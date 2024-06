Tre Milioni di Morti in Eccesso 2020-2022. British Medical Journal: Necessario Indagare a Fondo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo, basato su uno studio con revisione paritaria del British Medical Journal, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

Astratto

Introduzione

L’eccesso di mortalità durante la pandemia di COVID-19 è stato notevole. La conoscenza dei tassi di mortalità in eccesso negli anni successivi alla dichiarazione di pandemia dell’OMS è fondamentale affinché i leader governativi e i politici possano valutare le loro politiche di crisi sanitaria. Questo studio esplora l’eccesso di mortalità nel mondo occidentale dal 2020 al 2022.

Metodi

I rapporti sulla mortalità per tutte le cause sono stati estratti per i paesi utilizzando il database “Our World in Data”. La mortalità in eccesso viene valutata come una deviazione tra il numero di decessi riportati in un paese durante una determinata settimana o mese dal 2020 al 2022 e il numero di decessi previsto in un paese per quel periodo in condizioni normali. Per la linea di base delle morti attese è stato utilizzato il modello di stima di Karlinsky e Kobak. Questo modello utilizza dati storici sulla mortalità in un paese dal 2015 al 2019 e tiene conto delle variazioni stagionali e delle tendenze annuali della mortalità.

Risultati

Il numero totale di decessi in eccesso in 47 paesi del mondo occidentale è stato di 3 098 456 dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. L’eccesso di mortalità è stato documentato in 41 paesi (87%) nel 2020, 42 paesi (89%) nel 2021 e 43 paesi (91%) nel 2022. Nel 2020, anno dell’inizio della pandemia di COVID-19 e dell’attuazione delle misure di contenimento, i record presentano 1.033.122 decessi in eccesso (punteggio P 11,4%). Nel 2021, l’anno in cui sono state utilizzate sia le misure di contenimento che i vaccini contro il COVID-19 per affrontare la diffusione e l’infezione del virus, è stato segnalato il numero più elevato di decessi in eccesso: 1.256.942 decessi in eccesso (punteggio P 13,8%). Nel 2022, quando la maggior parte delle misure di contenimento sono state revocate e i vaccini COVID-19 sono stati continuati, i dati preliminari presentano 808.392 decessi in eccesso (punteggio P 8,8%).

Conclusioni L’eccesso di mortalità è rimasto elevato nel mondo occidentale per tre anni consecutivi, nonostante l’implementazione delle misure di contenimento e dei vaccini contro il COVID-19. Ciò solleva serie preoccupazioni. I leader governativi e i politici devono indagare a fondo sulle cause alla base del persistente eccesso di mortalità.

Discussione

Questo studio ha esplorato l’eccesso di mortalità per tutte le cause in 47 paesi del mondo occidentale dal 2020 al 2022. Il numero complessivo di decessi in eccesso è stato di 3.098.456. L’eccesso di mortalità è stato registrato nell’87% dei paesi nel 2020, nell’89% dei paesi in 2021 e nel 91% dei paesi nel 2022. Nel corso del 2020, segnato dalla pandemia di COVID-19 e dall’avvio di misure di mitigazione, si sono registrati 1.033.122 decessi in eccesso (punteggio P: 11,4%). Una recente L’analisi degli studi di sieroprevalenza in quest’era di prevaccinazione illustra che le stime del tasso di mortalità per infezione nelle popolazioni non anziane erano addirittura inferiori a quanto suggerito dai calcoli precedenti. A livello globale, il tasso di mortalità per infezione prevaccinazione era dello 0,03% per le persone di età <60 anni e 0,07 % per le persone di età <70 anni. Per i bambini di età compresa tra 0 e 19 anni, il tasso di mortalità per infezione è stato fissato allo 0,0003%. Ciò implica che i bambini vengono raramente danneggiati dal virus COVID-19. Nel corso del 2021, quando non solo il contenimento ma anche i vaccini contro il COVID-19 sono stati utilizzati per contrastare la diffusione del virus e l’infezione, è stato registrato il numero più elevato di decessi in eccesso: 1 256 942 decessi in eccesso (punteggio P 13,8%). Manca il consenso scientifico sull’efficacia dei farmaci non farmaceutici attualmente interventi per ridurre la trasmissione virale. Nel corso del 2022, quando la maggior parte delle misure di mitigazione sono state annullate e i vaccini COVID-19 sono stati mantenuti, i dati preliminari disponibili contano 808.392 decessi in eccesso (punteggio P 8,8%). La differenza percentuale tra i il numero di decessi documentati e previsti è stata più alta nel 28% dei paesi durante il 2020, nel 46% dei paesi durante il 2021 e nel 26% dei paesi durante il 2022.

Questa visione dell’eccesso di mortalità complessivo per tutte le cause dall’inizio della pandemia di COVID-19 è un primo passo importante per il futuro processo decisionale sulle politiche relative alle crisi sanitarie. Il passo successivo riguarda la distinzione tra i vari potenziali fattori che contribuiscono all’eccesso di mortalità, compresa l’infezione da COVID-19, gli effetti indiretti delle misure di contenimento e i programmi di vaccinazione contro il COVID-19. Differenziare tra le varie cause è impegnativo. I registri nazionali di mortalità non solo variano in termini di qualità e completezza, ma potrebbero anche non documentare accuratamente la causa di morte. L’utilizzo di modelli diversi per indagare l’eccesso di mortalità causa-specifica all’interno di determinati paesi o sottoregioni durante le fasi variabili della pandemia complicano l’elaborazione di un’analisi comparativa tra paesi. Non tutti i paesi forniscono rapporti sulla mortalità classificati per fascia di età. Anche le politiche di test per l’infezione da COVID-19 differiscono da paese a paese. L’interpretazione di un risultato positivo a COVID-19 può essere complessa. Nella comunità medica manca consenso riguardo al momento in cui un deceduto infetto da COVID-19 debba essere registrato come decesso da COVID-19. Gli effetti indiretti delle misure di contenimento hanno probabilmente alterato la portata e la natura del carico di malattia per numerose cause di morte dopo la pandemia. Tuttavia, i decessi causati dal limitato utilizzo dell’assistenza sanitaria e dalle turbolenze socioeconomiche sono difficili da dimostrare. Uno studio che ha valutato l’eccesso di mortalità negli Stati Uniti ha osservato un aumento sostanziale dell’eccesso di mortalità attribuibile a cause non-COVID durante i primi 2 anni della pandemia. Il maggior numero di decessi in eccesso è stato causato da malattie cardiache, il 6% in più rispetto al basale in entrambi gli anni. La mortalità per diabete è stata del 17% rispetto al basale durante il primo anno e del 13% superiore durante il secondo anno. La mortalità per malattia di Alzheimer è stata più alta del 19% nel primo anno e del 15% nel secondo anno. In termini percentuali, sono stati registrati forti aumenti per i decessi correlati all’alcol (28% rispetto al basale durante il primo anno e 33% durante il secondo anno) e decessi correlati al farmaco (33% sopra il basale nell’anno 1 e 54% nell’anno 2).

Ricerche precedenti hanno confermato una profonda sottosegnalazione degli eventi avversi, compresi i decessi, dopo la vaccinazione.

Manca inoltre consenso nella comunità medica riguardo alle preoccupazioni che i vaccini a mRNA potrebbero causare più danni di quanto inizialmente previsto. Studi francesi suggeriscono che i vaccini a mRNA per il COVID-19 sono prodotti di terapia genica che richiedono un rigoroso monitoraggio degli eventi avversi a lungo termine.

Sebbene l’immunizzazione desiderata attraverso la vaccinazione avvenga nelle cellule immunitarie, alcuni studi riportano un’ampia biodistribuzione e persistenza dell’mRNA in molti organi per settimane.

In Danimarca è stata riscontrata un’eterogeneità lotto-dipendente nella tossicità dei vaccini a mRNA.

L’insorgenza simultanea di mortalità in eccesso e vaccinazione COVID-19 in Germania fornisce un segnale di sicurezza che garantisce ulteriori indagini.

Nonostante queste preoccupazioni, i dati degli studi clinici necessari per indagare ulteriormente su queste associazioni non vengono condivisi con il pubblico.

Le autopsie per confermare le reali cause di morte vengono eseguite raramente.

I governi potrebbero non essere in grado di rilasciare i dati sulla morte con una stratificazione dettagliata per causa, sebbene queste informazioni potrebbero aiutare a indicare se l’infezione da COVID-19, gli effetti indiretti delle misure di contenimento, i vaccini COVID-19 o altri fattori trascurati svolgono un ruolo fondamentale.

L’assenza di dati dettagliati sulle cause di morte per alcune nazioni occidentali deriva dalla lunga procedura coinvolta, che comporta la raccolta di certificati di morte, la codifica delle diagnosi e la valutazione dell’origine della morte. Di conseguenza, alcune nazioni con risorse limitate assegnate a questa procedura potrebbero riscontrare ritardi nel fornire dati tempestivi e puntuali sulle cause di morte. Questa situazione esisteva anche prima dello scoppio della pandemia.

Una sfida fondamentale nella ricerca sull’eccesso di mortalità è la scelta di un metodo statistico appropriato per calcolare la linea di base prevista dei decessi attesi con cui confrontare i decessi osservati.

Sebbene le analisi e le stime in generale siano simili, il metodo può variare, ad esempio, in base alla durata del periodo investigato, natura dei dati disponibili, scala dell’area geografica, inclusione o esclusione di epidemie influenzali passate, tenendo conto dei cambiamenti nell’invecchiamento e nelle dimensioni della popolazione e modellando la tendenza nel corso degli anni o meno.

La nostra analisi della mortalità in eccesso utilizzando la regressione lineare Il modello di Karlinsky e Kobak varia quindi in una certa misura dai precedenti tentativi di stimare le morti in eccesso. Ad esempio, Islam e colleghi hanno condotto un’analisi di serie temporali disaggregate per età e sesso dei dati settimanali sulla mortalità in 29 paesi ad alto reddito nel corso del 2020. Hanno utilizzato un approccio statistico più elaborato, un modello di regressione di Poisson sovradisperso, per stimare la linea di base dei decessi attesi sui dati storici sulla mortalità dal 2016 al 2019. A differenza del modello di Karlinsky e Kobak, il loro livello di riferimento appesantisce le precedenti epidemie influenzali in modo che ogni nuova epidemia si evolve in un eccesso di mortalità positivo.

Lo studio di Islam ha rilevato che i tassi di mortalità in eccesso standardizzati per età erano più alti negli uomini che nelle donne in quasi tutte le nazioni.

Alicandro et altri hanno studiato la mortalità totale in eccesso specifica per sesso ed età in Italia durante il 2020 e il 2021, utilizzando un modello di regressione di Poisson sovradisperso che tiene conto delle tendenze temporali e della variabilità stagionale. Per la previsione di riferimento sono stati utilizzati i dati storici sui decessi dal 2011 al 2019. Confrontando il 2020 e il 2021, una quota maggiore dell’eccesso di mortalità totale è stata attribuita alla popolazione in età lavorativa nel 2021. Le morti in eccesso sono state più elevate negli uomini che nelle donne durante entrambi i periodi.

Msemburi et al hanno fornito stime dell’OMS sull’eccesso di mortalità globale per i suoi 194 Stati membri nel corso del 2020 e del 2021. Per la maggior parte dei paesi, il periodo storico 2015-2019 è stato utilizzato per determinare la linea di base prevista delle morti in eccesso. Nelle località in cui mancavano dati completi, le morti per tutte le cause sono state previste utilizzando un quadro di Poisson sovradisperso che utilizza tecniche di inferenza bayesiana per misurare l’incertezza. Questo studio descrive enormi differenze nell’eccesso di mortalità tra le sei regioni dell’OMS.

Paglino et altri hanno utilizzato un modello gerarchico bayesiano addestrato su dati storici di morte dal 2015 al 2019 e hanno fornito stime granulari spazialmente e temporalmente dell’eccesso di mortalità mensile nelle contee degli Stati Uniti durante il periodo primi 2 anni di pandemia. Gli autori hanno scoperto che l’eccesso di mortalità diminuiva nelle grandi contee metropolitane ma aumentava nelle contee non metropolitane.100 Ruhm ha esaminato l’adeguatezza delle stime di eccesso di mortalità riportate negli Stati Uniti da quattro studi precedenti e ha concluso che queste indagini hanno probabilmente sottostimato il valore di riferimento previsto dell’eccesso di mortalità. e con ciò una mortalità in eccesso sovrastimata e la sua attribuzione a cause non-COVID. Ruhm spiega che la sovrastima delle morti in eccesso può essere in parte spiegata dal fatto che gli studi non hanno adeguatamente preso in considerazione la crescita della popolazione e la struttura dell’età. Sebbene tutti gli studi sopra menzionati abbiano utilizzato approcci statistici più elaborati per stimare la mortalità di base , Karlinsky e Kobak sostengono che il loro metodo è un compromesso tra flessibilità e purezza.

È il metodo più semplice per tenere conto delle fluttuazioni stagionali e delle tendenze annuali ed è più trasparente degli approcci estesi.7

Questo studio presenta varie limitazioni significative. I rapporti di morte potrebbero essere incompleti a causa di ritardi. Potrebbero essere necessarie settimane, mesi o anni prima che venga registrato un decesso.

Quattro nazioni non dispongono ancora di rapporti sulla mortalità per tutte le cause per 1-4 mesi. Alcune nazioni pubblicano dati completi con notevoli arretrati, mentre altre nazioni pubblicano dati tempestivi, ma incompleti.

I dati presentati, soprattutto per il 2022, sono quindi preliminari e soggetti a revisioni a ritroso. I dati più recenti sono solitamente più incompleti e pertanto possono subire revisioni al rialzo nel tempo. Ciò implica che molte delle stime riportate sulla mortalità in eccesso possono essere sottostimate.

La completezza e l’affidabilità dei dati di registrazione dei decessi possono differire da nazione a nazione anche per altri motivi. Il numero registrato di decessi potrebbe non rappresentare tutti i decessi in modo accurato, poiché le risorse, le infrastrutture e la capacità di registrazione potrebbero essere limitate in alcune nazioni.

La maggior parte dei paesi riporta i dati settimanalmente, ma alcuni mensilmente. I rapporti settimanali generalmente forniscono la data di morte, mentre i rapporti mensili spesso forniscono la data di registrazione. I rapporti settimanali e mensili potrebbero non essere del tutto comparabili.

I nostri dati vengono raccolti a livello nazionale e non forniscono alcuna stratificazione dettagliata per caratteristiche sociodemografiche, come età o sesso.

In conclusione, l’eccesso di mortalità è rimasto elevato nel mondo occidentale per tre anni consecutivi, nonostante l’implementazione delle misure di contenimento e dei vaccini anti-COVID-19. Si tratta di una situazione senza precedenti e che solleva serie preoccupazioni. Durante la pandemia, i politici e i media hanno sottolineato quotidianamente che ogni morte dovuta al Covid-19 era importante e che ogni vita meritava protezione attraverso misure di contenimento e vaccini contro il Covid-19. All’indomani della pandemia, dovrebbe valere la stessa morale.

Ogni morte deve essere riconosciuta e giustificata, indipendentemente dalla sua origine. Deve essere garantita la trasparenza nei confronti dei potenziali conducenti letali. È quindi necessario rendere disponibili dati sulla mortalità specifici per causa per consentire analisi più dettagliate, dirette e robuste per determinare i fattori che contribuiscono. Gli esami post-mortem devono essere facilitati per stabilire la ragione esatta della morte. I leader governativi e i politici devono indagare a fondo sulle cause alla base del persistente eccesso di mortalità e valutare le loro politiche in materia di crisi sanitaria.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bmj, british medical journa, morti eccesso



Categoria: Generale