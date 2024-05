Ateismo Ecclesiastico. Purtroppo non Esiste un “Fedometro”…R.S.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, l’articolo di Joachim Heimerl ha stimolato la riflessione di un amico fedele del nostro sito, R.S., che ringraziamo di cuore. Buona lettura e condivisione.

§§§

Lo spinoso argomento dell’ateismo ecclesiastico è poco indagato, ma lo meriterebbe.

Nessuno di noi possiede un fedometro con il quale misurare l’intimità del rapporto con Dio e questo è ancor più aleatorio (sconsigliabile) in altri da noi stessi.

Se la fede (come l’amore) non si misura, non di meno esistono degli indicatori che fanno dire, ad esempio, che una coppia sta bene insieme oppure no.

Ogni uomo è un chiamato e la risposta alla vocazione è visibile pur riservando insondabili segreti per gli estranei.

In certe vite ecclesiastiche purtroppo, lungi dal trasparire l’entusiasmo e il trasporto contagiosi che attraggono a farsene trascinare, serpeggia un malcelato scetticismo in materia di fede, per non dire quasi un fastidio, che viene ricoperto di interessi disorientati dal trascendente e dallo spirituale. Quando non sono interessi meramente materiali, non vanno oltre la morale e la psicologia.

E’ vero che il vangelo offre spunti altissimi per affrontare le tante sfaccettature del vivere, ma non è un caso se raramente si sente parlare di vita eterna, ma di questa vita qui, nel presente.

Eppure Gesù è molto esplicito circa il Regno che non è di questo mondo e del posto che è andato a prepararci. Come mai allora una vocazione che ha scelto di dedicare tutta la vita a questo annuncio può diventare quasi insensibile al tema? Perché ragiona come il mondo?

E’ chiaro che non basta restare dentro un’apparenza di normalità per dire sana la relazione: da separati in casa non si vive un matrimonio!

Dato che la bontà dell’albero si riconosce dai frutti, l’attuale stagione ecclesiale testimonia di una pianta abbastanza ammalata di tristezza. Non perché ci sia la tribolazione (che di per sé non impedisce la gioia), ma perché manca l’amore (lì di gioia non può essercene).

E’ vero: i tempi sono tristi, specialmente nel mondo occidentale, privi di fede soprannaturale, ripiegata al più in una fede nel progresso umano e nelle “riforme”. Tanta previdenza, poca Provvidenza, tanto impegno, politica e potere, ma poca Grazia.

La metafora del sale che perde sapore è perfetta.

O anche del tiepido vomitevole…

Non è che non si creda più a niente, ma non si crede a ciò che è trascendente, evaporato nell’interesse per l’ambiente, il dialogo e i diritti umani. Tutte cose che di per sé non sono male, ma lo diventano se scalzano dal centro la fede cristiana per farne un soprammobile.

E’ un disinteresse che a volte sconfina nell’odio ed è interno alla compagine ecclesiale: non è nemmeno imposto da qualche tiranno cattivo, perché basta e avanza chi spinge da dentro.

Benedetto XVI lo disse apertamente (a Fatima: forse alludendo al terzo segreto?): «La più grande persecuzione alla Chiesa non viene dai nemici di fuori, ma nasce dal peccato nella Chiesa».

Non sorprende che la liturgia coincida con la maggior lente di ingrandimento del disagio, della tracotanza e dell’apostasia di fatto, anche non dichiarata, ma manifestata nell’incuria e negli occhi spenti di un celebrare senza lo Sposo.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: atesimo, chiesa, fede, R.S.



Categoria: Generale