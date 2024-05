USA. l’Agenzia di Controllo Sapeva delle Morti Causate dal Siero. Ha Taciuto… The Epoch Times.

offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Epoch Times, che ringraziamo epr la cortesia.

Funzionari del Centri statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno trovato prove che i vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna COVID-19 hanno causato parecchie morti prima di affermare che non c’erano prove che collegassero i vaccini a eventuali decessi, ha appreso The Epoch Times.

I dipendenti del CDC hanno lavorato per rintracciare informazioni sui decessi post-vaccinazione segnalati e hanno appreso che la miocardite, o infiammazione del cuore, un effetto collaterale confermato dei vaccini, erano citate sui certificati di morte e nelle autopsie per alcuni dei decessi, secondo un file interno ottenuto da The Epoch Times.

La miocardite è stata anche descritta come causata dalla vaccinazione in un sottogruppo di decessi.

In altri casi, gli operatori del CDC hanno scoperto che i decessi soddisfacevano la definizione di miocardite dell’agenzia, che i pazienti iniziavano a mostrare sintomi entro 42 giorni dalla dose di vaccino e che il deceduto non mostrava sintomi correlati al virus. I funzionari affermano che dopo 42 giorni, un possibile collegamento tra il vaccino e i sintomi diventa tenue e elencavano le morti post-vaccinazione come non correlate se riuscivano a trovare possibili cause alternative.

Nei casi con queste tre caratteristiche, è “assolutamente” sicuro affermare che i vaccini hanno causato la morte, ha detto a Epoch Times in una e-mail la dottoressa Clare Craig, patologa britannica e co-presidente dell’Health Advisory and Recovery Team Group.

Nonostante i risultati, la maggior parte dei quali sono stati ottenuti entro la fine del 2021, il CDC ha affermato di non aver riscontrato alcun segno che colleghi i vaccini Moderna e Pfizer a RNA messaggero (mRNA) a eventuali decessi segnalati al Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS).

Funzionari del CDC in una lettera a The Epoch Times datata 13 giugno 2023, hanno affermato che non sono stati segnalati decessi al VAERS per i quali l’agenzia ha stabilito che “le prove disponibili” indicavano che la vaccinazione Moderna o Pfizer “ha causato o contribuito alle morti”.

L’agenzia ha anche affermato che le prove di sette decessi dovuti a trombosi con sindrome trombocitopenica in seguito alla vaccinazione Johnson & Johnson suggerivano che il vaccino ha portato alla morte delle persone.

“È uno scandalo, avere informazioni come queste e continuare a diffondere questa linea disonesta secondo cui ci sono solo sette morti e non sono tutti collegati ai vaccini mRNA”, ha affermato il dottor Andrew Bostom, un esperto di cuore con sede negli Stati Uniti. , ha detto a The Epoch Times.

Il CDC sta “nascondendo queste morti”, ha detto.

Una portavoce del CDC, a cui è stato presentato il dossier e decine di domande al riguardo, ha affermato che “la determinazione della causa di morte di una persona viene effettuata dal funzionario certificante, dal medico, dal medico legale o dal coroner, che compila il certificato di morte”.

La portavoce ha rifiutato di spiegare perché il CDC non considera le autopsie o i certificati di morte come prova di causalità, i criteri che stabilirebbero le morti causate dai vaccini o se i numeri sono stati aggiornati dal 2023. Ha anche rifiutato di rispondere a domande su decessi specifici delineati nel file, citando “privacy e riservatezza”.

Le persone che muoiono negli Stati Uniti con COVID-19 confermato o sospetto vengono conteggiate come decessi per COVID-19. Tale conteggio ha incluso un numero di decessi per cause non correlate. Inoltre, nel 2023, il CDC ha consigliato ai certificatori di morte di includere il COVID-19 nei certificati anche se i decessi sono avvenuti anni dopo l’infezione da COVID-19.

“Stanno adottando l’approccio esattamente opposto alle morti per COVID! Ogni morte dopo un test era una morte COVID. Nessuna morte dopo un vaccino è una morte da vaccino!” Ha detto la dott.ssa Craig. Si è posta la questione di che cosa comporterebbe per il CDC ammettere che i vaccini hanno causato alcuni decessi correlati alla miocardite.

Il file, acquisito da The Epoch Times attraverso una richiesta del Freedom of Information Act, non è mai stato segnalato prima. Il file è stato ottenuto dopo che le autorità statunitensi hanno respinto un’altra richiesta del Freedom of Information Act per le autopsie stesse. Il file delinea l’indagine dell’agenzia sulle segnalazioni presentate al VAERS di casi sospetti di miocardite o di una condizione correlata, la pericardite, a seguito della vaccinazione COVID-19.

I dipendenti del CDC, a partire dall’aprile 2021, hanno contattato gli operatori sanitari e altre agenzie per ottenere cartelle cliniche, certificati di morte e autopsie mentre cercavano di confermare se ogni segnalazione fosse legittima.

Il file mostra che il CDC ha esaminato 3.780 rapporti fino al 13 aprile 2023, un piccolo numero dei quali erano duplicati. Tra i casi segnalati, 101 hanno provocato la morte.

In un caso, un uomo di 37 anni ha iniziato a soffrire di sintomi che possono essere causati dalla miocardite, come mancanza di respiro, poco dopo aver ricevuto un’iniezione di Moderna COVID-19. L’uomo ha avuto un collasso tre giorni dopo la vaccinazione ed è stato presto dichiarato morto.

La dottoressa Darinka Mileusnic, il medico legale che ha esaminato l’uomo, ha dichiarato in un rapporto dell’autopsia che il paziente è morto per “risposta infiammatoria sistemica post vaccinazione” che ha causato, tra gli altri problemi, miocardite acuta, secondo il file del CDC.

L’operatore del CDC incaricato di indagare sulla morte ha scritto che era “evidente una morte improvvisa dopo la seconda dose di vaccino Moderna”.

“Uno dei fattori che portano alla morte è la miocardite acuta. Ci sono altri risultati relativi al VAE [evento avverso al vaccino] e non correlati al vaccino. Pertanto, non si può distinguere che solo il vaccino possa aver causato la morte”, ha scritto il dipendente del CDC.

La dottoressa Mileusnic ha rifiutato una richiesta di commento tramite il suo datore di lavoro, il Centro forense regionale della contea di Knox nel Tennessee. Il centro ha detto che avrebbe fornito il rapporto dell’autopsia solo se fossero stati forniti il ​​nome del defunto e la data di morte. Il file CDC non includeva nomi.

Dopo che un altro uomo, 24 anni, è morto il 27 ottobre 2021, circa due mesi dopo aver ricevuto una seconda iniezione Pfizer, il suo medico gli ha diagnosticato una miocardite. Secondo il file, un’autopsia ha elencato “complicanze della miocardite correlata al vaccino COVID-19” come causa della morte.

Un test post mortem per COVID-19 è risultato negativo, non sono stati trovati organismi virali nei test post mortem del cuore e non c’erano altri segni di virus che causavano la miocardite, mostrano le note.

Un altro destinatario del vaccino, un uomo di 77 anni, è stato trovato morto a casa il 14 novembre 2021. L’autopsia ha confermato che l’uomo aveva una pericardite e ha elencato la causa della morte come “complicazioni del booster COV-19”, secondo il file.

L’operatore del CDC che ha esaminato il caso ha affermato che soddisfaceva la definizione di pericardite del CDC basata sull’autopsia e sul certificato di morte, ma ha notato che c’erano comorbilità come la malattia coronarica che sono state elencate come fattori che hanno contribuito alla morte. Il paziente ha ricevuto anche vaccini contro l’influenza e l’herpes zoster circa due mesi prima della morte, quindi “è difficile dire che il vaccino COV-19 da solo abbia causato la pericardite”, ha scritto il lavoratore.

Un messaggio vocale lasciato per il medico dell’uomo non è stato restituito.

Tra le altre morti nel file del CDC ci sono:

Un maschio, la cui età è stata oscurata, ha subito una morte cardiaca improvvisa nell’aprile 2021 a seguito di una vaccinazione Johnson & Johnson. Gli è stata diagnosticata una miocardite, confermata dal medico legale. Un operatore del CDC ha dichiarato che il caso non soddisfaceva tecnicamente la definizione di caso dell’agenzia, ma avrebbe “considerato una probabile miocardite subclinica, dati i risultati istopatologici”.

All’autopsia è stato riscontrato che una donna di 21 anni morta nel 2021 dopo convulsioni e aritmie cardiache in seguito alla vaccinazione Pfizer aveva una miocardite linfocitaria. Il CDC ha classificato il suo caso come miocardite confermata senza evidenza di cause virali.

Un uomo di 45 anni è stato trovato morto nel suo letto nel 2021 dopo la vaccinazione Moderna, ma non sono stati eseguiti test per miocardite e pericardite.

Una donna di 55 anni che è stata “trovata non reattiva in [un] campo” nel 2021 dopo la vaccinazione Johnson & Johnson è stata confermata dall’autopsia come affetta da miocardite e ha subito un arresto cardiaco. La morte ha soddisfatto la definizione di caso del CDC, ma la concomitante infezione delle vie respiratorie superiori “rende la miocardite virale una potenziale causa alternativa”, ha affermato un operatore del CDC. Il medico legale ha rifiutato di commentare.

Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson non hanno risposto alle richieste di commento.

I numeri dei lotti dei vaccini iniettati alle persone morte erano tra le informazioni contenute nel file redatto dal CDC. Alcuni lotti di vaccini hanno causato molti più problemi di altri, secondo i dati del CDC ottenuti dall’organizzazione no-profit Informed Consent Action Network.

Le morti in altri paesi per miocardite indotta da vaccino sono state riportate nelle riviste, comprese le morti tra i giovani. Le autorità internazionali hanno confermato più decessi dovuti ai vaccini in casi che non includevano miocardite. Anche i certificati di morte ottenuti da The Epoch Times da diversi stati degli Stati Uniti hanno elencato i vaccini COVID-19 come causa o contributo a dozzine di morti.

Il file e una serie di e-mail ottenuti anche da The Epoch Times mostrano che l’agenzia ha iniziato a intervenire poco dopo l’introduzione dei vaccini nei casi post-vaccinazione che hanno portato alla morte e talvolta ha scavalcato il certificatore.

Prendiamo il caso di un uomo di 23 anni che è uscito di casa il 13 aprile 2021 per andare a fare jogging ed è stato trovato morto sul ciglio della strada. La sua morte è avvenuta quattro giorni dopo aver ricevuto il vaccino COVID-19 di Johnson & Johnson.

Un’autopsia ha rilevato una miocardite e il caso soddisfaceva la definizione di caso di miocardite del CDC. Ma l’Infectious Diseases Pathology Branch (IDPB) del CDC ha poi preso la parola. “Secondo la valutazione IDPB, non miocardite”, dicono le note del caso.

La valutazione è uno dei documenti che il CDC ha rifiutato di divulgare. Si è inoltre rifiutato di rispondere alle domande sulla morte dell’uomo o su altri casi specifici, facendo vagamente riferimento alla privacy.

Il dottor Bostom, dopo aver esaminato gli appunti sul caso, ha affermato che si trattava di un esempio “chiaro” di miocardite causata da vaccino.

Il CDC non conduce autopsie ma raccoglie i file come parte delle indagini. Le autopsie non sono perfette ma sono considerate il gold standard per capire la causa della morte, ha detto il dottor Bostom.

“Si tratta della prova più forte che possiamo ottenere”, ha detto.

Due dei casi nel fascicolo sono stati segnalati dal dottor James Gill, il capo medico legale del Connecticut, e da molti altri medici in un documento sottoposto a revisione paritaria del febbraio 2022. I medici hanno rivelato risultati di miocardite atipica in due adolescenti dopo la vaccinazione Pfizer, descrivendola come una “reazione post-vaccino” che potrebbe essersi sviluppata a causa di “un’eccessiva risposta infiammatoria”.

I funzionari del CDC hanno rilasciato una risposta pubblica affermando che la valutazione dei casi da parte dell’IDPB indicava cause non legate al vaccino: un parvovirus in un caso e una sepsi da un’infezione batterica nell’altro.

“Queste omissioni potrebbero portare erroneamente a presupporre che i vaccini COVID-19 siano stati direttamente responsabili della morte di questi due pazienti. Riteniamo che fornire questi importanti risultati patologici consentirà ai lettori una prospettiva più completa delle cause di morte in questi casi”, ha affermato all’epoca il CDC.

Il dottor Christopher Paddock, uno dei funzionari, ha detto in un’e-mail ottenuta da The Epoch Times che la risposta del CDC descrive in dettaglio “il lavoro che abbiamo svolto per identificare la vera causa della morte di questo giovane”.

In una risposta sincera, i medici hanno detto che il CDC “ha oltrepassato il suo ruolo” con la risposta e ha spiegato perché le affermazioni del CDC non reggevano. Il parvovirus, hanno detto, non causerebbe il tipo di danno cardiaco osservato nel ragazzo morto. La presenza di batteri “non è la causa della morte ma una conseguenza della morte”, hanno affermato.

Il certificato del ragazzo morto nel Connecticut menzionava la vaccinazione, ha detto il dottor Gill a Epoch Times. Il rapporto dell’autopsia dell’altro ragazzo rileva che è morto di “miocardite di eziologia incerta”.

Un’altra morte di un minore è stata esaminata dagli operatori del CDC dopo essere stata segnalata al VAERS. Un bambino di 7 anni nello stato di Washington è morto il 26 febbraio 2022, circa due settimane dopo aver ricevuto un’iniezione Pfizer. Il medico legale ha identificato la miocardite come causa di morte, ma, “secondo l’IDPB, sono state identificate cause infettive”, secondo il file.

“Il CDC ha proseguito per assistere nelle indagini del caso. Dall’indagine, non è stato possibile determinare chiaramente la causa della miocardite”, ha detto via e-mail a The Epoch Times un portavoce della sanità pubblica – Seattle e King County.

Altre e-mail ottenute da The Epoch Times mostrano che oltre ai funzionari dello stato di Washington, le autorità di diversi stati hanno chiesto al CDC di testare campioni di tessuto di persone morte dopo la vaccinazione. Rivelano anche che il CDC era a conoscenza di diversi ulteriori decessi post-vaccinazione in cui è stata riscontrata miocardite durante l’autopsia – e almeno alcune altre possibili cause sono state escluse – prima di rilasciare la sua dichiarazione del 2023 su zero morti.

Dettagli dalle e-mail

Un uomo in servizio attivo nell’esercito, ad esempio, “è crollato dopo una breve corsa” e non è stato possibile rianimarlo, ha scritto a marzo il dottor John Su, il funzionario capo per la sicurezza dei vaccini per la task force del vaccino COVID-19 del CDC. 30, 2022. “Durante l’autopsia, il patologo ha osservato prove di miocardite”.

I test per il COVID-19 sono risultati negativi e “la tossicologia e le altre analisi erano insignificanti”, secondo l’e-mail, anche se c’erano indicazioni che una “variante anatomica nel sistema vascolare del cuore” avrebbe potuto causare l’arresto cardiaco improvviso.

Il caso non è stato segnalato al VAERS, hanno detto i funzionari militari.

Il Dipartimento della Difesa non ha risposto a una richiesta di commento.

Nello stesso periodo il CDC ha ricevuto una richiesta di analisi dei tessuti di un residente di 42 anni nel New Hampshire, morto all’inizio del 2022 dopo una dose di vaccino Pfizer. L’autopsia ha rilevato “una miocardite acuta e subacuta estesa”, ha detto al CDC la dottoressa Jennie Duval, capo esaminatore medico del Dipartimento di Giustizia del New Hampshire. I test post mortem per COVID-19 sono risultati negativi.

Un portavoce del dipartimento ha detto a The Epoch Times in una e-mail che il suo ufficio del capo medico legale “non rilascerà la causa e la modalità della morte o qualsiasi altra informazione perché i rapporti dell’autopsia, i rapporti investigativi e la documentazione di supporto sono cartelle cliniche riservate”.

Il CDC anche nel 2022 ha ricevuto i rapporti dell’autopsia per George Watts Jr., un 24enne dello stato di New York che ha avuto un collasso in casa dopo aver ricevuto un vaccino Pfizer, è morto di “miocardite correlata al vaccino COVID-19” ed è risultato negativo al test. COVID 19; e Joseph Keating, un uomo di 26 anni del South Dakota che, secondo un’autopsia e un certificato di morte, è morto di miocardite indotta dal vaccino.

Non è chiaro il motivo per cui il CDC non consideri i certificati di morte o le autopsie come prova che i vaccini abbiano contribuito o causato le morti.

La posizione del CDC non sorprende, dal momento che è stata una delle agenzie che “furono i leader della campagna di disinformazione per convincere il pubblico americano, incluso George Watts, Jr., che i vaccini sperimentali erano sicuri ed efficaci anche prima che venissero autorizzati”, ha detto a The Epoch Times via e-mail Ray Flores, un avvocato che rappresenta la famiglia Watts in una causa intentata contro il governo.

“Ora tutti sanno che è stato inequivocabilmente dimostrato che uccidono”, ha detto.

Un funzionario del CDC ha affermato in una missiva all’inizio del 2022 che l’IDPB del CDC era stato recentemente “fortemente coinvolto nel coordinamento, nella consultazione e nella valutazione di laboratorio dei tessuti autoptici dei decessi avvenuti dopo la vaccinazione COVID-19, compresi i casi di sospetta miocardite”.

Lo sforzo ha comportato uno stretto coordinamento con l’Immunization Safety Office del CDC, i funzionari sanitari statali e i funzionari del CDC che lavorano sulla politica e sulle comunicazioni, ha affermato.

“Quando richiesto, il CDC può fornire consulenza per l’analisi di campioni di tessuto”, ha detto a The Epoch Times un portavoce del CDC.

La dichiarazione del 2023 del CDC secondo cui zero decessi sono collegati ai vaccini Moderna o Pfizer è stata attribuita all’Immunization Safety Office.

All’epoca l’ufficio era diretto dal dottor Tom Shimabukuro, che offrì false informazioni sulla sicurezza del vaccino COVID-19 durante la pandemia. Il CDC ha anche nascosto la scoperta di centinaia di segnali di sicurezza per le iniezioni, tra cui morte improvvisa e acufene, e questo mese ha pubblicato un articolo che è stato falsamente promosso come strumento per negare un’associazione tra morte improvvisa e vaccini mRNA.

Ad oggi sono state somministrate più di 676 milioni di dosi di vaccino, ha osservato il CDC. Sebbene il vaccino Johnson & Johnson sia stato ritirato dal mercato, l’agenzia sostiene che le vaccinazioni di Pfizer, Moderna e Novavax sono “sicure ed efficaci”.

“I vaccini contro il Covid-19 autorizzati e approvati vengono somministrati nell’ambito dello sforzo di monitoraggio della sicurezza dei vaccini più completo e intenso nella storia degli Stati Uniti”, ha detto il portavoce del CDC a The Epoch Times.

Il portavoce ha affermato che l’agenzia “non ha rilevato alcun modello insolito o inaspettato di decessi in seguito alla vaccinazione contro il COVID-19 che non sia già stato accuratamente descritto e reso pubblico nella letteratura biomedica pubblicata o nelle presentazioni pubbliche”.

§§§

