La Nuova Chiesa di Papa Bergoglio. Joachim Heimerl.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Joachim Heimerl, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla realtà della Chiesa attuale, e su come Jorge Mario Bergoglio stia cercando di cambiarla. Buona lettura e diffusione.

La nuova chiesa del Papa

di Joachim Heimerl

Nessuno si aspettava che al grande studioso Benedetto XVI sarebbe seguito un papa di errori e confusione.

Nel frattempo, però, questo è diventato così evidente che persino gli apologeti del papa hanno sempre più difficoltà a costruire una continuità con i pontificati precedenti.

Ma dove finisce la continuità, inizia la rottura, ed è proprio questo che sta diventando sempre più evidente sotto Francesco.

Certo, si potrebbe obiettare che la Chiesa stava vivendo una rottura già da molto prima di Francesco, ad esempio dall’introduzione della nuova liturgia. Tuttavia, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno cercato di appianare questa frattura, mentre Francesco la sta provocando sempre più apertamente. – È il Papa che – come lui stesso ha detto – accetterebbe uno scisma. Tuttavia, non per proteggere il deposito della fede dall’eresia, ma per adattarlo alle sue opinioni personali a lungo termine. Questo è molto gesuitico, ma non è il compito di un papa. Eppure: Francesco vuole che la Chiesa diventi ciò che lui personalmente vuole che sia, indipendentemente da ciò che Gesù Cristo voleva e da ciò che la Chiesa ha sempre insegnato.

Ma come vede Francesco la Chiesa?

Sappiamo che gli piace usare la metafora dell’ospedale da campo, ma si tratta di una schermaglia pastorale. In realtà, egli è preoccupato da una nuova concezione della Chiesa che non corrisponde più agli standard cattolici. – Naturalmente nessuno lo dice, tanto meno il Papa, che preferisce parlare vagamente di “rinnovamento” della Chiesa. Sembra una cosa innocua e non fa male a nessuno, ma è solo di facciata. Chiunque guardi un po’ dietro le parole si accorge subito dell’intera faccenda. Alcuni esempi:

Secondo il documento di Abu Dhabi che Francesco ha firmato, la Chiesa non è più qualcosa di universale e unico. Al contrario, si trova accanto a tutte le altre comunità religiose, sia cristiane che pagane. Sembra bello e cosmopolita, ma non è cattolico. L’unica mediazione salvifica di Cristo, il cui corpo misterioso è la Chiesa, non è un’opzione religiosa accanto alle altre. Qui non si può più parlare di un “ulteriore sviluppo della dottrina precedente” alla luce del “dialogo interreligioso”. Si tratta di una fondamentale relativizzazione della Chiesa e della fede cristiana in quanto tale.

Per inciso, questo vale anche per l’ultima dichiarazione del Papa, secondo cui la missione dei cristiani e dei comunisti è la stessa. Non c’è bisogno di sottolineare che non è così; dopo tutto, tutti i papi hanno condannato il comunismo, tranne Francesco. Se si sintetizza il tutto con il documento di Abu Dhabi, diventa ancora più chiaro come Francesco vuole che sia la Chiesa, cioè come una ONG con un taglio da teologia della liberazione che è una voce tra le tante nel mercato religioso dell’arbitrio. In altre parole, il Papa vede la Chiesa soprattutto come un fenomeno secolare e sta quindi cercando di secolarizzarla in modo mirato. La sua costante battaglia contro il “clericalismo” serve in realtà al suo programma di secolarizzazione della Chiesa.

Non si parla quindi più di categorie impopolari come il peccato o l’inferno, almeno non nel senso precedente. Al contrario: recentemente il Papa ha persino ammesso che preferirebbe che l’inferno fosse “vuoto”. Così facendo, si è allontanato dalle chiare affermazioni di Gesù e da tutto ciò che abbiamo letto nel Catechismo.

Questo può essere considerato un cambiamento di enfasi, ma in realtà è un approccio sistematico del Papa per cambiare la Chiesa a suo piacere:

Questo si poteva già vedere nella lettera post-sinodale “Amoris laetitia”: qui Francesco ha relativizzato nientemeno che l’irrevocabilità del matrimonio; la semplice parola d’ordine “misericordia” ha ora sostituito le affermazioni contrarie della Sacra Scrittura.

Tuttavia, è proprio questa strategia delle parole d’ordine che Francesco sta usando sempre più spesso e non c’è quasi nessuno che la metta in discussione. Le sue parole suonano troppo morbide per questo, ad esempio quando recentemente ha affermato che il Signore avrebbe benedetto tutte le persone e ha aggiunto efficacemente: “tutti, tutti”. – Questo significava ovviamente tutte le coppie irregolari, siano esse adultere o omosessuali.

Nella Bibbia non c’è alcun riferimento a questa pratica di benedizione. Al contrario, Gesù ha chiaramente condannato l’adulterio e non ha assolutamente benedetto “tutti, tutti”, specialmente gli omosessuali. A differenza del Papa, però, LUI avrebbe avuto l’autorità di ribaltare la chiara condanna delle Sacre Scritture, ma non l’ha fatto: “Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento” (Mt 5,17). – Questo è l’esatto contrario di ciò che Francesco pratica. Ma alla Chiesa interessa la volontà di Dio o la volontà del Papa?

Una cosa è già certa oggi: sotto Francesco, la spaccatura nella Chiesa diventerà ancora più grande, mentre la Chiesa stessa perderà la sua credibilità definitiva. E mentre Benedetto XVI avvertiva del pericolo del relativismo, Francesco ha reso la Chiesa vittima del relativismo. Un “rinnovamento” della Chiesa appare certamente diverso. Sarà presumibilmente possibile solo dopo questo pontificato, e solo se la Chiesa affronterà la verità del Vangelo e non soccomberà più a errori diffusi – anche se il Papa li proclama.

