ammettere che questo mondo in cui regna l’afflizione sia davvero il miglior mondo possibile.

La qualcosa non può non suscitare in me una grande perplessità. Infatti, l’alternativa all’afflizione è la letizia, e non posso non chiedermi perché mai il miglior mondo possibile non sia un giardino di letizia piuttosto che un lazzaretto di afflizione, quest’ultima manifestandosi non di rado con modalità che mi fanno gelare il sangue nelle vene (realtà, per me, di non secondaria importanza).

Ora, se l’afflizione è inevitabile, e costituisce la condizione fatale in cui versa questo mondo che è il migliore possibile, quale motivo si è costretti – dico costretti – a farsene? Quale motivo si può trovare che non sia condizionato proprio dall’afflizione quale realtà inevitabile, di modo che sorge l’obbligo di giustificarla? E così, il per me indigeribile paradosso che consolida la perplessità si fa incombente: è giusto che il miglior mondo possibile sia un mondo afflitto! Giustizia e afflizione costringono il mondo e l’uomo nel loro stritolante abbraccio! Testa o croce? La moneta fatale lanciata in aria ricade mostrando, neanche a dirlo, la croce: il cinquanta per cento di probabilità che uscisse la testa era già escluso.

All’accadere concreto-storico dell’afflizione, si rimedia con risposte che in ogni caso non possono che confermarne la fatalità, dovuta – così è stato scritto a giustificazione dell’afflizione – ad una trasgressione avvenuta in un luogo-tempo mitico, la cui conseguenza orrenda fu lo spalancarsi del luogo-tempo storico, restando però impossibile sapere non solo quale fu il tragico momento (anno, giorno e ora, specialmente per chi esige che scienza e fede vadano a braccetto) in cui il non-tempo del mito precipitò nel tempo della storia, ma anche quale fu effettivamente l’atto trasgressivo dell’uomo rappresentato nell’episodio della mela.

In breve, l’uomo non sa nulla né delle sue origini né della letizia perduta, e deve affidarsi al mito ed alle illazioni che ne seguono, credendovi dalla sua condizione di afflitto. Fatalità per cui l’uomo nasce ignorante, vive da afflitto e muore afflitto e ignorante!

Pertanto, originariamente, il miglior mondo possibile dovette essere, stando a quanto è stato scritto, il lieto mondo mitico, dal quale l’uomo trasgressore precipitò – come? – nell’afflitto mondo storico, quindi soggetto alla giusta afflizione quale fio da pagare, con modalità, lo ripeto, che spesso mi fanno gelare il sangue nelle vene, e non possono far sorgere in me un’altra atroce perplessità, cioè quella della sproporzione tra la trasgressione mitica di uno (di due) e l’afflizione storica “meritata” (?) da miliardi di esseri umani per secoli e secoli!!! Un solo atto mitico ha spalancato le porte al tempo-spazio della storia, al lazzaretto saturo di orrore!!!

Così il lazzaretto, diventa esso stesso il miglior mondo possibile proprio grazie all’afflizione concepita, forzatamente, come necessario rimedio alla condizione raccapricciante provocata dalla trasgressione. L’afflizione è la giustiziera santificante della trasgressione, e l’uomo ha da essere beatamente convinto di essere giustiziato – e reso giusto! – dall’afflizione (una sorta di santo masochismo?). Ed un mondo storico in cui l’afflizione è la chiave della redenzione non può che essere esso stesso il miglior mondo possibile grazie all’ossimorica felix culpa!

Infatti, senza il potere redimente dell’afflizione il mondo sarebbe il peggiore possibile. Invece il mondo afflitto è un mondo fortunato! Il lazzaretto è il luogo della salute! La letizia mitica di cui godevano in due diventa recuperabile proprio attraverso la giusta afflizione storica di una sterminata moltitudine, della quale, però, com’è stato scritto, molti sono i chiamati e pochi gli eletti.

Già: non tutti ma molti, e ancor più misericordiosamente, pochi tra i molti: una selezione inflessibile fra i miliardi di esseri umani che piombano nello storico lazzaretto dei dolori certamente non di loro iniziativa! Ci sarebbe dunque un creatore che essendo onnisciente già sapeva come sarebbe andata a finire? Un creatore di miliardi di anime delle quali, sfruttando le loro imperfezioni storiche addossate loro a causa della trasgressione mitica, opera un radicale sfoltimento? Troppa gente? Non c’è posto per tutti in un ritrovato paradiso di letizie?

A questo punto, continuando ad avvalermi della libera facoltà di riflettere, perciò senza rinunziarvi totalmente di fronte alle esegesi cogitate da altri, le quali, evidentemente, si sono impegnate nell’interpretare il mito e la storia esclusivamente per giustificarne l’afflizione e la perdizione di massa (l’inferno è giustamente pieno zeppo di peccatori fetenti per la santa soddisfazione delle anime candide e giuste!), a questo punto, dicevo, può sorgere in me un’ulteriore e drammatica perplessità. Infatti, non si vede a cosa dovrebbe servire la facoltà di riflettere se le esegesi del mito hanno da mantenersi, accuratamente rifinite, nel tema dell’afflizione redimente eliminando da se stesse la minima obiezione, e, di conseguenza, creando un rigido sistema di pensiero per il quale, poiché in esso tutti i conti quadrano, o, meglio, vengono fatti quadrare, la perplessità diventa una tentazione, e, persistendovi, un peccato.

È lampante, perciò, che lo scrivente stia peccando poiché sta cedendo alla tentazione in cui è … indotto dal dio! Sì: secondo la granitica esegesi fondata su un’intoccabile traduzione, è il dio che esercita la sua volontà nell’«indurre in tentazione»! Il dio a cui la sua creatura chiede di … rinunciare ad esercitare la sua volontà: «non ci indurre in tentazione”! E questo quando poco prima la medesima creatura aveva pregato: «sia fatta la tua volontà»! Siamo sulle più moderne montagne russe!

E qui altre domande roventi: ma non è il diavolo che induce in tentazione? e se è il dio, il diavolo che ci sta a fare? Il dio non è, piuttosto, colui che concede la grazia per non cedere alla tentazione?

O si deve sospettare che il diavolo sia la mano sinistra del dio? Si avrebbe quindi un dio che con una mano spinge la testa sott’acqua e con l’altra la tira su per i capelli? Quindi un dio che induce in tentazione è nel contempo aiuta (non tutti ma pochi eletti!) nella tentazione?

E ancora: perché – perché! – il dio crea l’uomo nel giardino della letizia e poi lo mette alla prova? Perfino il dio pratica il do ut des? Perfino nel giardino della letizia è prevista la precarietà? Una botola attraverso cui precipitare – inevitabimente! – nel lazzaretto storico dell’afflizione? Il dio crea l’uomo lieto, che non sa cosa sia la libertà e non saprebbe che farsene visto che è lieto, e poi gli mette nella coscienza il tarlo della scelta fra … che? Fra il bene e il male? Ma se è creato lieto dal dio, il cui operato è da considerare perfetto, perché questa perfetta letizia che non conosce il male deve essere messa alla prova? Il dio della perfetta letizia (non il diavolo) induce in tentazione l’uomo lieto sapendo – sapendo! – che poi lo caccerà nel mondo dell’afflizione storica in cui non gli farebbe mancare (ancora!) la sua tentazione e … il suo aiuto?! Oddio! Fatemi scendere dalle montagne russe!

Che presunzione e disperazione in tutte queste damande! Non c’è forse un rigido e perfetto sistema di risposte, grazie al quale il da pensare e il da rispondere è già stabilito ed esclude la libera riflessione? Ma l’uomo non è creato libero, come insegna la granitica esegesi? Ma certo! Però se la esercita … va all’inferno! L’inferno: in altri tempi, in cui sì che c’era la fede, non se ne dava forse un salutare assaggino con i roghi?

La medesima perplessità fa chiedere perché la trasgressione di uno nel mito debba essere addebitata e fatta pagare a tutti i suoi discendenti nella storia, fatto che scarta a priori la responsabilità individuale nel mito ma la fa debordare nella storia per ciascun individuo della moltitudine. Il primo trasgressore infrange la legge nel mito e la responsabilità di tale infrazione viene inesorabilmente addossata, e fatta pagare durissimamente, anche a ciascuno dei suoi posteri nella storia. Perciò il primo uomo non era responsabile in proprio dei suoi atti? Perché la trasgressione individuale mitica viene imputata a tutti nella storia? Perché la punizione dei trasgressori – il perdono dietro pentimento proprio no? – non è rimasta nell’ambito del mito? Perché cacciare dal luogo mitico della letizia i trasgressori, determinando la contaminazione di tutta la loro discendenza nella storia? Forse che invece di essere curati, dei sofferenti di malattia infettiva vengono cacciati – cacciati! – dall’ospedale e mandati in giro a contaminare quelli che incontrano?

Infatti, sempre stando a quanto è stato scritto, è il dio che espelle il trasgressore dal mito, senza dargli nemmeno una possibilità di rimediare, dal che se ne deduce che nel mito c’è solo un spietata giustizia e non anche misericordia, ciò che risulta dal linguaggio tagliente con cui il dio commina l’espulsione. Ma se la misericordia – e perciò la carità! – non esiste nel mito, perché lo è nella storia? Perché la misericordia e il pentimento sono previsti soltanto nella storia e non anche nel mito? Perché il dio rifiuta la misericordia nel mito e poi l’accorda – a durissimo prezzo – nella storia? Perché il dio compensa la sua volontà di tentazione con la sua volontà di misericordia?

O forse fra il dio del mito e il dio della storia c’è un’incompatibilità insanabile che nessun accorgimento esegetico può nascondere?

A meno che non si affermi che la facoltà di riflettere sia una conseguenza della trasgressione, poiché l’uomo mitico, essendo lieto, viveva integralmente la vita e perciò il suo stato contemplativo pre-trasgressione non necessitava di riflessione su checchesia. Infatti, quale sarebbe stato l’oggetto della riflessione se lo stato di letizia lo rendeva integro, perciò di nulla mancante, quindi superiore al “bene” e al “male” e quindi davvero libero? Per questo anche l’uomo storico, pur se non lieto ma afflitto, non dovrebbe riflettere?

Sennonchè ecco il serpente – la mano sinistra del dio? – che mi induce nella tentazione di riflettere, quindi proprio ora esercitando il suo influsso su di me, e pure questo è un episodio con cui si vuol colmare con il credere la lacuna del non sapere.

E già: chi ha scritto il mito? E perché, stando nella storia, lo ha scritto? Per fare da tramite e comunicare a coloro che non sanno e quindi debbono credere a ciò che non sanno? E chi ha raccontato il mito, sapeva oppure per fede ha scritto ciò di cui anche lui non sapeva? Con il mito abbiamo dunque un racconto di chi non sapeva per chi non sa e deve credervi?

Ed ecco che, dopo avermi indotto in tentazione (chi? il dio o il diavolo?), cioè a riflettere, offrendomi per invisibili mani muliebri una mela avvelenata per merenda, il serpente ritorna tra le fronde (il dio ritira la sua mano sinistra?).

Ma … Ahi! … ecco che sto pagando con l’afflizione (e ti pareva!) l’aver ingerito il frutto esiziale: un gran mal di stomaco che nessun gastroresistente può lenire e per di più aggravato dal pugno del Masaccio, mentre la morte continua a fluire nelle mie vene mista al sangue, conducendomi momento per momento alla dissoluzione.

Eppure, così dice l’esegesi, questo rientra nella letizia mitica di cui si può godere … nell’afflizione storica, grazie alla felix culpa.

Domande finali (di ispirazione divina o diabolica?): se la colpa nel mito fu beata poiché meritò una grande redenzione nella storia, non si può essere indotti in tentazione (dal dio o dal diavolo?) a concludere che nella storia più si pecca e più si provoca abbondanza di redenzione? La legge della bilancia, cioè dell’equilibrio, è chiara: su un piatto ha da mettersi tanto quanto si mette sull’altro. E se è così, non si deve ammettere che i pochi eletti possono fruire della generosa redenzione grazie alla massa dei peccatori? E non torniamo qui al paradosso secondo cui, com’è stato scritto, occorre che lo scandalo vi sia ma guai a chi lo provoca? E così, mentre la massa dei reietti (dei giuda!) che provocano la redenzione precipita ad intasare l’inferno, i pochi eletti ne approfittano e se ne volano beati in un paradiso di pochi metri quadri, ovviamente puntando irriconoscenti il dito accusatore ornato dal brillante farisaico anello, e non senza uno sprezzante sorrisetto, verso i loro procuratori di grazia.

Simone Weil:

«Ci sono solo due cose che trafiggono il cuore umano, uno è la bellezza, l’altro è l’afflizione».

Per ora (eternamente?), a me che sono inorridito dall’afflizione in cui lietamente affoga il miglior mondo possibile, non resta che continuare a trafiggermi con la Spada della bellezza: sublime seppuku!

Sì! Questa è la mia schésis, cioè la mia disposizione, che il Nisseno dice «di chi è stato afferrato dalla percezione verso l’invisibile bellezza».

L’Invisibile Bellezza: la Luce, la Via, la Verità, la Vita!

William Shakespeare:

«La bellezza da sola basta a persuadere gli occhi degli uomini, senza bisogno d’oratori».

«Senza bisogno d’oratori»: grande Guglielmo!

§§§

