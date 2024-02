La Vergogna delle Botte di Polizia contro gli Studenti a Pisa. Violenza Euro-Atlantista.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato su Instagram da TheVision, che ringraziamo per la cortesia, corredato da alcuni immagini. Devo dire che le botte agli studenti di Pisa e altre città ci hanno colpito; ed è difficile non essere d’accordo con l’analisi di Marco Rizzo. In questo Paese la libertà di manifestare è sempre stata difesa (salvo quando erano manifestazioni pro vita…). Pessimo segno quello dato dal governo di Giorgia Aspen Meloni. Una brutalità che ricorda molto quella esercitata – altro governo, stessi padroni – contro i portuali di Trieste durante le misure liberticide adottate con il beneplacito del soidisant Garante della Costituzione durante la pseudo-pandemia. Buona lettura condivisione.

§§§

Con due comunicati, uno anonimo diffuso ieri su Twitter e uno dei comitati di redazione di Approfondimento e RaiNews 24 pubblicato oggi, alcuni dipendenti Rai si sono dissociati da quanto accaduto negli ultimi giorni in azienda. A partire dalla nota dell’Amministratore Delegato letta in diretta domenica scorsa, c’è stata infatti una escalation, culminata nella repressione violenta dei presidi pro-Palestina sotto le sedi di Napoli, Torino e Bologna.

“La Rai che vogliamo ha solo due padroni. I cittadini italiani, tutti. E coloro che ci lavorano,” esordisce il comunicato diffuso qualche ora fa dai CdR che uniscono i dipendenti di programmi come Report, Agorà e Presa diretta. “La Rai che sogniamo non risponde ai diktat dei governi, né quello italiano né tantomeno governi stranieri. Non è proprietà dei suoi alti dirigenti, né di ministri o partiti politici. Non accetta reprimende, censure, tirate di orecchie.”

Il servizio pubblico, in quanto tale, dovrebbe aprire le porte alle idee che circolano nella società, continua il comunicato, senza censure né parole vietate – con chiaro riferimento allo “stop al genocidio”. Inoltre, non dovrebbe aver bisogno “di essere difeso da un cordone di polizia in tenuta antisommossa.” I CdR si dicono infatti “sconcertati” dal clima degli ultimi giorni, ribadendo che, secondo la Costituzione, “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero”.

Anche a livello giornalistico, le redazioni rivendicano l’indipendenza e la libertà. Il racconto della guerra dovrebbe perseguire la verità dei fatti, non “la collocazione internazionale del nostro Paese.”

Negli ultimi mesi la Rai, da alcuni soprannominata ironicamente Telemeloni, si è distinta più volte per mancanza di pluralità e scarsa qualità dei contenuti – con conseguente calo degli ascolti. Il caso emerso intorno a Sanremo è stato solo la punta dell’iceberg.

***

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: botte, palestina, pisa, studenti



Categoria: Generale