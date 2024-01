Viganò: el apoyo de Bergoglio a Davos confirma la profecia de Leon XIII

18 Gennaio 2024 Pubblicato da Marco Tosatti, su https://marcotosatti.com/2024/ 01/18/vigano-lappoggio-di- bergoglio-a-davos-conferma-la- profezia-di-leone-xiii/

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, un breve post para llamar vuestra atención sobre lo que monseñor Carlo Maria Viganò escribe en X (antes Twitter) sobre el apoyo mostrado por el actual Pontífice a la cumbre de Davos, donde la elite y la globalidad no elegida deciden el futuro de miles de millones de personas. Sin que nadie le haya delegado eso, sólo en base al dinero y al poder que a través de él logran ejercer sobre las “democracias” occidentales. Feliz lectura y compartir.

§§§

Arzobispo Carlo Maria Viganò

@CarloMVigano

Los amos y los siervos de la cúpula globalista se reúnen en Davos: personajes que declaran abiertamente que quieren reducir la población mundial a través de guerras, hambrunas y plagas organizadas; personajes que se valen de la complicidad de nuestros gobernantes, de instituciones internacionales y sobre todo de la alta finanza y de la información, totalmente en sus manos. ¿Cómo habría hablado Nuestro Señor al Sanedrín de los criminales subversivos del Foro Económico Mundial? ¿Qué habrían dicho todos los Papas -desde San Pedro hasta Pío XII- a los participantes del Foro de Davos? Ciertamente no lo que ha dicho Bergoglio.

Esto demuestra una vez más que el jesuita argentino es un siervo de la élite globalista: poco importa si lo hace por interés o por chantaje. Bergoglio apoya explícitamente el golpe de Estado mundial y coopera activamente en la instauración del Nuevo Orden Mundial.

¿Qué más hace falta para entender que las palabras de León XIII se han hecho realidad? ¿Que la profecía de Nuestra Señora de La Salette se está cumpliendo ante nuestros ojos? “Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo”.

***

https://press.vatican.va/ content/salastampa/it/ bollettino/pubblico/2024/01/ 17/0051/00106.html

Publicamos a continuación el Mensaje que el Santo Padre Francisco ha enviado al profesor Klaus Schwab, Presidente Ejecutivo del World Economic Forum, en ocasión del encuentro anual que se está llevando a cabo en Davos (Suiza), del 15 al 19 de enero de 2024:

Message of the Holy Father Francis

To the Executive Chairman of the World Economic Forum

This year’s annual meeting of the World Economic Forum takes place in a very troubling climate of international instability. Your Forum, which aims to guide and strengthen political will and mutual cooperation, provides an important opportunity for multi-stakeholder engagement to explore innovative and effective ways to build a better world. It is my hope that your discussions will take into account the urgent need to advance social cohesion, fraternity, and reconciliation among groups, communities, and states, in order to address the challenges before us.

Sadly, as we look around, we find an increasingly lacerated world, in which millions of persons – men, women, fathers, mothers, children – whose faces are for the most part unknown to us, continue to suffer, not least from the effects of prolonged conflicts and actual wars. These sufferings are exacerbated by the fact that “modern wars no longer take place only on clearly defined battlefields, nor do they involve soldiers alone. In a context where it appears that the distinction between military and civil targets is no longer respected, there is no conflict that does not end up in some way indiscriminately striking the civilian population” (Address to Members of the Diplomatic Corps accredited to the Holy See, 8 January 2024).

The peace for which the peoples of our world yearn cannot be other than the fruit of justice (cf. Isaiah 32:17). Consequently, it calls for more than simply setting aside the instruments of war; it demands addressing the injustices that are the root causes of conflict. Among the most significant of these is hunger, which continues to plague entire regions of the world, even as others are marked by excessive food waste. The exploitation of natural resources continues to enrich a few while leaving entire populations, who are the natural beneficiaries of these resources, in a state of destitution and poverty. Nor can we disregard the widespread exploitation of men, women and children forced to work for low wages and deprived of real prospects for personal development and professional growth. How is it possible that in today’s world people are still dying of hunger, being exploited, condemned to illiteracy, lacking basic medical care, and left without shelter?

The process of globalization, which has by now clearly demonstrated the interdependence of the world’s nations and peoples, thus has a fundamentally moral dimension, which must make itself felt in the economic, cultural, political and religious discussions that aim to shape the future of the international community. In a world increasingly threatened by violence, aggression and fragmentation, it is essential that states and businesses join in promoting far-sighted and ethically sound models of globalization, which by their very nature must entail subordinating the pursuit of power and individual gain, be it political or economic, to the common good of our human family, giving priority to the poor, the needy and those in the most vulnerable situations.

For its part, the world of business and finance now operates in ever broader economic contexts, where national states have a limited capacity to govern rapid changes in international economic and financial relations. This situation requires that businesses themselves be increasingly guided not simply by the pursuit of fair profit, but also by high ethical standards, especially with regard to the less developed countries, which should not be at the mercy of abusive or usurious financial systems. A farsighted approach to these issues will prove decisive in meeting the goal of an integral development of humanity in solidarity. Authentic development must be global, shared by all nations and in every part of the world, or it will regress even in areas marked hitherto by constant progress.

At the same time, there is an evident need for international political action that, through the adoption of coordinated measures, can effectively pursue the goals of global peace and authentic development. In particular, it is important that intergovernmental structures be able effectively to exercise their functions of control and guidance in the economic sector, since the achievement of the common good is an objective beyond the reach of individual states, even those that are dominant in terms of power, wealth and political strength. International organizations are also challenged to ensure the achievement of that equality which is the basis of the right of all to participate in the process of full development, with due respect for legitimate differences.

It is my hope, then, that the participants in this year’s Forum will be mindful of the moral responsibility that each of us has in the fight against poverty, the attainment of an integral development for all our brothers and sisters, and the quest for a peaceful coexistence among peoples. This is the great challenge that the present time sets before us. And if, in the pursuit of these goals, “our own days seem to be showing signs of a certain regression”, it remains true that “each new generation must take up the struggles and attainments of past generations, while setting its sights even higher… Goodness, together with love, justice and solidarity, are not achieved once and for all; they have to be realized each day” (Apostolic Exhortation Laudate Deum, 34).

With these sentiments, I offer my prayerful good wishes for the deliberations of the Forum, and upon all taking part I willingly invoke an abundance of divine blessings.

From the Vatican, 15 January 2024

***

Al Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial

El encuentro anual de este año del Foro Económico Mundial tiene lugar en un clima muy preocupante de inestabilidad internacional. Vuestro Foro, cuyo objetivo es orientar y fortalecer la voluntad política y la cooperación mutua, ofrece una importante oportunidad para que las múltiples partes interesadas exploren vías innovadoras y eficaces para construir un mundo mejor. Espero que sus debates tengan en cuenta la urgente necesidad de avanzar en la cohesión social, la fraternidad y la reconciliación entre grupos, comunidades y Estados, con el fin de abordar los desafíos que tenemos ante nosotros.

Lamentablemente, cuando miramos a nuestro alrededor, encontramos un mundo cada vez más desgarrado, en el que millones de personas –hombres, mujeres, padres, madres, niños– cuyos rostros nos son en su mayor parte desconocidos, siguen sufriendo, sobre todo por los efectos de conflictos prolongados y guerras reales. Estos sufrimientos se ven exacerbados por el hecho de que “las guerras modernas ya no tienen lugar únicamente en campos de batalla claramente definidos, ni involucran únicamente a soldados. En un contexto en el que parece que ya no se respeta la distinción entre objetivos militares y civiles, no hay conflicto que no acabe de algún modo golpeando indiscriminadamente a la población civil” (Discurso a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, 8 de enero de 2024).

La paz que anhelan los pueblos de nuestro mundo no puede ser otra que fruto de la justicia (cf. Isaías 32, 17). En consecuencia, exige algo más que simplemente dejar de lado los instrumentos de guerra; exige abordar las injusticias que son las causas profundas del conflicto. Entre las más importantes se encuentra el hambre, que continúa azotando a regiones enteras del mundo, incluso cuando otras se caracterizan por un desperdicio excesivo de alimentos. La explotación de los recursos naturales sigue enriqueciendo a unos pocos y deja a poblaciones enteras, que son los beneficiarios naturales de esos recursos, en un estado de indigencia y pobreza. Tampoco podemos ignorar la explotación generalizada de hombres, mujeres y niños obligados a trabajar por salarios bajos y privados de perspectivas reales de desarrollo personal y crecimiento profesional. ¿Cómo es posible que en el mundo actual la gente siga muriendo de hambre, sea explotada, condenada al analfabetismo, careciendo de atención médica básica y sin techo?

El proceso de globalización, que ya ha demostrado claramente la interdependencia de las naciones y los pueblos del mundo, tiene por tanto una dimensión fundamentalmente moral, que debe hacerse sentir en los debates económicos, culturales, políticos y religiosos que pretenden configurar el futuro de la comunidad internacional. En un mundo cada vez más amenazado por la violencia, la agresión y la fragmentación, es esencial que los Estados y las empresas se unan para promover modelos de globalización con visión de futuro y éticamente sólidos, que por su propia naturaleza deben implicar la subordinación de la búsqueda del poder y el beneficio individual, ya sea político o económico, al bien común de nuestra familia humana, dando prioridad a los pobres, los necesitados y los que se encuentran en situaciones más vulnerables.

Por su parte, el mundo de los negocios y las finanzas opera ahora en contextos económicos cada vez más amplios, donde los Estados nacionales tienen una capacidad limitada para gobernar cambios rápidos en las relaciones económicas y financieras internacionales. Esta situación requiere que las propias empresas se guíen cada vez más no simplemente por la búsqueda de ganancias justas, sino también por altos estándares éticos, especialmente en lo que respecta a los países menos desarrollados, que no deben estar a merced de sistemas financieros abusivos o usureros. Un enfoque con visión de futuro de estas cuestiones resultará decisivo para alcanzar el objetivo de un desarrollo integral de la humanidad en solidaridad. El desarrollo auténtico debe ser global, compartido por todas las naciones y en todas las partes del mundo, o retrocederá incluso en áreas marcadas hasta ahora por un progreso constante.

Al mismo tiempo, existe una necesidad evidente de una acción política internacional que, mediante la adopción de medidas coordinadas, pueda perseguir eficazmente las metas de la paz global y el desarrollo auténtico. En particular, es importante que las estructuras intergubernamentales puedan ejercer eficazmente sus funciones de control y orientación en el sector económico, ya que la consecución del bien común es un objetivo que esta más allá del alcance de los Estados individuales, incluso de aquellos que son dominantes en términos de poder, riqueza y fuerza política. Las organizaciones internacionales también tienen el desafío de garantizar el logro de esa igualdad que es la base del derecho de todos a participar en el proceso de pleno desarrollo, con el debido respeto por las diferencias legítimas.

Espero, pues, que los participantes en el Foro de este año sean conscientes de la responsabilidad moral que cada uno de nosotros tiene en la lucha contra la pobreza, la consecución de un desarrollo integral para todos nuestros hermanos y la búsqueda de una convivencia pacífica entre los pueblos. Este es el gran desafío que nos plantea el tiempo presente. Y si, en la persecución de estos objetivos, “nuestros días parecen mostrar signos de un cierto retroceso”, no es menos cierto que “cada nueva generación debe retomar las luchas y las conquistas de las generaciones pasadas, poniendo las miras aún más altas… El bien, junto con el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de realizarse cada día” (Exhortación apostólica Laudate Deum, n. 34).

Con estos sentimientos, ofrezco mi oración de buenos deseos para las deliberaciones del Foro, e invoco con mucho gusto sobre todos los participantes una abundancia de bendiciones divinas.

Desde el Vaticano, 15 de enero de 2024

Publicado en Italiano el 18 de enero de 2024, en https://marcotosatti.com/2024/ 01/18/vigano-lappoggio-di- bergoglio-a-davos-conferma-la- profezia-di-leone-xiii/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Ayuda a Stilum Curiae

IBAN: IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bergoglio, davos, vigano



Categoria: Generale