¿Por qué Bergoglio no celebra funciones solemnes? Mastro Titta

MASTRO TITTA: ¿ ¿POR QUÉ BERGOGLIO NO CELEBRA LAS FUNCIONES SOLEMNES?

La manifiesta actitud de Bergoglio de rehuir a las funciones solemnes, a causa de un dolor de cabeza, un rugido estomacal o el malestar meteoropático en las rodillas, en ausencia de respuestas aceptables, sólo puede plantear la pregunta: ¿por qué lo hace, o más bien no lo hace?

Las imágenes de Karol Wojtyla desplomado de dolor frente a la cruz y afásico siguen vivas en la memoria, así como siguen vivas las polémicas luego del supuesto “gran rechazo” de Ratzinger (¡nadie se baja de la cruz!) ligadas a la edad y la debilidad. .

La síntesis hegeliana -para que aprendan a mantener alejados a los perros, tontos – es el terrible Bergoglio: dolores, malestares y achaques que le golpean ante la proximidad de las funciones del Novus Ordo, la rodilla de la lavandera que se agrava cuando tiene que hacer una genuflexión ante Nuestro Señor y se evapora cuando tiene que lavarle los pies a un preso transexual*, pero no renuncia. Debería bajar de la cruz, dada la manifiesta alergia a la madera que lo atenaza, pero no lo hace.

Fuera los varios crucifijos y adentro el efebo decididamente menor de edad al que un extraño le practica una felación propuesta por la diócesis de Carpi. Fuera la Eucaristía y adentro la vacuna, luz de la esperanza contra el negacionismo suicida, como Bergoglio no deja de reiterar en su autorretrato en papel que entrega a la posteridad. Preveo multitudes con la intervención de la policía delante de las librerías, para dispersar legiones de dolientes ancianos que se golpean con los bolsos y tratan de estrangularse con rosarios para conseguir un ejemplar, pero no se trata de eso.

Ejemplos hay muchos, lo cierto es que el que cojea en la carretera no los aprovecha. ¿Qué oportunidades maravillosas e irrepetibles para establecer el nuevo culto?

Más allá de los pensamientos oníricos que Bergoglio atribuye al Padre Eterno en sus tuits en los que cada uno ve lo que quiere en las imágenes en el test de Rorschach, puedo aceptar tranquilamente un falso pontífice profundamente ateo y anticatólico. ¿Cómo puedo aceptar que, a diferencia de mí, muchos piensen que él es el Papa legítimo, sólo ligeramente herético y dolorosamente ignorante?

Por último, acepto incluso a quienes se decepcionan al pensar que el sujeto es un Alter Christus que ha venido a revolucionar a una Iglesia, y sobre todo a un Padre Eterno, que en dos mil años de fechorías y altísimas cumbres de pensamiento demuestran que no han entendido nada de nada. A.B y D.B.: antes de Bergoglio y después de Bergoglio. No me conviene pero lo aceptaría como una voluntad telúrica, ya que no puedo hacer nada.

El hecho de no celebrar y, sobre todo, de no aprovechar ocasiones similares para celebrar el Día Mundial contra la Marmota de Arena es francamente inaceptable. Si al menos tuviéramos una conmemoración de la resurrección de la vacunación el día de Pascua, o el coraje de la bandera blanca de la Iglesia que se rinde ante el Enemigo, todavía tendríamos algo que celebrar o expiar oponiéndonos a él. Por el contrario, lo que queda es la imagen de un viejo gruñón envuelto como un huevo de Pascua que permanece en silencio y no está de acuerdo.

Por tanto, es una nada que quita y no consuela. Si Bergoglio es verdaderamente el Papa, que suba a la cruz y lo demuestre.

Publicado originalmente en Italiano el 29 de marzo de 2024, en 29 Marzo 2024 Pubblicato da Marco Tosatti, su https://www.marcotosatti.com/ 2024/03/29/perche-bergoglio- non-celebra-le-funzioni- solenni-mastro-titta/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

