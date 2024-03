Di Pastori (Buoni e Falsi…) di Pecore e Lupi e Agnelli. R.S.

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, R.S., offre alla vostra attenzione queste riflessioni su un ruolo centrale della Chiesa, quello del Vicario di Cristo. Buona lettura e diffusione.

PASCI I MIEI AGNELLI. PASCI LE MIE PECORELLE

Il Vicario di Cristo ha un compito fondamentale da assolvere, ricevuto direttamente da Gesù: si tratta di sovrintendere al gregge, vigilando per il suo bene .

Questo ruolo avviene all’interno della Chiesa, che è di Cristo (sua sposa): il Papa è dentro la Chiesa, non sopra. Infatti Cristo, vero Dio e vero uomo, rappresenta il modo di porsi di Dio a beneficio delle creature, svuotandosi delle sue prerogative e facendo questo per poterle trascinare a sé.

Il pastore-vicario è fedele se sta nel mondo senza essere del mondo , cioè conscio che il Regno che conta e al quale tende non è di quaggiù, ma sale al Padre, da cui discende. Lo Spirito Santo interviene a consolare ogni afflizione che subentra nel cammino, ma anche a dare fortezza e sapienza nella lotta inevitabile contro il Male, cioè la logica che ispira i lupi che si aggirano intorno all’ovile santo.

Il Padre, il Figlio (Verbo incarnato nell’ipostasi) e lo Spirito Santo sono un solo Dio e non discutono tra loro il da farsi, magari prevalendo a seconda del tempo: in Dio tutto è ETERNO. Nel tempo delle creature invece no.

Un vicario di Cristo vero, possibilmente santo, ascolta da Dio esattamente quello che Gesù, figlio, ascolta dal Padre. Lo Spirito Santo è stato inviato da Dio a confermare la stessa fedeltà, consolando nella prova.

Quando il pastore-vicario si trova nella prova, a contare non è ciò che pensa il mondo, ma quello che pensa Dio. La debolezza e la stoltezza secondo il mondo possono essere in realtà la fortezza e la sapienza di Dio .

Il Cristianesimo (la missione della Chiesa) è la partecipazione della vita divina all’uomo, mediante Cristo, l’uomo-Dio. Essere salvati coincide con l’essere divinizzati ricevendo la grazia di Dio, che è la vita divina.

A questo punto avviene il fatto decisivo, cruciale: la croce. Dio avrebbe potuto divinizzare l’uomo senza bisogno della croce? Teoricamente sì: poteva bastare l’Incarnazione.

Tuttavia i fatti dicono che non bastava e -nella pienezza del tempo- c’è voluta la redenzione, che non è terminata, ma (nel nostro intendere il tempo) perdura.

La croce redime perché l’opera di Cristo non si è limitata all’incarnazione, ma è salita sulla croce.

La beata Vergine Madre, creatura specialissima, ha permesso che Dio fosse figlio dell’uomo, ma da mamma ha sofferto tutto il dolore del figlio, accompagnandolo al Calvario. La sua pienezza di grazia, che nasce dall’Immacolata Concezione, l’ha portata ad essere assunta in cielo in anima e corpo: è la Madre della Chiesa.

E’ bene ritornare sul punto: Dio avrebbe potuto divinizzare l’uomo anche senza la croce, ma nel disegno di Dio non è andata così ed è impossibile altrimenti.

Così anche la Piena di grazia è Mater dolorosa, della spada che le ha trafitto l’anima.

Allora se la volontà di Dio è quel “mezzo” lì, Cristo morto e risorto, la croce è necessaria dal punto di vista di Dio. Tutta la creazione era destinata a quel passaggio (la croce di Cristo), per volontà di Dio. La croce è cruciale: senza quello tutto crolla. Tutto si appoggia lì. Fu voluta da Dio fin dalla creazione, non dopo .

Perché la creatura possa salire al Cielo serve qualcuno che dal Cielo scenda. L’incarnazione è un discendere da Dio che risale a Dio, ricapitolando ogni cosa in Lui, il creatore dell’Universo. In questo transito, Cristo, vero uomo e vero Dio, si svuota fino a morire.

Può svuotarsi chi è la Pienezza, il Tutto? Può morire chi è la vita?

A che cosa serve essere pieni di grazia per patire il dolore di una morte tremenda e infamante, in croce?

La croce rimane nella fisiologia di Dio, espirazione ed inspirazione, sistole e diastole.

Dio non ne resta depauperato (impoverito): noi ne siamo arricchiti. Nell’umiliazione, nel morire a sé stessi, c’è il passaggio decisivo per poter entrare nel regno vero, che non è di questo mondo.

Un luogo che non sarà accessibile a chi bestemmia lo Spirito Santo.

Un pastore-vicario ha a cuore solo questo per il gregge.

I lupi cercano invece di papparsi ogni pecora, portandola a ragionar di mondo secondo il mondo.

In Dio il tempo è un fattore del tutto relativo, perché la prospettiva è eterna e la posta in gioco l’eternità.

Perciò non bisogna giudicare con il metro terreno e bisogna pensare al vero bene e al respiro di Dio, ad essere inspirati in Lui, aspirando a quella mèta, senza limitarsi a sospirare per i fastidi e le prove, che sono necessarie e vanno accettate, perché nelle promesse di Cristo non c’era la loro scomparsa, anzi…

Che cosa importa che faccia il pastore? Che preservi l’oggi della storia oppure l’eternità in Cielo?

Sul “come” si può discutere (ogni pastore ha il suo stile), ma quel che conta è che tutto sia stato fatto per il bene del gregge, anche se -ragionando secondo il mondo- a volte non lo si capisce.