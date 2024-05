Iniziative, Eventi e Incontri in Emilia. Processione e Te Deum a Carpi, Sabato 11 Maggio.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, riceviamo questo panorama di iniziative ed eventi a cura del prof. Giovanni Lazzaretti. Buona lettura e diffusione.

INIZIATIVE

[1] TRIGNANO DI SAN MARTINO IN RIO (RE), *OGGI* MERCOLEDI’ 1 MAGGIO 2024, 20.45, INIZIO DEL MESE DI MAGGIO

Nella chiesa della devozione alla Madonna del Carmelo (Giardino di Maria) inizia il rosario del mese di maggio.

[2] GUASTALLA (RE), GIOVEDI’ 2 MAGGIO 2024, 16.00, MONS. GIACOMO MORANDI, MESSA NEL PELLEGRINAGGIO DEL MOVIMENTO SACERDOTALE MARIANO

La Messa con l’Arcivescovo Morandi è il punto centrale del pellegrinaggio del Movimento Sacerdotale Mariano al Santuario Beata Vergine della Porta. Il programma completo inizia alle 10.30

[3] BUDRIO DI CORREGGIO (RE), GIOVEDI’ 2 MAGGIO 2024, 21.00, SERATA DI PREGHIERA

Serata organizzata da Kraljca Mira – Regina della Pace, gruppo di preghiera ispirato a Medjugorje.

[4] CORREGGIO (RE), VENERDI’ 3 MAGGIO 2024, 19.00, MESSA IN LATINO, PRIMO VENERDI’ DEL MESE

Messa in latino Correggio venerdì 3/05

1 messaggio

Gruppo stabile Rolando Rivi <summorumpontificum.correggio@gmail.com> 29 aprile 2024 alle ore

19:11

Ccn: giovanni.maria.lazzaretti@gmail.com

Come già anticipato si ricorda la S. Messa di venerdì 3 maggio 2024 alle ore 19, nell’occasione del 1° venerdì del

mese dedicato alla Madonna.

La celebrazione, organizzata dal nostro Gruppo stabile “Beato Rolando Rivi”, si svolgerà presso il santuario della

Madonna della Rosa, via Madonna della Rosa a Correggio (RE), raggiungibile dal viottolo alberato all’altezza di Viale

Repubblica 1.

Si segnala inoltre che, come previsto nel nostro calendario, la S. Messa in latino viene di norma celebrata alle

19 tutti i primi venerdì del mese.

Un cordiale saluto in Gesù e Maria,

il gruppo stabile beato Rolando Rivi

[5] GAVIRATE (VA), VENERDI’ 3 MAGGIO 2024, 20.30, DOCUFILM “INVISIBILI” E DIBATTITO

Tre serate 3,10,17 maggio sui danneggiati da vaccino covid. Nella prima serata il docufilm “Invisibili” seguito da 6 interventi di medici, infermieri, avvocati.

«Invisibili sono le persone che riportano danni alla salute dopo essere state vaccinate contro il Covid 19 così come le famiglie che si battono per i loro cari deceduti post vaccinazione. Tragedie ignorate dalla società, misconosciute dalle istituzioni. Ora ‘Invisibili’ è anche il titolo di un docufilm che rivela le loro storie»

Il 3 maggio 2024 all’Auditorium Comunale in via Enrico Fermi 14 di Gavirate si torna a parlare di Invisibili, il documentario sulle reazioni avverse alla vaccinazione Covid in programma.

Oltre alla proiezione del film ci sarà un dibattito a cui parteciperanno anche medici e infermieri.

Sono previste 3 date per la sensibilizzazione sul tema dei danneggiati da vaccini Covid:

3 MAGGIO “INVISIBILI”

10 MAGGIO “LA MORTE NEGATA”

17 MAGGIO “REAZIONE AVVERSA”

Nel primo appuntamento del 3 maggio intervengono le infermiere Silvia Lunardi e Cristina Landoni; Prof. Marco Cosentino; Dott. Paolo Sceusa; Dott. Alfredo Borghi; Prof. Adriano Segatori; Modera l’avv. Domenico Margariti.

Evento promosso dal Gruppo Telegram per le libertà “Parco Comerio” Varese. Ingresso a offerta libera e consapevole.

[6] REGGIO EMILIA, VENERDI’ 3 MAGGIO 2024, 20.30, ROVETO ARDENTE NEI PRIMI VENERDI’

Serata del Rinnovamento nello Spirito Santo. PDF allegato.

[7] FONTANELLATO (PR), SABATO 4 MAGGIO 2024, 15.00, ANDREA CIONCI, CODICE RATZINGER

Quando pubblicizzo Cionci che mi attaccò con nome e cognome in un suo intervento devo sempre fare una precisazione: questi miei rilanci sono una sorta di “servizio pubblico”, non ha importanza il mio grado di condivisione sugli eventi pubblicizzati. Di Cionci, ad esempio, condivido una serie di analisi, che mi portano però a conclusioni differenti.

[8] REGGIO EMILIA, SABATO 4 MAGGIO 2024, 17.30, GIAN CORRADO PELUSO E AMEDEO ORLANDINI, “FEBBRE DI VITA”

Sottotitolo “Andrea Aziani, storia di un santo moderno”. Evento organizzato dal Circolo Pascal.

[9] RIVALTA (RE), LUNEDI’ 6 MAGGIO 2024, 20.45, MATTEO FORTELLI E GIUSEPPE CHESI, “FINE VITA”

“Fine vita: princìpi etici e aspetti medici e giuridici”. Organizzato dal Circolo Toniolo e Unione Giuristi Cattolici.

[10] PARMA, MERCOLEDI’ 8 MAGGIO 2024, 18.00, DON MARCELLO STANZIONE, “IL PRINCIPE E LA SPADA”

“Combattimento spirituale, San Elia e i Carmelitani”. Alle 18 Santa Messa con omelia a tema, poi catechesi sulla Spada di San Michele.

[11] CARPI (MO), SABATO 11 MAGGIO 2024, 17.00, PROCESSIONE DI RIPARAZIONE E TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO

Doveva essere una processione con la mostra ancora aperta, avviene dopo la cessazione della mostra blasfema.

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI

[1] RINGRAZIAMENTO DA FRANCESCA PEZZOLO

Francesca Pezzolo, “quella delle ecografie”, è rientrata dal Cameroun. Ringrazia nella lettera PDF allegata.

Francesca Pezzolo è “quella delle ecografie” per la quale abbiamo raccolto un po’ di

denaro lo scorso anno. È tornata dal Cameroun e mi ha scritto.

Per chi vuole offrire, rinnovo la segnalazione dell’IBAN

Beneficiario: UN SORRISO PER L’AFRICA

IBAN: IT98T 05387 31950 000047135392

Banca: BPER Banca, filiale di Chiavari

Causale: PER LE ECOGRAFIE

Carissimo Giovanni,

eccomi appena rientrata dalla nostra ultima missione in Cameroun!

Spero tu abbia ricevuto la lettera di notizie che ho inviato a tanti amici [l’avevo fatta

circolare il 3 aprile 2024, NdR].

Quando sono là, però, non è molto facile mantenere una costanza di comunicazione per le

varie difficoltà tecniche e per il tempo libero a disposizione, che generalmente si riduce ad

un fine giornata molto affaticato. Questo perché, per fortuna, lavoriamo tanto ed anche

questa volta la nostra presenza all’ospedale di Ngaoundal è stata fruttuosa.

La campagna per la tubercolosi ormai ha preso campo ed anche la gente inizia a capire il

problema e a richiedere spontaneamente di poter essere sottoposta ai controllo, tanto che

l’ultimo giorno che abbiamo lavorato, siamo stati travolti letteralmente da gente che

arrivava anche da molto lontano e purtroppo qualcuno è stato rimandato indietro, perché

proprio non c’era più tempo.

Rispetto alle volte precedenti sicuramente c’è una maggior consapevolezza del problema,

e questo non può che essere positivo, mentre dall’altra abbiamo purtroppo riscontrato

situazioni sempre più avanzate, tanto è vero che abbiamo avuto in ricovero anche alcuni

casi che non sono sopravvissuti, in quanto la diagnosi è arrivata troppo tardi, e tra di

questi purtroppo anche un bimbo di 3 anni.

Se però la volta scorsa con la nostra campagna di screening eravamo riusciti a vedere

circa 150 persone, tra adulti e bambini, questa volta abbiamo superato le 250 persone e di

queste, ahimè, il 69% è risultato positivo, percentuale davvero spaventosa, a cui va

aggiunto un 10% di casi “dubbi”, che andranno ricontrollati per dirimere se siano malati o

meno.

La cosa bella è che però tutte queste persone, in gran parte bambini, ma non solo (ci

aggiungerei tra gli adulti anche molte mamme), inizieranno adesso il trattamento che è

letteralmente “salvavita”. Quanto raccolto da te e dai tuoi amici (circa 1800 euro) è stato

interamente impiegato per coprire il costo di tutti questi esami sia ecografici, che, a volte,

radiografici.

Naturalmente proseguiremo il lavoro, che assume sempre più importanza in questo

contesto e che, grazie anche agli inquietanti dati di positività raccolti, ci sta permettendo di

promuovere, verso le pertinenti autorità, un progetto più ampio di prevenzione sulla

popolazione della zona.

Ti allego la lettera di ringraziamento scritta da sr Christine Richard, svizzera, attuale

direttrice dell’ospedale, in seguito all’improvvisa scomparsa di suor Maria Grazia, per te e

per tutte le persone che hanno seguito con slancio il tuo suggerimento ed hanno deciso di

sostenerci.

Un grazie infinito anche da parte mia e di mio marito: noi andiamo in prima persona “sul

campo”, ma senza il supporto di tutti voi saremmo molto meno efficaci!

Un abbraccio!

Francesca

Ngaoundal, ce 17 avril 2024

Bien chers Dr Mauro et Francesca,

Et vous tous qui avez soutenus d’une manière ou d’une autre leurs actions dans notre

hôpital,

Un chant en français qui ces derniers mois a fait un tabac dans tous les milieux, dit :

«COMMENT NE PAS TE LOUER?…».Oui, comment ne pas louer et remercier le Seigneur

pour votre dévouement, votre générosité, et aussi pour votre amitié ? Les mots me, nous

manquent pour exprimer notre reconnaissance pour tout ce que vous faites et ce que vous

êtes pour notre communauté et pour notre hôpital.

Je suis en train de finaliser une petite allocution que je vais devoir adresser

demain 18/04/24, à Monsieur le nouveau Préfet du Djerem, à l’occasion de sa visite de

prise de contact dans notre ville de Ngaoundal.

Je pense conclure, après lui avoir dépeint les difficultés que rencontre notre hôpital dans

la mise en œuvre de la politique sanitaire du pays, en lui parlant de notre souci

concernant la forte prévalence de tuberculose extra pulmonaire que, grâce à votre soutien

nous avons découvert : sur 258 dépistages fait, presque 70% de cas positif!!

Nous avons besoin aussi de son aide pour que le volet prévention, notamment auprès des

autorités vétérinaires, se mettent en œuvre…

Alors simplement MERCI, MERCI ET MERCI, pour votre soutien à cette campagne de

dépistage et à notre hôpital! Que Dieu vous bénisse vous et vos familles !

Sr Christine Richard

Sœurs de la charité de Ste Jeanne Antide Thouret

Directrice par intérim de l’HDSJAT

Ngaoundal, 17 aprile 2024

Carissimi Dr Mauro e Francesca,

E voi tutti che avete sostenuto in una maniera o nell’altra il loro operare nel nostro

ospedale,

Un canto francese che in questi ultimi mesi ha spopolato ovunque, dice: «COMMENT NE

PAS TE LOUER?…(come non lodarti?)». Sì, come non lodare e ringraziare il Signore per la

vostra dedizione, la vostra generosità, e anche per la vostra amicizia ? Le parole mi, ci

mancano per esprimere la nostra riconoscenza per tutto quello che fate e che siete per la

nostra comunità e per il nostro ospedale.

Sto terminando un breve discorso che dovrò rivolgere domani 18/04/24, a sua Eccellenza

il nuovo Prefetto della Djerem, in occasione della sua presa di contatto nel nostro villaggio

di Ngaoundal.

Penso di concludere, dopo avergli descritto le difficoltà che incontra il nostro ospedale

nella messa in opera della politica sanitaria del paese, parlandogli della nostra

preoccupazione riguardo la forte prevalenza di tubercolosi extrapolmonare che, grazie al

vostro sostegno, abbiamo scoperto: su 258 persone esaminate, circa il 70% di casi

positivi!!

Abbiamo bisogno anche del suo aiuto perché l’aspetto prevenzione, in particolare con le

autorità veterinarie, si metta in moto…

Allora semplicemente GRAZIE, GRAZIE E GRAZIE, per il vostro sostegno a questa

campagna di screening e al nostro ospedale! Che Dio benedica voi e le vostre famiglie!

Sr Christine Richard

Suora della carità di Santa Jeanne Antide Thoure

[2] UN BUON TESTO SULLA DE-DOLLARIZZAZIONE

https://www.analisidifesa.it/ 2024/04/si-rafforza-il- processo-di-de- dollarizzazione-del-mercato- petrolifero-globale/

§§§

