Lo Sfregio di Carpi. Condanna e Reazioni. Il Sospetto di una Provocazione.

«Vogliamo esprimere la nostra massima solidarietà all’artista Andrea Saltini, autore della contestata mostra Gratia Plena esposta nella Chiesa di Sant’Ignazio di Carpi, per la folle e ingiustificabile aggressione subita oggi nei pressi dell’esposizione. Contestare la scelta di esporre in un luogo sacro opere esteticamente irrispettose del sentimento religioso popolare, come confermano le proteste degli stessi fedeli della Diocesi e una petizione firmata da oltre 30.000 persone, non può giustificare in alcun modo nessun tipo di violenza personale, che deve ricevere la più dura condanna sociale e sanzione penale. Rammarica che una vicenda che si sarebbe potuta superare da tempo con l’uso di un po’ più di buonsenso abbia generato queste ripugnanti conseguenze». Lo dichiara in una nota Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus