L’Universalismo Farlocco della République, e il Diritto di Ammazzare. Del Pozzo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo commento di Luca Del Pozzo, che ringraziamo di cuore, alla sciagurata decisione della Francia, un tempo patria dei diritti, di inserire nella Costituzione il diritto di uccidere un altro essere umano. Neanche il Terzo Reich o l’Unione Sovietica erano giunti a tanto. Buona lettura e condivisione.

Ieri su Repubblica Michela Marzano ha detto che la decisione del parlamento francese di inserire nella costituzione il diritto all’aborto è una decisone storica, ma anche scontata dal momento che in Francia “ci sono temi su cui non si discute e non si polemizza: l’universalismo della République non cede sull’uguaglianza formale e sostanziale di tutte e di tutti”.

Già.

Peccato che sia proprio la decisione in questione a smentire clamorosamente il tanto decantato universalismo francese dal momento che dall’altro ieri in Francia c’è almeno una categoria di persone meno uguale delle altre: i bambini abortiti.

I cui diritti evidentemente valgono meno, o forse per qualcuno non valgono affatto visto che l’algida dottrina che soggiace all’aborto neanche li considera esseri umani, vero? Il fatto però è che esseri umani lo sono, eccome.

Tra l’altro, lo faceva notare il grande filosofo e teologo Michel Schooyans, sono le stesse legislazioni abortiste a dichiarare il carattere umano del soggetto che esse autorizzano ad uccidere. La stessa legge 194 approvata in Italia nel 1978, all’art 1. recita: “Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternita’ e tutela la vita umana dal suo inizio”.

Lo Stato tutela la vita umana fin dal suo inizio, appunto. La verità vera, notava ancora Schooyans, è che è proprio perché il bambino concepito è un essere umano che non si vuole che nasca. Altro che “grumo di materia inerte”: si è voluta, si pretende la libertà di sopprimere il feto sapendo perfettamente, ed anzi a motivo del fatto che quel feto è un essere umano a tutti gli effetti.

Laddove nel decalogo sta scritto “non uccidere”, adesso c’è un paese che il diritto ad uccidere l’ha messo niente meno che nella costituzione.

Chapeau.

