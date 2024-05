Unione Europea: Succursale Massonica degli Stati Uniti. Vitantonio Marasciulo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Vitantonio Marasciulo, direttore de Il Borgo di Monopoli, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulle prossime elezioni europee. Buona lettura e condivisione.

UE, succursale massonica degli Stati Uniti.

Se dovete andare a votare e vi prego di farlo, due coordinate di chiarimento dall’8 al 9 giugno prossimi, in cui si eleggeranno 76 membri italiani al Parlamento Europeo per un totale generale di 720 eurodeputati, 15 in più rispetto allo scorso mandato di cinque anni fa.

Il voto europeo, per chiarirci, non è stato voluto dagli italiani, ma esclusivamente dalla politica, dall’uomo del governo di sinistra, Romano Prodi, colui che si attirò una lunga e infinta coda di polemiche, dibattiti e di antipatie e lo è ancora oggi, per via anche del cambio della Lira con l’Euro.

Cari lettori, lo dico subito, non riconfermate al voto la presidente Ursula Von Der Leyen, esponente del PPE (Partito Popolare Europeo) e della famiglia socialista e del PD- Sinistra e M5S in Italia.

Siamo seri, credo che siano in pochi coloro che amano l’Europa vista finora, come entità politico -legislativa, dalle disposizioni capestro di dubbia e paradossale utilità. L’Italia con gli anni, da essere uno degli Stati fondatori dell’Europa, è diventata la serva sciocca di un ingranaggio europeo fondato unicamente sull’ economia e sulla finanza, che ha finito per spegnere la sovranità dell’Italia e degli Stati in generale.

Italia che oggi è in mutande, sbriciolata sotto i colpi del pestello della Commissione Europea, in mano alla Presidente, Ursula Von der Leyen, manovrata dai poteri economici, finanziari, capitalisti e disumani, appartenenti alla lobby di Davos del massone, Klaus Schweb. E’ in ultima analisi, succursale massonica dell’America. Non ci vuole lo scienziato, il filosofo o il sociologo o chissà chi, per capire che l’Europa sia un’entità in democratura.

Se fosse per me, che non sono nulla e fossi chiamato a decidere le sorti dell’Italia, non esiterei neanche un minuto per portar fuori il nostro Paese dalla tirannia europea. Meglio essere staccati da loro ed essere nella nostra debolezza, nei nostri problemi monetari, finanziari ed economici, che essere sbeffeggiati, vilipesi, offesi, schiacciati, smembrati nell’orgoglio d’essere italiani, che stare appunto sotto la loro spietata mannaia.

E visto che al momento siamo a filo doppio legati, il voto di sabato e domenica dell’8 e 9 giugno, concedetelo a chi va a tutelare la sovranità italiana; a chi va a difendere la tradizione e l’orgoglio italico. Non essere come la sinistra italiana, a cominciare dal PD, sgabello della Ursula Von Der Leyen, di Soros, di Gates, di Obama, di Macron, di Clinton, di Schweb, di Rothschild, (banchiere fra i più ricchi al mondo), Bloomberg, (miliardario dei media) di Zuckerberg, (uno dei fondatori dei social network e amministratore delegato di Meta). Sono alcuni dei tanti demiurghi deliranti che comandano e condizionano l’Europa, grazie alla presidente Ursula Von Der Leyen, comandano in disumanità e criminalità; comandano per farci sedere a tavola e inghiottire cibi e bevande dal sapore cancerogeno, comandano per rivoluzionare l’essenza naturale dell’uomo.

Poi ci sono gli epigoni europei che siedono nelle istituzioni che contano. Ubbidiscono pur di mantenere la linea mortifera, dietro lauti compensi. Se allarghiamo l’orizzonte, basta focalizzare l’attenzione al conflitto di interessi presente all’OMS (Organizzazione Mondiale Sanità), del Presidente Tedros Adhanom Ghebreyesus, d’origine etiope, altro burattino nelle mani della regia perversa.

L’OMS è un organismo dell’ONU, che contrariamente alla rappresentazione di autorità scientifica imparziale al servizio e tutela della salute dei popoli, può essere considerata come un garante di interessi privati. 3/4 delle sue risorse finanziarie provengono proprio dall’industria farmaceutica e dalle aziende produttrici di vaccini. E sappiamo come è andata a finire la questione del vaccino e della pandemia, è andata a finire a tarallucci e vino a danno di milioni e milioni di morti innocenti, fra anziani, bambini, donne e adulti. CRIMINALI!!!

L’altra grande istituzione che non è neutrale e non è eticamente corretta nel perseguire gli obiettivi della sicurezza e della pace nel mondo, stiamo parlando dell’ONU, governato dai massoni e satanisti del nuovo ordine mondiale e dell’uomo nuovo in salsa di imbecillità, il cui epigono è il Presidente, in ufficio di ubbidienza, Antonio Guterres, pedina nelle loro mani, colui che accende il valore della pace con una mano, con l’altra accende perversi piani di focolai di guerra, a difesa del “bene”… del mondo, così come voluto dalla regia massonica di Silicon Valley e Davos.

Cari lettori, avete compreso bene, questi enti sovranazionali, hanno condizionato e continueranno a condizionare le politiche europee se sullo scranno più alto continuerà a sedersi la tedesca, Ursula Von Der Leyen, appartenente alla famiglia socialista, progressista e popolare europea, in Italia rappresentati e lo dico ancora una volta, dagli scienziati dell’illuminismo della ragione, il PD e la Sinistra, insieme al M5S.

Cari lettori, avete compreso bene, la politica oggi, sia interna che internazionale, si è fatta ancor più bellicista e dittatoriale, perché siedono rappresentanti del verbo globalista del Politicamente corretto, verbo che per reggersi ha bisogno dell’’Europa unita e nell’obbedienza, pena pesanti ritorsioni… Altrimenti come faranno a controllarci?

Già, Politicamente corretto, bibbia politica, che ha distrutto la famiglia. Ha distrutto il sesso biologico, per innalzare ad iperbole il terzo sesso, quintessenza dei valori umani a discapito di quello biologico. E per favore basta con questa gogna della discriminazione provenienti da minus habens, di idioti che navigano sui social network o dei non senzienti di cui il mondo è pieno, grazie all’imbonimento dottrinale dei media, governati proprio da lor, pardom, dai lordi signori, da chi si erge a paladino dei diritti e dunque creare il caso e abbattere il sesso biologico e la famiglia tradizionale. Mi chiedo questa veemente esaltazione politica – legislativa, per pochi idioti, per elevarla all’ennesima potenza? Le persone di buon senso non hanno nulla contro gli omosessuali.

E intanto hanno distrutto i valori cristiani, eppure la storia europea è fondata sui valori cristiani, grazie a San Benedetto da Norcia, San Cirillo e Metodio, Santa Brigida di Svezia, Caterina da Siena, Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), patroni d’Europa.

Per favore quando andate a votare l’8 e il 9 giugno prossimi, votate rappresentanti italiani che abbiano la capacità di sottrarre l’Europa dall’Italia e di aggiungere più Italia in Europa. Altrimenti il bel Paese, popolo di santi, di poeti, navigatori, artisti, creatori, inventori, scienziati, dell’eccellenza enogastronomica, della sana famiglia e dei valori cristiani, saranno scritti sul libro della nostalgia e dei ricordi.

In ultima battuta, si tratta comunque di un voto sporco, ma il meno sporco possibile al momento in circolazione. La libertà non è né di destra, né di sinistra, appartiene alla Croce e chi scrive è fiero d’essere cristiano. Cambiamo pagina per favore e battete i pugni sul tavolo. Cristo vince sempre.

Vitantonio Marasciulo

