Libertà, Dipendenza, Eucarestia, Ricevere: Dio non è la Portata di un Menu. R.S.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione queste riflessioni due amico fedele del nostro sito, R.S., pubblicate già sotto forma di commento. Buona lettura e meditazione.

§§§

L’attuale moda dominante in Occidente detesta i legami duraturi e profondi, i ruoli definiti. E’ un continuo teorema di riforme, di novità, di recidere i vincoli del passato. Davos è il concentrato di questi criteri.

Un certo modo di ragionare guarda alle situazioni di disagio come delle assurdità, inaccettabili, di cui liberarsi in un modo o nell’altro: così si ricorre all’ipocrisia per avallare l’aborto o l’eutanasia, nascondendosi dietro i casi limite più penosi, ma mirando a non “sprecare risorse” o ad “ottimizzarne l’utlizzo”: va da sé che dei bimbi indesiderati, di quelli portatori di handicap, dei vecchi e dei malati incurabili si possa farne tranquillamente a meno.

Quale la ragione di fondo del rifiuto di legami troppo vincolanti? Principalmente l’idea completamente assurda che la libertà comanda e che per essere liberi non si deve dipendere da nessuno.

Questo spiega perché sia detestato il matrimonio (specialmente sacramentale) e si inseguano vaghe benedizioni che non implicano impegni che vadano al di là del “diritto” di fare quel che ci pare e piace.

Spiega anche perché del crollo della natalità: non sapendo essere figli (i genitori non si scelgono, ma li si riceve) è difficile voler essere genitori, non sapendo che farcene dell’educazione, della tradizione, di una cultura.

Amiamo resettare, persino il sesso ricevuto dalla natura. E’ ovvio che in un simile contesto culturale non ci si pensa minimamente come riceventi da Dio la vita, la natura e il senso dell’esser creature umane.

Tanto più il Dio rivelatosi in Cristo: tutto questo viene negato e l’uomo dev’esserne liberato.

Si parla sempre di amore, anche di misericordia, ma senza comprendere che l’amore è legame e relazione stabile, in cui non si contrattano spazi di tornaconto, ma si dona tutto noi stessi scoprendosi arricchiti da una dipendenza reciproca! Il rifiuto di un rapporto sponsale (il mistero che unisce Cristo e la Chiesa) e di filiazione (l’essere figli di un Padre) rappresenta esattamente l’errore commesso con il Peccato Originale.

L’uomo non si fida di Dio, non vuole dipendere da Lui per realizzare pienamente se stesso: allora decide di sbarazzarsi di questa dipendenza che vincola la sua libertà, attingendo dall’albero (l’unico) del quale non avrebbe dovuto cogliere il frutto.

Così però ritiene di potersi elevare al ruolo che è di Dio, del quale Dio non è geloso, anzi, vorrebbe comparteciparlo tutto all’uomo, ma in un modo diverso: purtroppo il peccato porta l’uomo a preferire il potere (fare) all’amore (stare e ricevere); per questo fidarsi della menzogna (l’arte principale del serpente, insieme all’omicidio) invece della Verità (che è in Dio).

Non voler ricevere nulla da nessuno per non doversi sentire in obbligo di dover qualcosa a qualcuno: la dignità umana che consiste nell’essere debitore ed erede amato (per libera volontà di un Padre), parte di una famiglia, sprofonda nell’indeterminatezza, persa persino la nozione dell’essere orfani o esuli… Come dei disperati che trovano speranza soltanto nel negare tutto per evitare di scoprirsi perduti nell’inganno!

Che senso avrà mai una libertà di un uomo privo della propria natura e cultura? Il fondamento dell’odio verso l’uomo è esattamente il rifiuto di accettarsi per la creatura che è: ma la dipendenza che resta, privata di un Padre, diventa fatale se a gestirla è un Tiranno.

Ricevere ed accogliere dicono una precedenza. La fonte dell’unità (che ci unifica innanzitutto in noi stessi e con il prossimo) ci precede e ci viene offerta. Ci viene data senza farci pesare le scelte contrarie fatte sin lì, se c’è la sincera disposizione, umile, di ravvedersi.

Questo è tipico della famiglia e non di chi la famiglia la rifiuta e ti fa tutti i conti precisi, pretendendo anche gli interessi composti.

La pretesa di imporre l’idea nuova, la rivoluzione, non fa che produrre divisione.

Restare legati non è sinonimo di un fissismo, incapace di cambiamento: però fa sì che vi sia continuità senza imporre rotture nel cambiare, come nei vari diabolici reset in cui “nulla sarà più come prima” e la scienza e il progresso non servono l’uomo, ma sono le armi dei peggiori nemici della vita e della dignità umana.

Essere fiumi senza sorgente, persone senza padre e madre, case fondate sulla sabbia e non sulla roccia è tipico degli sradicati: la fede implica ed esige fedeltà e questo appartiene infatti a Dio, fedele alle Sue promesse.

A proposito: anche l’Eucaristia si riceve e non si prende… Salvo il pensare Dio una portata di un menu, invece che sentirci noi i salvati dal sacrificio crocifisso del Verbo fatto carne.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: eucarestia, libertà, R.S.



Categoria: Generale