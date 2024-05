Barabba, Cristo, il Crucifige e l’Antisemitismo. Una Legge in USA. Bernardino Montejano.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il prof. Bernanrdino Montejano, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni su una legge recentemente votata dalla Camera degli Stati Uniti. Buona lettura e diffusione.

ANTISEMITISMO

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha votato una legge che si intromette nel giudizio e nella morte di Cristo e definisce antisemita ogni opinione che attribuisce agli ebrei una partecipazione alla morte di Cristo.

Detto questo, dobbiamo rinfrescare la memoria dei fatti, perché anche lo stesso Papa Francesco è rimasto confuso, quando ha sottolineato che il processo di Cristo è stato “fraudolento”, nelle sue parole.

Siamo quindi costretti a specificare:

Il processo è stato ingiusto, ma non “fraudolento”. È stato processato davanti al tribunale del Sinedrio competente a conoscere l’accusa contro Cristo. Poiché gli ebrei avevano perso il diritto di applicare la pena di morte, dovettero rivolgersi al procuratore romano. Ponzio Pilato cercò di salvare Cristo e, come era consuetudine a quel tempo per perdonare un accusato a Pasqua, lo esibì insanguinato dalla flagellazione, insieme ad un criminale di nome Barabba. La moltitudine dei Giudei, sotto la pressione degli scribi e dei farisei, scelse Barabba. Quando Pilato chiese cosa devo fare con il re dei Giudei? La risposta massiccia è stata: crocifiggilo!

Se sostenere la verità storica significa essere antisemita, lo sono. Pilato era un codardo, perché cedette alle pressioni, temendo di inimicarsi Cesare liberando colui che si autoproclamava re dei Giudei.

Un suo collega, in un episodio simile, salvò l’onore dei romani e fu Gallione, proconsole dell’Acaia, davanti al quale i Giudei portarono San Paolo, accusandolo di persuadere la gente a venerare Dio in modo contrario alla Legge.

Ma prima che l’apostolo aprisse bocca, Gallione stesso disse agli accusatori: “Se si trattasse di un delitto o di una cattiva azione, vi ascolterei, Giudei, con calma, come è giusto. Ma poiché queste sono discussioni su parole, nomi e cose, sulla vostra Legge, dipende da voi. Non voglio essere un giudice in queste questioni. E li scacciò dal tribunale» ( Atti degli Apostoli , 13, 18).

Di fronte a questo risultato negativo, gli ebrei afferrarono Sostene, capo della Sinagoga e probabilmente il principale mezzano organizzatore, e cominciarono a picchiarlo in tribunale senza che Gallio intervenisse. Una bella lezione per Pilato; con Gallio non c’era confusione.

Riguardo al processo di Cristo, vorrei raccomandare ai lettori la seguente bibliografia: “L’assemblea che condannò Gesù Cristo” (Criterio Libros, Madrid, 1999 e Rialp, Madrid, 2004)), dei fratelli Agustín e Joseph Lémann, ebrei per razza e religione, si convertirono al cattolicesimo, entrambi preti; di Ignacio Burgoa Orihuela, “Il processo di Cristo”, (Porrúa, Messico, 2007) e di Francesco Amarelli e Francesco Lucrezi, “Il processo contro Gesù”, (Dykinson, Madrid, 2002).

Come affermano i fratelli Lémann, il Sinedrio era un’assemblea malvagia; fu il Sinedrio che «colui che ha fatto portato a giudizio Gesù Cristo, che lo ha giudicato, che lo ha condannato. La residenza di Caifa, dove si incontrarono, fu il covo e la fonte avvelenata di ogni ingiustizia. Le barbarie del pretorio non furono altro che le sue conseguenze.

Buenos Aires, 5 maggio 2024.

Bernardino Montejano

