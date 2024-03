Triduo Pasquale 2024: la Validità di Benedetto XVI contro l’Impostura di JMB. Quarracino.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, era mia intenzione osservare qualche giorno di silenzio ma l’amico José Arturo Quarracino ha inviato queste riflessioni da portare alla vostra attenzione. Buona lettura e meditazione.

Triduo pasquale 2024: la validità di Benedetto XVI contro l’impostura di JMB

Nelle sue omelie da vero pontefice – costruttore di ponti – Benedetto XVI ci ha sempre messo alla presenza del Signore Gesù Cristo risorto, ci ha fatto incontrare con Lui. Il contrario del Vescovo di Roma, che parla di un Gesù che esiste solo nella sua immaginazione e quasi sempre lo lascia da parte per parlare di psicologia o di terapia spirituale.

A) L’impostura pasquale bergogliana

In questi giorni di raccoglimento e pietà, che accompagnano la settimana della Passione, Morte e Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, non avevo intenzione di scrivere nulla di estraneo a questa grande settimana, cioè di lasciare le analisi critiche per un altro momento. Ma sembra che l’attuale Pontefice insista sulla sua strada eterodossa anche in questi giorni, ma in modo molto rozzo e banale, presentando Cristo come uno psicologo o terapeuta “dolce”, “affettuoso” e “comprensivo”, quasi muto.

Come scrivemmo a suo tempo, quasi subito dopo la morte di Benedetto XVI, avvenuta il 31 dicembre 2022, l’attuale Vescovo di Roma ha iniziato a spostare Gesù Cristo dal centro della vita della Chiesa, attraverso un travisamento farisaico e gesuitico delle parole di Nostro Signore contenute nei Vangeli, facendone un’interpretazione che non corrisponde ai testi sacri. Un sottile colpo di Stato contro il Capo della Chiesa, perché non lo ha espulso, ma ha distorto le sue parole o lo ha messo da parte[1].

Prova di queste imposture sono le omelie che ha tenuto questo Giovedì Santo, sia alla Messa Crismale – con i sacerdoti, i vescovi e i cardinali di Roma – sia alla Messa dell’Ultima Cena del Signore, con le donne detenute in un carcere romano.

Nel primo caso, don Jorge Mario ha dedicato quasi tutta l’omelia al tema della… compunzione sacerdotale, quando in realtà il testo di Lc 4,16-21 parla dell’unzione di Gesù Cristo da parte dello Spirito Santo (citando il passo di Is 61,1-3a). Non dice praticamente nulla del brano evangelico letto, ma fa riferimento alla successiva discussione di Gesù con i farisei e al loro tentativo di linciarlo, per poi parlare dei rinnegamenti di Pietro, delle sue aspettative politiche messianiche, e infine parla del dialogo di Nostro Signore con Pietro alla fine del Vangelo giovanneo. Più che una riflessione esegetica, questa interpretazione bergogliana sembra una “riflessione” fatta con un mixer di parole o di testi sparsi, una libera interpretazione senza alcun tipo di rigore. Ma niente affatto delle parole di Gesù Cristo stesso, perché in realtà l’omelia è piuttosto un testo di terapia “spirituale e psicologica” per sacerdoti e clero.

Nel secondo caso, nella Messa serale nel carcere di Rebibbia (Roma), il testo biblico letto è l’annuncio del tradimento di Giuda Iscariota e la successiva lavanda dei piedi ai discepoli da parte di Gesù (Gv 13,1-5). Ma nella sua brevissima omelia, alludendo al tradimento di uno dei suoi apostoli, padre Jorge Mario dice solo che “Gesù perdona tutto, Gesù perdona sempre. Ci chiede solo di chiedere perdono”. E poi racconta l’aneddoto di una vecchietta che una volta gli disse che “Gesù non si stanca mai di perdonare: siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono”. Per Bergoglio, Nostro Signore non ci chiede di convertirci, non ci chiede di seguirlo, non ci chiede di portare la croce per seguirlo, non ci chiede di vivere una vita esemplare, non ci chiede di dare la vita per gli altri. Il “Gesù” di Bergoglio è uno psicologo, ci chiede solo di chiedere perdono (????). A rigore, le omelie del pontefice argentino non sono omelie, ma truffe liturgiche.

B) La pietà cristologica di Benedetto XVI

Ma grazie a Dio abbiamo a portata di mano le omelie che Benedetto XVI ha pronunciato nell’ultimo Triduo pasquale che ha celebrato come Papa attivo, nell’aprile 2012. In questi testi il Pontefice, da tempo scomparso, pone Gesù Cristo al centro della sua riflessione, evidenziando sia i fatti storici sia la realtà presente e operante del Risorto nella vita della Chiesa e di ogni credente. Attraverso le sue parole e le sue riflessioni rende presente Cristo, sottolineando che “la configurazione a Cristo è il presupposto e la base di ogni rinnovamento” nella vita di fede, e che il vero annuncio cristiano è quello che rende presente Gesù Cristo, affinché la testimonianza sia credibile.

Per poter celebrare degnamente questa Pasqua 2024, andiamo allora incontro alle parole di Benedetto XVI, che da autentico e vero Pontefice ci permette di ritrovarci davanti a Nostro Signore Risorto.

1) Benedicto XVI, Homilía en la Santa Misa Crismal, jueves 5 de abril de 2012

2) Benedicto XVI, Homilía en la Santa Misa de la Cena del Señor, jueves 5 de abril de 2012

3) Benedicto XVI, Homilía en la Santa Misa de la Vigilia Pascual, sábado 7 de abril de 2012

José Arturo Quarracino

30 de marzo de 2024

