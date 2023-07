Trump: nominerò un procuratore speciale per indagare sui Biden.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di Breitbart, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

L’ex presidente Donald Trump @realdonaldtrump ha detto a una folla gremita al suo Save America Rally a Pickens, in South Carolina, sabato pomeriggio che nominerà un “vero e proprio procuratore speciale per indagare su ogni dettaglio della famiglia di corruzione Biden”.

“Quando tornerò in carica, nominerò un vero e proprio procuratore speciale per indagare su ogni dettaglio della corruzione della famiglia criminale Biden. È incredibile”, ha detto Trump, suscitando un boato della folla.

Trump ha aggiunto che normalmente non avrebbe usato questo tipo di retorica, ma dopo essere stato perseguito penalmente dal Dipartimento di Giustizia nel caso dei documenti riservati, ha detto che “i guanti sono stati tolti”.

Trump ha spiegato: “E ancora una volta, per rispetto alla carica di presidente, non parlerei mai in questo modo pur conoscendo molte di queste cose. Ho troppo rispetto per la carica. Ma una volta che hanno fatto quello che hanno fatto a me e a voi, facendo quello che hanno fatto – così corrotto – ho detto: “Ora i guanti sono fuori da quel punto di vista”. Quello che hanno fatto è così terribile che parlerò in modo diverso da come avrei fatto tre settimane fa, perché non mi avete mai sentito usare questo tipo di linguaggio. Non vorrei farlo per rispetto al nostro Paese e alla carica, ma non abbiamo scelta.

Queste persone sono malate.

Il 45° presidente si è soffermato sulle accuse degli informatori, secondo cui Hunter Biden avrebbe inviato un messaggio all’uomo d’affari Henry Zhao, legato al PCC, sull’app WhatsApp nel 2017, chiedendo di “rispettare un impegno preso”.

Nel messaggio, che l’avvocato di Hunter Biden ha ammesso essere reale, Hunter dice che suo padre, Joe Biden, è seduto accanto a lui e lo usa come una clava. Inoltre, i conti bancari legati a Hunter Biden nei dieci giorni successivi al messaggio hanno ricevuto 5,1 milioni di dollari da Zhao, secondo un rapporto del Senato del 2020 sulla famiglia.

Trump ha detto sabato che Biden è “molto compromesso” e “viene pagato come un comune criminale”.

“Ma è totalmente protetto dal Dipartimento dell’ingiustizia e dai media di notizie false, che sono stati armati a un livello che non abbiamo mai visto prima”, ha aggiunto. “Questo è un crimine 100 volte più grande del Watergate, e loro non vogliono scriverlo”.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: biden, corruzione, trump



Categoria: Generale