Osservatore Marziano. Guerra, Gaza, Crocus: Tutta Colpa della Spectre…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ogni tanto il nostro Osservatore Marziano si rifà vivo dal suo tranquillo pianeta…buona lettura e condivisione.

Caro Tosatti, in prima pagina oggi sul Corriere della Sera,Massimo Gramellini (rubrica: Il Caffè) titola: “Quelli che non la bevono” e fa considerazioni ironiche sulle interpretazioni sui conflitti Russia/Ucraina . Il primo lo riferisce alla teoria di Pino Arlacchi che dice che ad architettare l’attentato di Mosca è stata la Cia e accenna al fatto che i terroristi islamici sarebbero stati ispirati da Zelensky (ebreo). Poi ci rivela (sempre ironicamente,direi…) che Putin è agente segreto del M16 britannico e conclude, al massimo dell’ironia che la somiglianza di Putin con l’attore Daniel Craig (che interpreta James Bond nei più recenti film di 007) non sia casuale. (Ironicamente anche noi marziani …) Confermiamo!!

Vorrei condividere con Stilum Curiae una informazione “segreta” appena ottenuta dai nostri agenti segreti marziani sulla vostra Terra.

Chi ha creato tutte queste tensioni internazionali che minacciano guerre mondiali ,nucleari, ecc… è la SPECTRE. Sicuramente lei ed i suoi lettori avete visto almeno un film di 007-James Bond,vero? Provate a ricordare e riflettere. Non siete rimasti sorpresi delle motivazioni contrastanti sulla guerra in Ucraina? Non siete rimasti sorpresi della dinamica della guerra Hamas-Israele? La minaccia al mondo intero con questa cosiddetta “escalation”, non vi sorprende? L’intervento del vostro Pontefice massimo con il suo suggerimento a Ucraina (bandiera bianca), non vi ha sorpreso? Gli interventi di Macron ,non vi hanno sorpreso? Bene. A minacciare e ricattare il mondo intero è la SPECTRE. Senza dubbio. A salvare il mondo intero sarà 007- James Bond. (agente della Corona Britannica, perché UK tornerà in Europa. Scommettiamo?).

SPECTRE è acronimo di SPecial Executive for Counterintelligence, Terrorism ,Revenge, Extorsion. E’ un’organizzazione criminale inventata dallo scrittore Ian Fleming per il suo agente segreto britannico James Bond -007, che opera al servizio di Sua Maestà per risolvere tutti i problemi del mondo intero. In realtà Ian Fleming si era ispirato alla SMERSH (controspionaggio della Armata Rossa in Unione Sovietica, dal 1943 al disgelo).

Anche Ian Fleming aveva immaginato l’uso degli strumenti economico-finanziari per creare tensioni e conflitti globali ,si pensi al ricatto riferito alle riserve auree di Fort Knox, nel film Goldfinger . Ma l’imposizione “green- ambientalista” (benedetta pure dal vostro Papa…) è superiore a quella dell’oro…La “imposizione” green ambientalista che ha portato alla cosiddetta “transizione energetica” (cioè zero petrolio,gas ,carbone, ma solo sole ,vento, e pipì …) ha innestato il confronto Occidente-Europa con Oriente-Russia . Ma,si sa,le cause dei problemi sfuggono ai politici. Perciò non si deve dire . Ma anche noi apparteniamo al club di “quelli che non la bevono” (la pipì, intendo) , come dice Gramellini…

Osservatore Marziano

