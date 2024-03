MASTRO TITTA : POURQUOI BERGOGLIO NE CÉLÈBRE-T-IL PAS LES FONCTIONS SOLENNELLES ?

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, grâce à la coretsia de L.L., que nous remercions du fond du cœur, nous soumettons à votre attention cet article de Mastro Titta. Bonne lecture et bon partage.

§§§

MASTRO TITTA : POURQUOI BERGOGLIO NE CÉLÈBRE-T-IL PAS LES FONCTIONS SOLENNELLES ?

L’aptitude proclamée de Bergoglio à fuir les célébrations solennelles, complice d’un mal de tête, d’un estomac qui gargouille ou d’une gêne météoropathique au genou, en l’absence de réponses acceptables, ne peut que susciter la question : pourquoi le fait-il, ou plutôt ne le fait-il pas ?

Les images de Karol Wojtyla affalé de douleur devant la croix et aphasique sont encore vives dans les mémoires, tout comme reste vive la polémique sur le prétendu “grand refus” de Ratzinger (pas de descente de croix !) lié à l’âge et à la faiblesse.

La synthèse hégélienne – c’est ainsi que l’on apprend à se méfier des puces, imbéciles – est à la mesure de l’état de Bergoglio : des courbatures, des douleurs qui le saisissent à proximité des fonctions du Novus Ordo, le genou de la lavandière qui s’aiguise lorsqu’il doit faire la génuflexion à Notre Seigneur et s’évapore lorsqu’il doit laver les pieds des prisonniers transsexuels, mais il ne se résigne pas. Il devrait descendre de la croix, vu l’allergie déclarée au bois qui l’étreint, mais il ne le fait pas.

Et dire que ces fonctions seraient une magnifique mise en scène du nouveau qui pourrit : exit les palmiers – pas d’huile de palme – à l’intérieur des pots d’herbe à chat qui articulent la Pachamama de Saint-Pierre.

Exit les divers crucifix et place à l’éphèbe décidément mineur auquel un étranger pratique la fellation proposée par le diocèse de Carpi. Exit l’Eucharistie et place à la lumière vaccinale de l’espérance, contre le négationnisme suicidaire, comme Bergoglio ne manque pas de le répéter dans son autoportrait en papier qu’il fait passer à la postérité. Je prévois des émeutes avec intervention du célère devant les librairies, pour disperser des légions de vieilles pleureuses qui s’acharnent et tentent de s’étrangler avec des chapelets pour s’emparer d’un exemplaire, mais là n’est pas la question.

Les exemples abondent, le fait est que le claudicant ambulant n’en profite pas. Que d’occasions merveilleuses et inédites d’instaurer le nouveau culte ?

Au-delà des pensées rêveuses que Bergoglio attribue au Père Éternel dans ses tweets où chacun voit ce qu’il veut comme dans les taches de Rorschach, je peux accepter sereinement un faux pontife profondément athée et anticatholique. Tout comme je peux accepter que, contrairement à moi, beaucoup pensent qu’il est le pape légitime, seulement légèrement hérétique et douloureusement ignorant.

Enfin, j’accepte même ceux qui s’indignent de penser que le sujet est un Alter Christus venu révolutionner une Eglise, et surtout un Alter Père, qui en deux mille ans de méfaits et de hauteur de vue montrent qu’ils n’ont rien compris à rien. A.B. et D.B. : avant Bergoglio et après Bergoglio. Cela ne me convient pas, mais je l’accepterais comme une volonté chtonienne, puisque je ne peux rien faire.

Le fait que nous ne célébrions pas, et surtout que nous n’utilisions pas ces anniversaires pour célébrer la Journée mondiale de la marmotte, est franchement inacceptable. Si au moins nous avions le jour de Pâques une commémoration de la résurrection vaccinale, ou du courage du drapeau blanc de l’Église se rendant à l’Ennemi, nous aurions encore quelque chose à célébrer ou à expier en nous y opposant. Au lieu de cela, il nous reste l’image d’un vieil homme gras, tassé comme un œuf de Pâques, silencieux et contestataire.

Il s’agit donc d’un néant qui emporte et ne console pas. Si Bergoglio est vraiment le pape, qu’il monte sur la croix et qu’il le prouve.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bergoglio, titta



Categoria: Generale