Piacenza Pensionato, lo Sostituisce De Donatis. Libanori Paga la sua Onestà nel Caso Rupnik.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo di Messa in Latino, che ringraziamo di cuore, e che ci fa piacere perché, come ricorderete, Stilum Curiae, fu il primo a dare la notizia del pensionamento del card. Mauro Piacenza e della sua sostituzione con De Donatis. Che dire? E’ usuale che ai cardinali in pensione venga affidato qualche incarico in qualche commissione, per attutire l’impatto dell’improvvisa inattività; ma evidentemente il card. Piacenza è troppo cattolico per i gusti di Bergoglio. Il Bollettino di oggi riporta poi altre due vendette, che confermano, se mai ce ne fosse bisogno, il livello del pontefice regnante. Quella contro De Donatis e quella contro il confratello gesuita Libanori, che non ha temuto, a dispetto delle protezioni altissime, dire la verità su padre Rupnik. dall’umana miseria è tutto. Buona lettura e condivisione.

§§§

NEWS. Via il card. Piacenza dalla Penitenzieria, al suo posto De Donatis. Silurato anche Libanori (unico contro Rupnik) #rupnik #francesco

Nostre fonti ci danno, per DOMANI 6 aprile 24 alle ore 12 (almeno così è stato deciso oggi in S. Marta, salvo ripensamenti dell’ultima ora), importanti notizie: Il Card. Mauro Piacenza lascerà la carica di Penitenziere Maggiore del Tribunale della Penitenzieria Apostolica (compirà 80 anni il 15 settembre prossimo). Il card. Vicario di Roma, Angelo De Donatis (70 anni), in totale allontanamento dalle preferenze papali, prenderà il suo posto, lasciando la carica – importantissima – di Vicario di Roma. Il Papa non si faceva accompagnare da lui neppure nelle visite romane. QUI MiL su De Donatis. Sembra che tutto ciò abbia anche a che fare con i gravi problemi recenti del Vicariato. Verrebbe rimosso l’Arcivescovo Daniele Libanori, attuale Ausiliare di Roma Centro, per inserirlo – sembra – in qualche Dicastero romano (Vita Consacrata?): non si usa più il promoveatur ut amoveatur…. Voci ricorrenti parlano che la rimozione abbia a che fare con il caso Rupnik, nel quale Libanori ha sempre difeso le donne abusate e si sarebbe messo in urto con il grande difensore dell’ex gesuita sloveno, Papa Francesco. Ormai un bailamme totale di avvicendamenti e rimozioni. Ovviamente è chiaro il demansionamento totale di De Donatis. QUI un articolo, del dicembre scorso, di Nico Spuntoni che dava già qualche anticipazione su De Donatis: “L’ospedale da campo undici anni dopo è al collasso“. E QUI l’anticipazione di Marco Tosatti: “Marco Tosatti, “Nomine in Curia e a Roma dopo Pasqua? De Donatis al posto di Piacenza, Lojudice a Roma”“. L’ospedale da campo undici anni dopo è al collassoMarco Tosatti, “Nomine in Curia e a Roma dopo Pasqua? De Donatis al posto di Piacenza, Lojudice a Roma” Vi terremo aggiornati. Luigi C. §§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN: IT79N0200805319000400690898 BIC/SWIFT: UNCRITM1E35 §§§

Tag: de donatis, libanori, piacenza, rupnik



Categoria: Generale