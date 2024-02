Gli Embrioni Sono Esseri Umani. Dall’Alabama a Roma. Pro Vita & Famiglia.

Marco, ma lo sai quanti sono? Era il 1978 quando in Italia fu venduta la più grande delle menzogne ideologiche della nostra epoca: “il concepito non è un essere umano ma solo un grumo di cellule”. Le conseguenze sono state devastanti: più di 6 milioni di aborti solo in Italia. Non si tratta di semplici cifre… Marco, riflettici un momento: stiamo parlando di persone che avremmo incontrato per strada e chiamato per nome: Maria, Francesco, Michela, Pietro, Giovanni, Elisabetta… persone che avrebbero potuto cambiare la nostra vita, arricchirla con le loro vite concrete, con le loro scelte, le loro passioni, i loro talenti, i loro desideri, con il loro amore… Li hanno privati della loro umanità, li hanno definiti “cose”, scartabili, sacrificabili… Più di 6 milioni di bambini soppressi nel silenzio. Ti ricorda qualcosa/qualcuno? Marco, siamo nel 2024. Il 96% dei biologi a livello mondiale afferma che il concepito è un essere umano a tutti gli effetti. Questa verità SCIENTIFICA non può essere più ignorata. Il soffocato grido di dolore provocato da questa menzogna a migliaia di donne non può più essere ignorato. È tempo di agire, uniti, per dare una scossa alla politica: in Parlamento sono depositati 3 disegni di legge che propongono di riconoscere proprio la capacità giuridica e l’umanità del concepito. FIRMA ORA la petizione per chiedere al Parlamento e al Governo il riconoscimento giuridico dell’umanità del concepito. BASTA DISCRIMINAZIONI: IL CONCEPITO È UNO DI NOI… È SEMPLICEMENTE UMANO!

Te lo avevamo promesso… e lo abbiamo fatto! Abbiamo dato il via alla campagna per la Vita 2024, la più grande operazione di sensibilizzazione sull’umanità del concepito mai vista dal 1978 ad oggi.

Ecco le prime affissioni della nostra campagna su Roma. Una meraviglia, non credi anche tu? Presto in tutta Italia! Siamo partiti da Roma e tappezzeremo tutta l’Italia con i nostri manifesti per sensibilizzare l’opinione pubblica e la politica su uno dei temi cruciali del nostro tempo, sul quale ci stiamo giocando la sfida politica e umana del prossimo futuro. Sì Marco, si tratta di un tema urgente! Da troppo tempo il nostro paese è rimasto ostaggio di una narrazione ideologica mortifera che ha avuto come unico risultato la distruzione di un’intera generazione, e non solo… La deriva che ne è conseguita è sotto gli occhi di tutti: se il bambino nel grembo materno non è un essere umano, ma una “cosa”, allora è possibile venderlo/acquistarlo (utero in affitto). Se la dignità umana non è intrinseca ma va calcolata in base a criteri di qualità, allora possiamo giustificare la soppressione dei malati (anche bambini). Capisci cosa ha innescato questa visione distorta?

Ci hanno fatto credere che gli Italiani fossero indifferenti a questa realtà, ma la verità è un’altra. Il nostro recente sondaggio ha rivelato che la maggioranza degli Italiani (il 64%!) è consapevole che quel piccolino nella pancia della mamma non è un “cosa” ma un essere umano, e vuole che lo Stato gli riconosca protezione giuridica.

Marco, siamo la maggioranza! In Parlamento sono state già depositate due proposte di legge per il riconoscimento giuridico dell’umanità del concepito: dobbiamo solo dare forza ai politici affinché la discussione di questi ddl venga riattivata e si arrivi ad una loro prossima approvazione. Oggi puoi invertire la marcia della macchina ideologica e menzognera che ha stroncato la vita di milioni di nascituri e distrutto la vita ad altrettante donne. Oggi puoi entrare a far parte del movimento antidiscriminazione per eccellenza! Con una semplice firma puoi essere la voce di chi non a voce e gridare insieme a noi che IL CONCEPITO È UNO DI NOI!

Nel 2024 non riconoscere il concepito come un essere umano e quindi come un soggetto di diritti… è da oscurantisti! È giunta l’ora di gridare la verità, è giunta l’ora di ribaltare quella menzogna. È giunta l’ora di alzarci in piedi: che la RIVOLUZIONE PER LA VITA abbia inizio! In alto i cuori!