Bill Gates (Padrone dell’OMS). Faremo Vaccini mRNA per Ogni Malattia con Fabbriche in Tutto il Mondo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un post lampo per rendervi edotti del programma di questo signore che è in buona sostanza il padrone dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e che sta spingendo per un Trattato Pandemico planetario. Chissà perché.

Ne approfittiamo per riportare alla vostra memoria due personaggi ben noti e spacciati come “esperti”…

Bill Gates: “For every disease that we don’t have vaccines, we will try mRNA”.

“We just need to mess around. There’s a lot of lipid nanoparticles, and some are very self assembling.”

“We’ll be able to build factories worldwide that can make $2 vaccines with even less lead time than we’ve had to have here during this pandemic.”

Bill Gates: “Per ogni malattia per la quale non abbiamo vaccino, proveremo l’mRNA”. “Dobbiamo solo fare confusione. Ci sono molte nanoparticelle lipidiche e alcune sono molto autoassemblanti.” “Saremo in grado di costruire fabbriche in tutto il mondo in grado di produrre vaccini da 2 dollari con tempi di consegna ancora inferiori rispetto a quelli che abbiamo dovuto avere qui durante questa pandemia.”

§§§

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bill gates, mrna, oms, vaccini



Categoria: Generale