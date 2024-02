Eventi, Incontri e Segnalazioni per i Prossimi Giorni. Emilia, Liguria, Veneto e Roma.

Carissimi StilumCuriali, abbiamo ricevuto ieri sera, e pubblichiamo oggi, anche se il preavviso è molto breve, queste segnalazioni di eventi e incontri. Buona lettura e condivisione.

[2] ARENZANO (GE), SABATO 24 FEBBRAIO 20247, 16.00, ROBERTO MARCHESINI, “AMATI”

Convegno dalle 16, con Roberto Marchesini come doppio relatore e condivisione a coppie. Pausa caffè, Santa Messa, benedizione, apericena.

[3] CORREGGIO (RE), SABATO 24 FEBBRAIO 2024, 18.30, MESSA IN LATINO II DOMENICA DI QUARESIMA

Messa domani, ma anche il 1 marzo alle 19, commemorazione di San Romano di Condat, compatrono di Correggio.

Messe in latino Correggio sabato 24/02 e venerdì 1/03

1 messaggio

Gruppo stabile Rolando Rivi <summorumpontificum.correggio@gmail.com>

17 febbraio 2024 alle ore

08:00

Ccn: giovanni.maria.lazzaretti@gmail.com

Il Gruppo stabile “Beato Rolando Rivi” organizza due sante Messe in latino per questo inizio della quaresima:

– sabato 24 febbraio alle ore 18.30

Messa festiva della II domenica di Quaresima

– venerdì 1 marzo 2024 alle ore 19

I venerdì del mese con commemorazione di S. Romano di Condat (compatrono di COrreggio)

Entrambe le celebrazioni si svolgeranno presso il santuario della Madonna della Rosa, via Madonna della Rosa a

Correggio (RE), raggiungibile dal viottolo alberato all’altezza di Viale Repubblica 1 e saranno officiate dal nostro

cappellano don Stefano Manfredini. Inoltre la celebrazione del 24/02, in conformità col vigente diritto canonico,

avrà valore di Messa festiva valida per il precetto domenicale.

Si segnala inoltre che, come previsto nel nostro calendario, la S. Messa in latino viene di norma celebrata alle

19 tutti i primi venerdì del mese

e gli ultimi sabati del mese (messa festiva ore 18.30) di febbraio e aprile

[4] BOLOGNA, SABATO 24 FEBBRAIO 2024, 21.00, MARIA DE HIMALAYA, “DOPO TUTTO… C’E’ SPERANZA”

Primo intervento a Bologna giovedì 22 febbraio, si ripete il 24 febbraio. Maria Martinez Gomez è un’infermiera abortista convertita sulle vette nepalesi.

Ciao Giovanni,

spesso si sente dire che la fede muove le montagne: e se ti dicessi che è possibile anche l’inverso – che sia cioè la montagna a smuovere la fede?

È quanto è accaduto a María Martínez Gómez, oggi nota come Maria de Himalaya: un’infermiera abortista che proprio sulle vette nepalesi ha vissuto un’esperienza che l’ha cambiata radicalmente, portandola ora a difendere strenuamente la Vita!

La sua testimonianza sarà al centro di due straordinari incontri organizzati da Pro Vita & Famiglia anche in collaborazione con importanti associazioni del territorio: il primo appuntamento è domani, giovedì 22 febbraio alle ore 21:00 presso il Cinema Corso di Ravenna, in via di Roma, 51. Parteciperanno anche S.E.R. Mons. Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo Metropolita di Ravenna-Cervia; e la Dott.ssa Cinzia Baccaglini, psicologa e psicoterapeuta, Presidente del Movimento per la Vita di Ravenna.

[5] VIA INTERNET, LUNEDI’ 26 FEBBRAIO 2024, ANDREA CASPANI, “L’EDUCAZIONE CIVICA: DALL’ESPERIENZA ALLA VALUTAZIONE”

Secondo intervento del seminario di formazione “Educazione civica e prevenzione del bullismo”.

[6] ZUGLIANO (VI), GIOVEDI’ 29 FEBBRAIO 2024, MONS ALFREDO ABBONDI, “ED IO CHE SONO? PARLIAMO D’IO”

Continuano gli interventi itineranti di don Alfredo.



[7] BOLOGNA, VENERDI’ 1 MARZO 2024, CATTANEO,CONDITI,DRAGONI, IERARDI,TINTORI, “ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA: RICOSTRUZIONE EMESSA IN SICUREZZA”

Analisi della proposta di risarcire cittadini/imprese e mettere in sicurezza il territorio attraverso l’utilizzo di un credito d’imposta cedibile permesso dal Manuale del Deficit e del Debito Pubblico ma anche dalla Legge regionale sull’economia solidale. Ingresso libero, previa iscrizione a questo collegamento:

https://forms.gle/ Q9ErHgSdzMJebFsS8

Incontro di nOmismatica applicata.

[8] ROMA, GIOVEDI’ 23 MAGGIO VENERDI’ 24 MAGGIO 2024, 05.45, DON MATTEO GALAVERNI, “VISITA ALLA SPECOLA VATICANA”

25 posti per la visita alla Specola Vaticana organizzata dal Circolo Frassati, ne resta qualcuno. La guidà sarà don Matteo Galaverni, sacerdote e astrofisico reggiano.

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI



[1] DON LUIGI MARIA EPICOCO

Sul significato di fare compagnia a Gesù per un’ora

https://www.youtube.com/watch? v=HB2lyFHPbVA

[2] GALILEO FERRARESI, NAVIGATORE E NOMISMATICO

Galileo Ferraresi ha scritto “Rimetti a noi i nostri debiti. E gli interessi”

https://www.agoravox.it/ Incassa-E-rimetti-a-noi-i- nostri.html

Ma ha fatto anche altre cose nella vita

http://www.galileoferraresi. com/antartica-2000/

[3] ROBERTO MARCHESINI

E vissero felici e contenti, l’essenza del matrimonio

https://youtu.be/ocS0AHWwa-s? si=yhFxlLEBIYzwbefq

[4] E’ MORTO ALEXEI NAVALNY. 4 VERSIONI

Non è che dovete scegliere, ma la varietà di pensieri aiuta.

DON STEFANO CAPRIO

https://www. corrispondenzaromana.it/ notizie-dalla-rete/navalnyj-e- la-morte-improvvisa-dellanima- russa/

ENRICA PERUCCHIETTI

https://www.lindipendente. online/2024/02/19/alexei- navalny-la-vera-storia-di-un- dissidente-creato-dagli-usa/

MAURIZIO BLONDET E ALTRI

https://www.maurizioblondet. it/la-risposta-a-putin- ammazzato-navalny/

STEFANO MAGNI

https://lanuovabq.it/it/la- morte-di-navalny-in-carcere- in-siberia-una-storia- sovietica

