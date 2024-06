Bravi Astensionisti, Avete Salvato il PD, Roberto Speranza & C. Complimenti. Andrea Stramezzi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato su X (già Twitter) dal dott. Andrea Stramezzi, che ringraziamo per la cortesia. Stilum Curiae si era occupato dell’argomento qualche giorno fa. Il risultato delle elezioni ci conferma nell’opinione che le secessioni sull’Aventino servono solo a far vincere gli altri. Buona lettura e condivisione.

§§§

Commento a caldo sulle proiezioni di voto del mainstream (potrei prendere una cantonata):

1/ Spero che tutti gli illusi, cialtroni o fomentatori del non voto (“se non voteremo l’UE crollerà”) siano contenti del loro non voto oltre il 50%

2/ Spero anche che gli stessi si rendano conto che il loro non voto (anche solo l’1% del loro non voto) ha permesso a Sinistra Italiana/Verdi o come cavoli si chiama il partito di Roberto Speranza, di passare lo sbarramento del 4% e di raddoppiare i voti delle politiche. Complimenti, se volevate affossare l’ex Ministro della Malattia, gli avete raddoppiato i voti, col vostro non voto.

3/ I commentatori haters che mi davano del gatekeeper, perché sostenevo che Italia Sovrana e Popolare (ora posso dirlo, il cui leader Marco Rizzo mi aveva pregato di essere candidato in tutte le circoscrizioni, già a Settembre 2023) avrebbe avuto bisogno almeno del 15%, non essendo presente in tutti i collegi e non avrebbe mai potuto ottenere il 4% (Pare che abbia uno 0,2%, con Italexit allo 0,1%) o che l’accozzaglia Sud chiama Nord del catanese, anche se i miei amici Moro o Amodeo erano candidati credibili, sarebbe stata una Waterloo del dissenso.

4/ Fratelli d’Italia ha aumentato di vari punti percentuali, il risultato delle elezioni politiche, nonostante le molte promesse elettorali del 2022 non mantenute, e la folle corsa all’armamento del cocainomane nazista, che solo un anno prima Giorgia voleva isolare bloccando le sanzioni masochistiche alla Russia. Questo, non dimostra la stupidità degli italiani ma semplicemente la scelta del meno peggio (“speriamo che Giorgia torni alle sue idee native e rispetti le promesse”). Con Giorgia hanno sperato che le follie green, la misura delle vongole e dei cetrioli possano essere riconsiderate anche se il Premier, come sappiamo, ha destinato un’importante parte del PIL (e delle nostre tasse) all’invio di armi, razzi e mazzi per colpire il cuore della Russia, come chiesto da suo fratello, alleato, cocainomane, nazista, burattino usa, eroe Nato e UE.

5/ Anche se Macron, consigliato dalla sua maestra/compagna pedofila, ha sciolto l’Assemblea Nazionale, Ursula canta vittoria (ancora complimenti ai non votanti) e mette in cassa la sua cambiale, convinta di essere rieletta, con buona pace di Tajani/Ronzulli/Moratti e di tutti i fessi che in nome del mio amico Silvio Berlusconi, hanno votato la sua creatura libertaria violentata dalle mezze tacche, che Silvio non avrebbe permesso.

6/ UK, Francia, Belgio e forse Germania, se il nazionalsocialista guerrafondaio prenderà atto del risultato, torneranno alle elezioni, dati i risultati.

Nell’italietta della mummia palermitana non succederà.

Christine Anderson, di AFD, che conosco e stimo molto, per averle parlato e soprattutto averla ascoltata a lungo, guardandola negli occhi, non viene accettata da Giorgia. Non mi permetto di suggerire al Premier chi siano le amiche e chi le nemiche.

Avrei altri sei o sette punti da aggiungere, compreso il rapporto Lega/Forza Italia, quello su Azione e sul Partito di Soros/Bonino/Pannella-tradito-nella-tomba ma sono stanco e fra quattro ore dovrò essere in piedi e operativo. Sono certo che sarete in grado voi di unire i puntini (guarda caso, 24 ore fa ero a confrontare le mie opinioni con Mister “Settimana Enigmistica”.).

Mi permetto però di ricordare alla Signora, ciò che pensava e diceva Giorgio Almirante dell’Arco Costituzionale (invenzione del PCI per escludere il MSI da ogni possibile partecipazione democratica a un Governo). “Se non conoscete o non ricordate la vostra storia, sarete condannati a perdere” (W. Shakespeare).

7/ Era scontato, che il Generale Vannacci, autore del “Mondo al Contrario” avrebbe raccolto molto consenso tra i pochi rimasti non politically correct con coscienza critica.

8/Chiedetevi perché solo in Ungheria è aumentata l’affluenza al voto.

9/La Romania potrebbe presto essere un altro Paese guida, col suo partito sovranista. Conosco molti loro parlamentari, nazionali e europei e li vorrei avere in Italia.

10/Come i commentatori politici non prezzolati sanno ancora nulla è stato deciso.

A Novembre, quando e se Trump sarà il 47º Presidente degli Stati Uniti d’America, tutte le cazzate (francesismo) green, transgender, grilli alimentari, pro nuclear World War III, black lives matter etc saranno riconsiderate, anche dagli europei.

Avrei altri sei o sette punti da aggiungere, compreso il rapporto Lega/Forza Italia, quello su Azione e sul Partito di Soros/Bonino/Pannella-tradito-nella-tomba ma sono stanco e fra quattro ore dovrò essere in piedi e operativo. Sono certo che sarete in grado voi di unire i puntini (guarda caso, 24 ore fa ero a confrontare le mie opinioni con Mister “Settimana Enigmistica”.)

NB: grazie alla politica astensionistica suicida, che persino il Barone Leopold von Sacher-Masoch avrebbe condannato, di molti dissidenti con cui abbiamo un tempo condiviso battaglie, il risultato è questo, oltre il grande successo del Partito di Roberto Speranza e dell’elezione dell’imputata Salis: Godetevi la vostra vittoria di Pirro, leggendo l’elenco degli eletti e riflettete sul reale rischio di altri cinque anni di Ursula. Siete stati voi.

§§§

Fra i commenti al post di Stramezzi ne citiamo uno:

Quante teste di ca**o tra i cosiddetti risvegliati antisistema. Hanno fatto ottenere al PD il miglior risultato da 10anni e hanno permesso che un partito con salis entrasse in parlamento. Ora i duri e puri si godano ancora Ursula, ogni porcata woke-green e altre forzature vax.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: astensione, elezioni, europee, stramezzi



Categoria: Generale