Mascherine: studio randomizzato. Portano a stress cardiovascolare.

Carissimi StilumCuriali, portiamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Pro-Memoria, che ingraziamo per la cortesia. Da far leggere alle persone – ce ne sono ancora…- che con le temperature estive in aumento girano imbavagliate. Ma tanto al Ministero della salute c’è l’avatar di Speranza, Schillaci...

Stress CARDIOPOLMONARE indotto dalla MASCHERINA: studio crossover randomizzato

… abbiamo valutato sistematicamente gli effetti dell'uso prolungato della mascherina N95 durante la vita quotidiana … Questo studio clinico randomizzato ha incluso 30 partecipanti sani tra il 7 marzo e il 1 agosto 2022 … i partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a ricevere interventi con e senza la mascherina N95 per 14 ore (dalle 8:00 alle 22:00) … durante le quali si sono esercitati per 30 minuti al mattino e al pomeriggio utilizzando un ergometro … rispettivamente al 40% (intensità leggera) e al 20% (intensità molto leggera) dei loro livelli massimi di consumo di ossigeno … Sono stati prelevati campioni di sangue venoso prima e dopo l'intervento per l'analisi dei gas ematici e dei metaboliti … Indossare la mascherina N95 ha comportato una riduzione della frequenza respiratoria e della saturazione di ossigeno (Spo2) entro 1 ora … con frequenza cardiaca elevata … 2 ore dopo fino alla rimozione della mascherina alle 22:00 … Durante l'esercizio di intensità leggera alle 11:00, lo stress cardiopolmonare indotto dalla mascherina è ulteriormente aumentato … come la frequenza cardiaca … e la pressione sanguigna … diastolica … aumentata, mentre la frequenza respiratoria … e Spo2 … diminuite … Dopo l'intervento di mascheramento di 14 ore, il pH del sangue venoso è diminuito e il pH arterioso calcolato ha mostrato una tendenza decrescente … hanno anche riportato un aumento del disagio generale con la mascherina N95 … dimostrando che indossare la mascherina N95 per 14 ore ha influenzato in modo significativo i parametri fisiologici, biochimici … L'effetto è stato principalmente avviato dall'aumento della resistenza respiratoria e dalla conseguente diminuzione dell'ossigeno nel sangue e del pH … ha contribuito all'attivazione del sistema simpatico-surrenale e all'aumento della secrezione di epinefrina e norepinefrina … gli individui sani possono compensare questo sovraccarico cardiopolmonare … gli anziani, i bambini e le persone con malattie cardiopolmonari possono sperimentare una compensazione compromessa Traduzione automatica JAMA

