Breitbart: Soros ha Finanziato con un Milione di Dollari Organizzazioni Vicine ad Hamas.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato su Instagram da Breitbart. Buona lettura e condivisione.

§§§

La Open Society Foundations del miliardario di sinistra George Soros avrebbe elargitoun milione di dollari in sovvenzioni a un gruppo anti-Israele di Gaza che ha organizzato eventi con funzionari di Hamas.

Gabe Kaminsky del Washington Examiner ha riferito giovedì (link originale):

Secondo le sue stesse parole, il Centro Al Mezan per i diritti umani esiste “per promuovere il rispetto e la protezione dei diritti umani”, in particolare nei territori palestinesi. I documenti pubblici raccontano un’altra storia: Il Centro Al Mezan per i Diritti Umani, che accusa Israele di genocidio per la rappresaglia contro Hamas dopo l’attacco del 7 ottobre dello scorso anno e chiede alle Nazioni Unite e ad altri organismi di indagare sullo Stato ebraico, ospita eventi con terroristi ed è guidato da persone che hanno legami con Hamas, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e la Jihad Islamica Palestinese.

Ma per Soros questi legami non sembrano costituire un problema. La sua rete di sovvenzioni di 25 miliardi di dollari Open Society Foundations “è orgogliosa di essere tra i molti finanziatori internazionali di Al Mezan, insieme all’Unione Europea e ai governi di Svezia e Paesi Bassi”, ha dichiarato il portavoce di OSF Jonathan Kaplan al Washington Examiner.

Gli assegni a favore di Al Mezan sottolineano come l’OSF, sostenuta da Soros, abbia a lungo contribuito a tenere accese le luci per i simpatizzanti e gli alleati dei terroristi che attaccano Israele. Soros, 93 anni, è ebreo e sopravvissuto all’Olocausto.

La Open Society Foundations ha dichiarato all’Examiner di non sostenere il terrorismo e di rispettare le leggi statunitensi nel finanziare le organizzazioni palestinesi.

§§§

§§§

